В девять раз изменились показатели голосования по пути от участка до Центральной избирательной комиссии. Такая история приключилась в 60-м избирательном округе с центром в Волновахе. Почему в протоколе одни цифры, а на сайте ЦИК – другие? Кто в этом виноват? Разбирался Сергей Горбатенко.

2 апреля в Мангушское отделение полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с заявлением о нарушении избирательного процесса. Вот что рассказала Радио «Донбасс.Реалии» Иванна Ященко, спикер полиции Донецкой области

«По их словам, данные, переданные в Центральную избирательную комиссию, по распределению голосов между кандидатами в президенты Украины не совпадали с информацией, размещенной на официальном сайте ЦИК. Они заметили, сверили данные с сайтом, и разница в пользу одного из кандидатов была увеличена в 9 раз», – сообщила Иванна Ященко

У ЦИК замечаний нет

Председатель комиссии 60-го избирательного округа Севиндж Борзенкова говорит, что узнала о несовпадении результатов по дороге в ЦИК, куда направлялась для сдачи протоколов.

Полиция с ней не связывалась. Борзенкова уверяет, что все протоколы оформили по закону и на участках, и когда вносили результаты с бумажных протоколов в электронную систему «Выборы».

Как рассказал заместитель председателя комиссии 60-го избирательного округа Виталий Барановский, во время сдачи протолов в ЦИК все цифры сошлись, никаких замечаний нет.

По поводу обращения в полицию Барановский заявил: «Это накрученная провокация».

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Кто-то находит, кто-то теряет…

Александр Клюжев, аналитик гражданской сети ОПОРА, сообщил, что за последние несколько дней к ним обращались различные участники избирательного процесса с информацией про возможные злоупотребления на этапе передачи данных от окружных комиссий в ЦИК.

Что касается 60-го округа, то здесь на еще одном участке голоса не совпали.

«Один из протоколов, который получен непосредственно нашим наблюдателем в этом избирательном округе после подсчета голосов… тоже кардинально отличается от данных, обнародованных на веб-сайте Центральной избирательной комиссии» – сообщил Александр Клюжев.

По его словам, расхождения в голосах идут в плюс Порошенко и в минус Бойко.

По информации ОПОРЫ, 3 апреля в Волновахское отделение полиции поступили заявления о возможных фальсификациях на 6 избирательных участках 60-го избирательного округа. Сейчас по этим заявлениям решается вопрос о начале досудебного расследования. Еще по двум избирательным участкам полиция уже проводит расследование, – сообщают в ОПОРЕ.

Разбирается полиция

Судя по цифрам на сайте ЦИК, Бойко лидирует и в 60-ом округе, и в соседних 57, 58 и 59. В 57 и 58 округах в Мариуполе Порошенко занял четвертые места, а вот в 59 округе, как и в 60 – на третьем месте.

Больше всего процентов у него там, где пожаловались полиции – 19.

Что до полиции, то сейчас правоохранители раследуют фальсификацию избирательных документов. Выясняют, на каком этапе передачи информации появились расхождения и кто причастен к возможной фальсификации. Максимальное наказание за такое преступление – до 7 лет заключения.