ЗМІ: анонімний внесок у розмірі 2,2 млн гривень перераховували «Батьківщині»

Анонімний внесок у розмірі 2,2 мільйона гривень перераховували на рахунок «Батьківщини», інформує проект Bihus.Info.

26 березня Генеральна прокуратура повідомила, що правоохоронці оголосили підозру жінці, яка анонімно здійснила внесок на підтримку однієї з політичних партій на загальну суму понад 2,2 мільйона гривень. Назву політичної сили прокурори не уточнювали.

За даними журналістів, підозру оголосили киянці Анастасії Гребенюк. Найвірогідніше, що її матір’ю є Катерина Ярова, яка, у свою чергу, керує відділенням «Приватбанку» у селищі Саврань на Одещині. У розслідуванні журналістів телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом» про «фейкові» внески на рахунок «Батьківщини» саме Саврань фігурує як «один з лідерів» за цими ж внесками.

Журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та «UA: Перший» також виявили факти, які вказують на ймовірні маніпуляції з партійними внесками на користь партії Юлії Тимошенко. Частина громадян, які фігурують у звітах партії «Батьківщина» як її спонсори, заперечують, що коли-небудь робили внески на користь партії Юлії Тимошенко, і заявляють, що їхні дані, ймовірно, були використані без їхнього відома.

Нові звинувачення партія «Батьківщина» не коментувала, однак раніше критикувала відкриті правоохоронцями кримінальні провадження. Юлія Тимошенко, зокрема, заявила, що СБУ та ГПУ «стали департаментом корпорації Roshen».

Найближчої неділі, 31 березня, в Україні відбудуться президентські вибори.

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