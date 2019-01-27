У Дніпрі вшанували пам’ять жертв Голокосту й презентували фільм про порятунок єврейських дітей

У неділю в Дніпрі, в Музеї «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», відбулось вшанування пам’яті жертв Голокосту. Захід приурочили до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

У церемонії запалення свічок пам’яті взяли участь представники влади, дипломатичних установ Ізраїлю та Німеччини, громадські діячі, історики, члени єврейської громади.

За даними істориків, у роки Голокосту від рук нацистів загинуло 6 мільйонів євреїв. Зокрема, в Дніпрі було знищено понад 11 тисяч євреїв. Їх масово розстрілювали в балці, яку називають місцевим «Бабиним Яром».

Учасники церемонії також згадали про «праведників народів світу» – людей, які з ризиком для життя рятували євреїв у роки Другої світової війни, і спротив самих євреїв.

«Ми маємо говорити не тільки про знищення, а й про опір, у тому числі єврейського народу: повстання в гетто і концтаборах, участь у бойових діях у лавах Червоної армії і Української повстанської армії, в підпіллі… Головний урок минулого – це те, що нормальні люди мають єднатись у боротьбі проти агресії», – зазначив директор музею, історик Ігор Щупак.

Своїми спогадами поділилась свідок подій Голокосту в Україні, голова Всеукраїнської організації малолітніх в’язнів гетто і концтаборів Фаїна Вакутинська. Її дитинство пройшло в селі Дзигівка на Вінниччині.

«Мені було 3-5 років, але багато чого я пам’ятаю. У нас було гетто. Містечко, де жили одні євреї. Воно було огороджене дротом. Поряд з нами була стайня і мою маму й брата ганяли туди на роботу. Якось мама захворіла. Прийшов поліцай, вимагав, щоб вона пішла туди прибирати. Він вдарив маму прикладом по голові. Мама оглухла на все життя. Ми були дітьми і не розуміли, що з нами відбувається… Але наше завдання – пам’ятати це все», – сказала Вакутинська.

Також у Дніпрі Ізраїльський культурний центр презентував документальний фільм «Діти Тегерана» – про унікальну історію порятунку 700 дітей із території окупованої Польщі та їхню подорож до Палестини взимку 1943 року. Стрічку представила продюсер Далія Гутман (Ізраїль).

2005 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що проголосила 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. Україна долучилася до відзначення цього дня у 2012 році.