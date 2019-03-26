Досьє кандидата. 13 фактів про Олександра Вілкула

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів. Це рекордна кількість учасників президентських перегонів за всю історію незалежної України. Пізніше п’ять кандидатів зняли свою кандидатуру з президентських перегонів, відтак їх залишилося 39. Відповідно до найсвіжіших соцопитувань, найбільший рейтинг мають такі політики: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та Олександр Вілкул.

Двічі на тиждень Радіо Свобода розповідає про цікаві деталі біографій кандидатів.

​Хто: Олександр Вілкул

Вік: 44 роки

Знак зодіаку: Телець

Місце народження: Кривий Ріг

Чим відомий: колишній віце-прем'єр України та союзник Віктора Януковича

Цитата: «Ці горлопани зараз судять людей: хто був на Майдані, хто не був, хто більше любить Україну, хто менше. Так ось, під час Майдану у мене був свій Майдан».

13 фактів про кандидата:

Олександр Вілкул народився у Кривому Розі в родині інженерів. Після закінчення місцевої школи вступив до Криворізького технічного університету , який закінчив у 1996 році за спеціальністю «Відкриті гірничі роботи». У цьому ж навчальному закладі закінчив аспірантуру.

, який закінчив у 1996 році за спеціальністю «Відкриті гірничі роботи». У цьому ж навчальному закладі закінчив аспірантуру. Батько чинного кандидата у президенти Олександра Вілкула – Юрій Вілкул – із 2010 року є міським головою Кривого Рогу Дніпропетровської області, а 4 роки перед мерством він очолював обласну раду Дніпропетровщини. У роки навчання свого сина в Криворізькому технічному університеті Юрій Вілкул був викладачем, а згодом завідувачем кафедри та проректором цього навчального закладу.

– із 2010 року є міським головою Дніпропетровської області, а 4 роки перед мерством він очолював обласну раду Дніпропетровщини. У роки навчання свого сина в Криворізькому технічному університеті Юрій Вілкул був викладачем, а згодом завідувачем кафедри та проректором цього навчального закладу. Почав свою кар'єру Олександр Вілкул одразу після закінчення університету – на посаді помічника машиніста на «Південному гірничо-збагачувальному комбінаті» . Уже наступного року (1997) він став одним із керівників цього підприємства. Потім працював на підприємствах, що входять до компанії «Метінвест Холдинг» Ріната Ахметова , зокрема був гендиректором «Північного гірничо-збагачувального комбінату».

. Уже наступного року (1997) він став одним із керівників цього підприємства. Потім працював на підприємствах, що входять до компанії , зокрема був гендиректором «Північного гірничо-збагачувального комбінату». Олександр Вілкул одружений та має доньку Марію, яка народилася у 2008 році. Про дружину кандидата у президенти Олену Вілкул у публічному просторі відомо небагато. Вона народилася у 1978 році, як і її чоловік, у Кривому Розі. Як сказав у 2010 році в одному з інтерв’ю Олександр Вілкул, після виходу з декретної відпустки його дружина почала працювати у сфері послуг, але жодних уточнень він не надав. З декларації Вілкула за 2015 рік випливає, що його дружина значно заможніша, ніж він. На той час на банківському рахунку вона мала понад 3 мільйони доларів, а у готівці зберігала 1,8 мільйона євро і 1,2 мільйона доларів.

у публічному просторі відомо небагато. Вона народилася у 1978 році, як і її чоловік, у Кривому Розі. Як сказав у 2010 році в одному з інтерв’ю Олександр Вілкул, після виходу з декретної відпустки його дружина почала працювати у сфері послуг, але жодних уточнень він не надав. З декларації Вілкула за 2015 рік випливає, що його дружина значно заможніша, ніж він. На той час на банківському рахунку вона мала понад 3 мільйони доларів, а у готівці зберігала 1,8 мільйона євро і 1,2 мільйона доларів. Свій політичний шлях Вілкул-молодший розпочав у 2005 році, коли очолив Криворізьку міську організацію Партії регіонів . Олександра Вілкула тричі обирали до Верховної Ради – у 2006 та 2007 роках за списком Партії регіонів та у 2014 році вже за списком « ​ Опозиційного блоку» .

. Олександра Вілкула тричі обирали до Верховної Ради – у 2006 та 2007 роках за списком Партії регіонів та у 2014 році вже за списком ​ . У 2010 році указом тодішнього президента України Віктора Януковича його було призначено головою Дніпропетровської облдержадміністрації. А ще через 2 роки Янукович призначив Олександра Вілкула віце-прем'єр-міністром . На цій посаді він пробув до 28 січня 2014 року – дня, коли Віктор Янукович відправив у відставку уряд Миколи Азарова . У 2015 році Олександр Вілкул балотувався від «Опозиційного блоку» на посаду мера міста Дніпра, однак програв Борису Філатову від партії «Укроп» . Різниця тоді між кандидатами склала близько 22 тисяч голосів на користь Філатова.

його було призначено головою Дніпропетровської облдержадміністрації. А ще через 2 роки Янукович призначив Олександра Вілкула . На цій посаді він пробув до 28 січня 2014 року – дня, коли Віктор Янукович відправив у відставку . У 2015 році Олександр Вілкул балотувався від «Опозиційного блоку» на посаду мера міста Дніпра, однак програв від партії . Різниця тоді між кандидатами склала близько 22 тисяч голосів на користь Філатова. За підтримки Олександра Вілкула, у часи його прем'єрства, у 2013 році у Дніпродзержинську (нині Кам'янське) було споруджено найбільшу в Україні 9-метрову статую Христа Спасителя . Ця статуя стала частиною комплексу місцевої єпархії УПЦ (МП) . «Будівництво нових храмів і реставрація древніх святинь є важливою складовою розвитку регіону та країни, самоідентифікації нас, як українців», –​ сказав тоді Вілкул на відкритті скульптурної композиції.

. Ця статуя стала частиною комплексу місцевої єпархії . «Будівництво нових храмів і реставрація древніх святинь є важливою складовою розвитку регіону та країни, самоідентифікації нас, як українців», –​ сказав тоді Вілкул на відкритті скульптурної композиції. За даними Громадського руху «Чесно» , Олександр Вілкул є фігурантом 6 антикорупційних розслідувань – через одне з них його навіть хотіли позбавити депутатської недоторканності. В основному ці справи стосуються податкових чи владних зловживань, а також махінацій з природними ресурсами.

, Олександр Вілкул є фігурантом – через одне з них його навіть хотіли позбавити депутатської недоторканності. В основному ці справи стосуються податкових чи владних зловживань, а також махінацій з природними ресурсами. У 2016 році Олена Вілкул подарувала своєму чоловікові 25 мільйонів гривень і ще 52 мільйони гривень перерахувала йому згідно з договором. Такі відомості кандидат у президенти зазначив у декларації за той рік. Однак що це був за договір, у документі не зазначено.

і ще 52 мільйони гривень перерахувала йому згідно з договором. Такі відомості кандидат у президенти зазначив у декларації за той рік. Однак що це був за договір, у документі не зазначено. Олександр Вілкул у 2018 році голосував проти ухвалення Закону про реінтеграцію Донбасу . Розв'язання проблеми окупованих територій сходу України вбачає у реалізації Мінських угод , а також у введені миротворчого контингенту. Щодо визначення подій на Донбасі в одному з інтерв'ю у 2016 році кандидат у президенти сказав: «Я згоден, що в Україні йде громадянська війна, одну зі сторін якої підтримує Російська Федерація». Водночас, проблему деокупації Криму кандидат у своїй передвиборчій програмі взагалі не згадує.

. Розв'язання проблеми окупованих територій сходу України вбачає у реалізації , а також у введені миротворчого контингенту. Щодо визначення подій на Донбасі в одному з інтерв'ю у 2016 році кандидат у президенти сказав: «Я згоден, що в Україні йде громадянська війна, одну зі сторін якої підтримує Російська Федерація». Водночас, проблему кандидат у своїй передвиборчій програмі взагалі не згадує. Олександр Вілкул неодноразово брав участь в акції «Безсмертний полк» . За його словами, для нього «святе все, що пов’язане з 9 травня». Вілкул також не приховує своєї дружби з одіозним росіянином Олександром Залдостановим на прізвисько «Хірург» , який є лідером пропагандистського байк-клубу «Нічні вовки» .

. За його словами, для нього «святе все, що пов’язане з 9 травня». Вілкул також не приховує своєї дружби з одіозним росіянином на прізвисько , який є лідером пропагандистського байк-клубу . Вибори президента України у 2019 році – це перша президентська кампанія Олександра Вілкула. Результати останніх соціологічних опитувань прогнозують йому близько 2% підтримки . 7 березня на користь кандидатури Олександра Вілкула з передвиборчих перегонів зняв свою кандидатуру інший опозиційний політик – Євгеній Мураєв .

. 7 березня на користь кандидатури Олександра Вілкула з передвиборчих перегонів зняв свою кандидатуру інший опозиційний політик – . Олександр Вілкул захоплюється спортом, дайвінгом. Він також має звання кандидата у майстри спорту з шахів та кандидата у майстри спорту із самбо.

Програму кандидата Вілкула можна прочитати тут

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