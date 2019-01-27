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27 Січень 2019, Київ 18:02
Новини | Суспільство

У Дніпрі вшанували пам’ять жертв Голокосту й презентували фільм про порятунок єврейських дітей

Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» в місті Дніпрі, 27 січня 2019 року

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У неділю в Дніпрі, в Музеї «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», відбулось вшанування пам’яті жертв Голокосту. Захід приурочили до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

У церемонії запалення свічок пам’яті взяли участь представники влади, дипломатичних установ Ізраїлю та Німеччини, громадські діячі, історики, члени єврейської громади.

Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» в місті Дніпрі, 27 січня 2019 року
Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» в місті Дніпрі, 27 січня 2019 року

За даними істориків, у роки Голокосту від рук нацистів загинуло 6 мільйонів євреїв. Зокрема, в Дніпрі було знищено понад 11 тисяч євреїв. Їх масово розстрілювали в балці, яку називають місцевим «Бабиним Яром».

Учасники церемонії також згадали про «праведників народів світу» – людей, які з ризиком для життя рятували євреїв у роки Другої світової війни, і спротив самих євреїв.

«Ми маємо говорити не тільки про знищення, а й про опір, у тому числі єврейського народу: повстання в гетто і концтаборах, участь у бойових діях у лавах Червоної армії і Української повстанської армії, в підпіллі… Головний урок минулого – це те, що нормальні люди мають єднатись у боротьбі проти агресії», – зазначив директор музею, історик Ігор Щупак.

Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» в місті Дніпрі, 27 січня 2019 року
Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» в місті Дніпрі, 27 січня 2019 року

Своїми спогадами поділилась свідок подій Голокосту в Україні, голова Всеукраїнської організації малолітніх в’язнів гетто і концтаборів Фаїна Вакутинська. Її дитинство пройшло в селі Дзигівка на Вінниччині.

«Мені було 3-5 років, але багато чого я пам’ятаю. У нас було гетто. Містечко, де жили одні євреї. Воно було огороджене дротом. Поряд з нами була стайня і мою маму й брата ганяли туди на роботу. Якось мама захворіла. Прийшов поліцай, вимагав, щоб вона пішла туди прибирати. Він вдарив маму прикладом по голові. Мама оглухла на все життя. Ми були дітьми і не розуміли, що з нами відбувається… Але наше завдання – пам’ятати це все», – сказала Вакутинська.

Також у Дніпрі Ізраїльський культурний центр презентував документальний фільм «Діти Тегерана» – про унікальну історію порятунку 700 дітей із території окупованої Польщі та їхню подорож до Палестини взимку 1943 року. Стрічку представила продюсер Далія Гутман (Ізраїль).

Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною під час відвідування Меморіального комплексу Голокосту «Яд-Вашем» і Праведники народів світу в рамках офіційного візиту до Ізраїлю, 21 січня 2019 року
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2005 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що проголосила 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. Україна долучилася до відзначення цього дня у 2012 році.

Вшанування жертв Голокосту у Львові, 27 січня 2019 року
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