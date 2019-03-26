Досьє кандидата. 13 фактів про Олександра Вілкула

У розпал передвиборчих перегонів Радіо Свобода продовжує серію публікацій про кандидатів на посаду президента, які є лідерами соціологічних рейтингів.
Всього Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидатів. Це рекордна кількість учасників президентських перегонів за всю історію незалежної України. Пізніше п’ять кандидатів зняли свою кандидатуру з президентських перегонів, відтак їх залишилося 39. Відповідно до найсвіжіших соцопитувань, найбільший рейтинг мають такі політики: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та Олександр Вілкул.
Двічі на тиждень Радіо Свобода розповідає про цікаві деталі біографій кандидатів.
Хто: Олександр Вілкул
Вік: 44 роки
Знак зодіаку: Телець
Місце народження: Кривий Ріг
Чим відомий: колишній віце-прем'єр України та союзник Віктора Януковича
Цитата: «Ці горлопани зараз судять людей: хто був на Майдані, хто не був, хто більше любить Україну, хто менше. Так ось, під час Майдану у мене був свій Майдан».
13 фактів про кандидата:
- Олександр Вілкул народився у Кривому Розі в родині інженерів. Після закінчення місцевої школи вступив до Криворізького технічного університету, який закінчив у 1996 році за спеціальністю «Відкриті гірничі роботи». У цьому ж навчальному закладі закінчив аспірантуру.
- Батько чинного кандидата у президенти Олександра Вілкула – Юрій Вілкул – із 2010 року є міським головою Кривого Рогу Дніпропетровської області, а 4 роки перед мерством він очолював обласну раду Дніпропетровщини. У роки навчання свого сина в Криворізькому технічному університеті Юрій Вілкул був викладачем, а згодом завідувачем кафедри та проректором цього навчального закладу.
- Почав свою кар'єру Олександр Вілкул одразу після закінчення університету – на посаді помічника машиніста на «Південному гірничо-збагачувальному комбінаті». Уже наступного року (1997) він став одним із керівників цього підприємства. Потім працював на підприємствах, що входять до компанії «Метінвест Холдинг» Ріната Ахметова, зокрема був гендиректором «Північного гірничо-збагачувального комбінату».
- Олександр Вілкул одружений та має доньку Марію, яка народилася у 2008 році. Про дружину кандидата у президенти Олену Вілкул у публічному просторі відомо небагато. Вона народилася у 1978 році, як і її чоловік, у Кривому Розі. Як сказав у 2010 році в одному з інтерв’ю Олександр Вілкул, після виходу з декретної відпустки його дружина почала працювати у сфері послуг, але жодних уточнень він не надав. З декларації Вілкула за 2015 рік випливає, що його дружина значно заможніша, ніж він. На той час на банківському рахунку вона мала понад 3 мільйони доларів, а у готівці зберігала 1,8 мільйона євро і 1,2 мільйона доларів.
- Свій політичний шлях Вілкул-молодший розпочав у 2005 році, коли очолив Криворізьку міську організацію Партії регіонів. Олександра Вілкула тричі обирали до Верховної Ради – у 2006 та 2007 роках за списком Партії регіонів та у 2014 році вже за списком «Опозиційного блоку».
- У 2010 році указом тодішнього президента України Віктора Януковича його було призначено головою Дніпропетровської облдержадміністрації. А ще через 2 роки Янукович призначив Олександра Вілкула віце-прем'єр-міністром. На цій посаді він пробув до 28 січня 2014 року – дня, коли Віктор Янукович відправив у відставку уряд Миколи Азарова. У 2015 році Олександр Вілкул балотувався від «Опозиційного блоку» на посаду мера міста Дніпра, однак програв Борису Філатову від партії «Укроп». Різниця тоді між кандидатами склала близько 22 тисяч голосів на користь Філатова.
- За підтримки Олександра Вілкула, у часи його прем'єрства, у 2013 році у Дніпродзержинську (нині Кам'янське) було споруджено найбільшу в Україні 9-метрову статую Христа Спасителя. Ця статуя стала частиною комплексу місцевої єпархії УПЦ (МП). «Будівництво нових храмів і реставрація древніх святинь є важливою складовою розвитку регіону та країни, самоідентифікації нас, як українців», – сказав тоді Вілкул на відкритті скульптурної композиції.
- За даними Громадського руху «Чесно», Олександр Вілкул є фігурантом 6 антикорупційних розслідувань – через одне з них його навіть хотіли позбавити депутатської недоторканності. В основному ці справи стосуються податкових чи владних зловживань, а також махінацій з природними ресурсами.
- У 2016 році Олена Вілкул подарувала своєму чоловікові 25 мільйонів гривень і ще 52 мільйони гривень перерахувала йому згідно з договором. Такі відомості кандидат у президенти зазначив у декларації за той рік. Однак що це був за договір, у документі не зазначено.
- Олександр Вілкул у 2018 році голосував проти ухвалення Закону про реінтеграцію Донбасу. Розв'язання проблеми окупованих територій сходу України вбачає у реалізації Мінських угод, а також у введені миротворчого контингенту. Щодо визначення подій на Донбасі в одному з інтерв'ю у 2016 році кандидат у президенти сказав: «Я згоден, що в Україні йде громадянська війна, одну зі сторін якої підтримує Російська Федерація». Водночас, проблему деокупації Криму кандидат у своїй передвиборчій програмі взагалі не згадує.
- Олександр Вілкул неодноразово брав участь в акції «Безсмертний полк». За його словами, для нього «святе все, що пов’язане з 9 травня». Вілкул також не приховує своєї дружби з одіозним росіянином Олександром Залдостановим на прізвисько «Хірург», який є лідером пропагандистського байк-клубу «Нічні вовки».
- Вибори президента України у 2019 році – це перша президентська кампанія Олександра Вілкула. Результати останніх соціологічних опитувань прогнозують йому близько 2% підтримки. 7 березня на користь кандидатури Олександра Вілкула з передвиборчих перегонів зняв свою кандидатуру інший опозиційний політик – Євгеній Мураєв.
- Олександр Вілкул захоплюється спортом, дайвінгом. Він також має звання кандидата у майстри спорту з шахів та кандидата у майстри спорту із самбо.
Програму кандидата Вілкула можна прочитати тут
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