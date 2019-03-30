Радіо Свобода Daily: Справу Рубана і Савченко передали до Верховного суду

Спочатку коротко:

На Тернопільщину завезли партію перснів із вмонтованою ручкою для псування бюлетенів на виборах президента, повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна у Facebook.

Служба безпеки України повідомила про викриття «екстремістського об’єднання», що за сприяння спецслужб Росії була покликана дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні.

В «Укрзалізниці» повідомили, що цьогоріч компанія закупить для пасажирів залізниці 3 тисячі пасків безпеки, призначених для полиць у вагонах, де немає захисних дуг.

Справу Рубана і Савченко передали до Верховного суду

Колегія суддів палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду направила справу Володимира Рубана і Надії Савченко до Верховного суду для визначення підсудності.

Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ «Майорське». Його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю і підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів і політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко. Їй інкримінують злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Савченко заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.

Вселенського кошмару після виборів не станеться – Мусафірова

Нинішні вибори не такі найжахливіші, яких ніколи не було в історії України. Під час виборчих перегонів з’являється купа вражаючого компромату, який кандидати зберігають на останні дні – «на останній удар». Кожен раз це нормально. Більше того, так в усьому світі є. Ця кампанія виснажує емоційно, психічно, тому що тільки з праски і з каструлі не вилізають кандидати чи ті люди, які питають: а за кого треба голосувати? Але це той самий процес, який так довго накликали. Про це розповіла власний кореспондент «Нової газети» Ольга Мусафірова в ефірі «Вашої Свободи». Вона вважає, що ситуація напередодні парламентських виборів буде набагато гострішою, ніж зараз. А вибори президента не стануть кінцем світу, трагедією, Сонце не впаде на Землю, і якогось вселенського кошмару після виборів не станеться. Повний текст програми читайте за посиланням.

У парламенті Великої Британії вже втретє провалили план «Брекзиту»

Депутати британського парламенту вже втретє відкинули план прем’єр-міністра Терези Мей щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу. Проти угоди про вихід Британії з ЄС проголосували 344 депутати Палати громад парламенту, на підтримку угоди було 286 голосів. Таким чином, майбутнє «Брекзиту» тепер невизначене більше, ніж будь-коли. Тим часом лунає дедалі гучніший хор голосів із закликами до відставки прем’єр-міністра. Детальніше про це за посиланням.

8 запитань до Мінкульту

46% українців зі своїми найближчими родичами розмовляють переважно або тільки українською мовою, 28,1% українців – переважно або тільки російською мовою. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). У Верховній Раді тим часом розглядають правки до мовного законопроекту і навколо цього документа точаться запеклі суперечки. За формування мовної політики відповідає Міністерство культури. Про те, що вже вдалося змінити внаслідок мовної політики в державі, а що ще необхідно втілити для зміцнення позицій української мови, розповідає заступник міністра культури Юрій Рибачук.

А як свідчить досвід волонтерів Корпусу миру США, труднощі вивчення української мови перебільшені. У Самбірській міській раді на Львівщині працює американець Девід Альфонсо Мірамонтес, який за рік досконало оволодів українською. Його історія за лінком.

Не створюйте собі перепон на шляху до вдосконалення!

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