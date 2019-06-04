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На неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей закончился срок для так называемой перерегистрации религиозных объединений. По факту, на оккупированной территории остались только церкви Московского патриархата. Что ждет тех, кто «перерегистрацию» не прошел? Почему группировки так боятся других церквей? И как быть их прихожанам? В эфире Радио Донбасс.Реалии ответили протестантский священник и общественный активист из Донецка Сергей Косяк и сотрудник Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой.

Сергей Косяк: Группировки «ЛНР» и «ДНР» – это совершенно две разные структуры. То, что происходит в оккупированном Луганске, не обязательно может повторяться в Донецке.

1 марта был последний день подачи документов на «регистрацию» религиозных организаций в группировке «ДНР». В принципе, те, кто подал документы, в 90% случаев прошли так называемую регистрацию. Это не значит, что отношение к религиозной палитре в оккупированном Донецке лучше или другая стратегия, чем у группировки «ЛНР». Тут важный фактор – кто сейчас ответственен за этот сектор. К примеру, когда был Плотницкий в Луганске, то притеснения тоже были. Но из-за того, что он сам дьяк протестантской церкви, то тогда все же церкви себя лучше чувствовали.

– А как изменилась сейчас ситуация?

Сергей Косяк: Сейчас в группировке «ЛНР» кардинально противоположная картина. Еще в июле 2018 года было подано более 230 заявок. Из них только 10 прошли «регистрацию». А потом началось то, что происходило в СССР: на всех, кто подал заявки и чьи имена фигурировали в списках, начали оказывать моральное давление. Это систематические допросы.

Теперь так называемое «МГБ ЛНР» имеет базу данных людей, которые, по их мнению, несут угрозу для них. Поэтому постоянно проводятся плановые проверки и «чистки». В позапрошлое воскресенье, я слышал, было 17 таких проверок. Хотя я называю это «налетами». Заходят люди в камуфляже и масках, останавливают богослужение и проверяют уставные документы. Интересно, что в воскресенье их забрали, а в среду уже назначили суд.

– Вы говорите, что в группировке «ДНР» церкви прошли «регистрацию». А что с ними теперь? Они работают?

Сергей Косяк: Да. Есть лояльные люди в группировке «ДНР» по отношению к протестантским церквям. Хотя в реальности их стратегия – сделать все, чтобы не дать развиваться никому, кроме православных церквей, принадлежащих к Московскому патриархату.

– В чем это выражается?

Сергей Косяк: В группировке «ЛНР» люди ушли в подполье, проводят богослужение постоянно, меняя место встречи и время. Им инкриминируют административное нарушение, а потом легко могут его поменять. Вот случай был с протестантским священником Анатолием Лысенко. Дедушке 82 года. Во время обыска подбросили книгу «Крест Гитлера» и брошюры «Свидетелей Иеговы», которые на оккупированной территории считаются экстремистской литературой. И сказали, что если будут «дергаться», то с административного нарушения переквалифицируют на уголовное. То есть уже не «незаконное проведение мероприятия», а «создание экстремистской группировки».

В группировках «ДНР» они получили регистрацию, но все равно не работают так, как было до войны. Им нельзя проводить массовые мероприятия, иначе привлекут к себе внимание. И будут вопросы: «зачем проводишь?» и «за какие деньги?». Ведь на территории, которая подконтрольна группировке «ДНР», люди живут нищие. Там богатые только боевики и те, кто возглавляет их структуры. А если есть деньги, то кто ж тебя финансирует? А если финансирует, то точно США, а значит, что ты автоматически становишься американским агентом. И вот последние «отжимы» и аресты на оккупированной территории были именно у тех церквей, которые проявляли какую-то активность.

Дмитрий Горевой: В группировках «Л/ДНР» не придумывают ничего нового, а просто повторяют то же самое, что реализует Россия. Они даже в 2014 году прописали «норму о традиционных конфессиях» – православие, католицизм, ислам и иудаизм. И в этом перечне нет места протестантским религиозным направлениям. Тот факт, что им дали зарегистрироваться, еще ничего не означает.

Протестанты на Донбассе составляют реальную религиозную конкуренцию. Еще до событий 2014 года в Украине считалось, что Донбасс – это православный регион. Если же мы посмотрим на довоенную статистику, то количество общин у Московского патриархата и протестантов одинаковое. Поэтому к ним и применяется такая политика дискриминации. Кроме того, в сознании группировок «Л/ДНР протестанты ассоциируются с Америкой и Западом, который чужд России и группировкам.

Сергей Косяк: Знаю тех людей, которые сейчас курируют сферу религии в группировке «Л/ДНР». Это просто люди, которые по своей сути стратеги, и они очень дипломатичны. Это сейчас «удавка». Через время пасторы даже не поймут, как они стали одним из инструментов власти «Л/ДНР».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)