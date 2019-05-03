«Дорогий щоденнику, я не хочу вмирати». В Instagram оживили історію дівчинки-підлітка, яку вбили під час Голокосту

Напередодні Дня пам'яті жертв Голокосту в соціальній мережі Instagram запустили інтерактивний проект про життя дівчинки-підлітка, яка загинула під час Другої світової війни. Як пишуть автори акаунту Eva.Stories, історія ґрунтується на щоденнику, який вела у 1944 році 13-річна угорка Єва Гейман.

Творці каналу зняли ігровий фільм від імені Гейман в форматі Instagram-Stories – коротких відео та фотографій, які зникають через 24 години. У 70 коротких епізодах вони відновили останні кілька місяців життя дівчинки – від її закоханості в сусідського хлопчика до останніх днів в «Освенцимі». Єва і її сім'я були серед 440 тисяч угорських євреїв, яких вбили в концтаборі.

Роль Єви зіграла схожа на неї британська актриса Міa Квіні. Спонсорами, сценаристами і режисерами проекту стали мультимільйонер Маті Кохаві і його дочка Майя.

«За межами Ізраїлю пам'ять про Голокост зникає. Ми знайшли щоденник і вирішили уявити, що замість паперу і ручки у Єви був смартфон, за допомогою якого вона документувала свою історію. І ми відправили смартфон у 1944 рік», – розповів Маті Кохаві в інтерв'ю The New York Times.

Короткі відеосюжети про життя Єви були зняті в українському Львові впродовж трьох тижнів, участь у мінісеріалі взяли близько 400 людей.

За добу з моменту публікації першого відео акаунт Eva.Stories в Instagram набрав понад 900 тисяч підписників, трейлер проекту переглянули понад два мільйони осіб. Про нього написали і багато світових ЗМІ.

Однак авторів проекту також розкритикували за знецінення та спрощення трагедії Другої світової війни: героїня Єви публікує сторіз з селфі на тлі воріт концтабору «Освенцим», з хештегом і стікерами. На думку критиків, такий формат оповіді про Голокост можна розцінити як насмішку над нинішнім поколінням і його нездатністю сприймати серйозну інформацію.

Всесвітній Центр пам'яті жертв Голокосту «Яд Вашем» підтримав проект Кохаві і заявив, що в обраному форматі немає нічого образливого.

«Яд Вашем» вірить, що використання соціальних платформ для увічнення пам'яті жертв Голокосту і легітимне, і ефективне. «Яд Вашем» намагається активно взаємодіяти з публікою в різних соціальних мережах, в тому числі і в Instagram, хоч і в іншому стилі і манері», – йдеться в заяві Центру.

Справжня Єва Гейман народилася в угорському містечку Надьварад, який сьогодні знаходиться на території Румунії і називається Орадя. У 1940-х в ньому проживали трохи більше за 100 тисяч людей, третина з них – євреї.

«Дорогий щоденнику, я не хочу вмирати. Я хочу жити, навіть якщо я буду останньою людиною, яка залишилася тут. Я готова чекати на закінчення війни в підвалі або на даху, або в якійсь секретній ущелині. Я навіть готова дозволити косоокому жандарму, який розібрав нашу підлогу, себе поцілувати, аби мене залишили в живих», – йдеться в останньому записі щоденника.

З усієї родини Єви залишилася в живих лише мати, йдеться на сайті меморіального центру «Яд Вашем». Вона і знайшла щоденник дочки і незабаром після цього вчинила самогубство. Всього за час Голокосту, за офіційними оцінками, було вбито близько шести мільйонів євреїв, 1,5 з них – діти. Єву вбили 17 жовтня 1944 року.

Оригінал – на сайту спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»