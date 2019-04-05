«Українські культура, мова і територія – це для нас святе» – представник штабу Зеленського

Гості програми «Ваша Свобода»: Руслан Стефанчук, член штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського; Євген Бистрицький, голова громадської ініціативи «Виборча Рада UA»

4 квітня кандидати у президенти здавали тести на наркотики і алкоголь. Петро Порошенко – на території НСК «Олімпійський», а Володимир Зеленський в одній із приватних клінік. Саме так кандидати другого туру готуються до дебатів.

Віталій Портников: Пане Бистрицький, наскільки вся ця історія взагалі важлива з точки зору сутності конкуренції претендентів на посаду президента?

Частина карнавальної культури, яка принесена одним із кандидатів

​Євген Бистрицький: Вона неважлива. Це продовження шоу, яке нав’язує досить енергійно один з кандидатів. Намагання представити все це у вигляді шоу – це та частина карнавальної культури, яка принесена одним із кандидатів.

А щодо того, наскільки зараз було би потрібно проходити тести, я думаю, що це відповідь одного на звинувачення іншого і навпаки.

Це трошки смішно чути. Скажімо, я керував великою організацією 20 років. Уявіть собі, що я відправляв би тих, кого беру на конкурсах, до психотерапевта або перевірити на алкоголь. Це ж видно впродовж співбесіди, які з ним веду.

Є виборча кампанія, впродовж якої можна зрозуміти те, хто є хто.

– Пане Стефанчук, це відповідь на звинувачення, які були на адресу Володимира Зеленського? Саме тому він запропонував Порошенку, щоб вони здали аналізи на алкоголь і наркотики?

У нас можуть на посадах з’являтися особи, які мають підозри у тих чи інших залежностях

​Руслан Стефанчук: Система формування органів влади в Україні і посадових осіб, які ставляться на ці органи влади, вже давно дихає минулим. Виходить ситуація, за якої, якщо ти влаштовуєшся на звичайну роботу, повинен з собою мати медичну книжку, пройти цілу низку спеціальних оглядів і так далі. Це стосується рівно до тих пір, допоки це не стосується осіб, які йдуть на найвищі посадові щаблі. У нас можуть на посадах з’являтися особи, які мають підозри у тих чи інших залежностях, хворобах і так далі. І було би дуже добре, якби тести на перевірку здоров’я, були б унормовані в законодавстві...

– Ми живемо в ситуації повного інформаційного вакууму. Команда Порошенка – вона зрозуміла, відомо, які там люди є. Багато хто з тих людей багатьом не подобається, хтось подобається, але це, принаймні, перелік людей, які займають посади. У Зеленського теж має бути перелік людей, які займуть посади.

Є важливі для держави посади, якими опікується саме президент України. Це глава президентської адміністрації, генпрокурор України, голова СБУ, керівники обладміністрацій, міністр оборони, що у наших умовах взагалі дуже важлива річ, начальник Генштабу, командувач ЗСУ, міністр закордонних справ. Якщо люди, яких ви збираєтеся призначати на такі керівні посади, ховаються... Якщо міністр оборони ховається, як він керуватиме цією армією?

Будуть сфери, де буде революційний підхід, будуть сфери, де буде еволюційний підхід

​Руслан Стефанчук: Команда Зеленського – це 30% від тих осіб, які взяли участь у голосуванні, більше півмільйона осіб, які зареєструвалися волонтерами на нашому сайті, всі люди, які сповідують абсолютно інші цінності, ніж ті, які продукуються впродовж 28 років незалежності України. Підхід до того, хто, де, ким буде – це взагалі не підхід, який сповідується в нашій команді. Володимир відразу сказав: я нікому не обіцяю ніяких посад, ніяких преференцій.

Адміністрація президента, безперечно, повинна бути змінена докорінно. І це те, що зробимо вже в перші дні

З приводу того, чому не заявляються? На превеликий жаль, культура політиків в Україні – що як тільки демонструєш команду... У нас є безліч прикладів, як на рівні центрального штабу, так і на рівні регіональних, коли ми заявляли людей, а потім людей просто адміністративно знищували. До цього додається команда більше 150 експертів рівня докторів наук, професорів, високоінтелектуальних людей, які зараз працюють над планом дій. Всі верстви, які є в Україні, представлені у команді.

Будуть сфери, де буде революційний підхід, будуть сфери, де буде еволюційний підхід. Ніхто не буде йти шляхом більшовиків. Ніхто не буде йти шляхом перевороту усього суспільства.

Народовладдя – ще одна наша фішка, яку ми хочемо започаткувати

Адміністрація президента, безперечно, повинна бути змінена докорінно. Це не повинен бути «паралельний Кабмін». І це те, що зробимо вже в перші дні. Це повинен бути конкретно секретаріат президента. Щодо судів, то наша основна мета – суд повинен стати третьою гілкою влади в цій державі. Серед суддів є надзвичайно велика кількість талановитих, нормальних людей. Крім них, є ще куратори, які телефонують і вирішують справи. Цю систему треба міняти, систему різного квотування. Наша місія – затягнути професійних людей, які реально розуміють, що таке система, які можуть змінити.

Українська культура, українська мова і українська територія – це речі, які для нашої команди є святими

Ми проходимо декілька етапів. Перше – ревізія функцій держави. Той функціонал, який покладений на державу – це постсовок. Ми повинні чітко сказати: менше держави в житті людини, більше людини в житті держави. Повинні провести (зараз цим займаємося) аналіз функцій. Тобто, що повинна робити держава, щоб виконувати сервісну функцію. Повинні створити за будь-яких умов альтернативу – держава і приватно-державне партнерство у всіх сферах. У тому числі і в питаннях правосуддя готові запропонувати цілу систему альтернативних способів вирішення спорів. Народовладдя – ще одна наша фішка, яку ми хочемо започаткувати.

З приводу міністра оборони – Володимир вже заявляв. З приводу цього у нас вже був такий «романтичний» досвід, коли він провів переговори з паном Кривоносом (заступник секретаря РНБО – ред). Він отримав згоду.

Українська культура, українська мова і українська територія – це речі, які для нашої команди є святими. Але у нас різні люди, які спілкуються різними мовами, ходять у різні церкви, але ми об’єдналися, мабуть, заради того, щоб отримати гарну і сильну Україну.

Євген Бистрицький: Це (у Зеленського – ред.) віртуальна команда. Чи чисто можливості. Маємо перед собою рамку можливостей, куди можна набрати людей, які працюватимуть на ліберальні, демократичні цінності, проти корупції і вирішувати питання, які досі не були вирішені.

Президент, який іноді дозволяє собі говорити російською мовою, і буде дозволяти, може говорити, що от в Конституції записано, державна мова – українська, ми будемо дотримуватися... Це стандарт – ми будемо дотримуватися. Які ж ви розумні! Бачите, я дотримуюся формально, кажу, що ви розумний, а всередині думаю, що не дуже так.

(Повна версія програми)