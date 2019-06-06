Радіо Свобода Daily: Аваков відмовився йти у відставку після загибелі 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

Аваков відмовився йти у відставку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими п’ятирічного хлопчика в Київській області.

«Я теж не напишу заяву про відставку. Але мою відставку може розглянути у відповідному порядку цей парламент чи наступний», – сказав Аваков журналістам після засідання Кабінету міністрів.

Він додав, що не повинен іти у відставку і голова Національної поліції Сергій Князєв.

Тим часом петицію з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщену на сайті президента України в розділі «Електронні петиції», підписало вже понад 25 тисяч людей.

Про деталі слідства у справі вбивства 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому читайте тут.

Зеленський на велотренажері

Під час візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський не надто охоче спілкувався з українськими журналістами. Втім, він все ж дав інтерв’ю кореспонденту Радіо Свобода Григорію Жигалову в прямому ефірі програми «Сніданок» (телеканал «1+1»).

Планувалося, що воно пройде під час ранкової пробіжки в столиці Європейського союзу, але через погодні умови розмова відбулася у спортзалі. Зеленський розповів про вступ до НАТО і ЄС, чутки про дефолт України, проблеми з парламентом, мир на Донбасі і те, як ставиться до чинних міністрів.​

Зеленський також підтвердив свої зустрічі з українськими олігархами, але зміг згадати лише про розмову з Віктором Пінчуком, приїзд якого в Адміністрацію президента минулого тижня зафіксували журналісти програми «Схеми: корупція в деталях»: «Я по черзі зустрічаюся з усіма представниками великого бізнесу, можемо так назвати, і з усіма олігархами. Зустрічався з Пінчуком, зустрічався… та їх не так багато, хтось іще приїжджав до нас, уже не пам’ятаю».

Текстову версію розмови читайте тут.

Кучма на переговорах у Мінську запропонував зняти економічну блокаду Донбасу

Учасники мінського засідання щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, що відбулося 5 червня, висловили стриманий оптимізм за підсумками переговорів: зокрема, щодо відновлення режиму тиші, обміну полоненими, відновлення економічних зв’язків окупованих районів з рештою України. Але остаточних рішень не було, тільки обіцянки.

Зібрали найважливіші тези з переговорів у одному матеріалі.

«Цивілізована країна»: ВМС відпустили російський суховантаж, який зайшов у води України

У командуванні Військово-морських сил Збройних сил України повідомили, що 5 червня через шторм у територіальні води України (на відстань до 5 миль) зайшов суховантаж Melita під прапором Росії, що прямував за маршрутом порт Астрахань – порт Констанца.

«Судно було своєчасно виявлено на траверзі Тендрівської коси та опитано згідно з протоколом. Не зважаючи на формальні підстави для затримання судна (порушення держкордону України, вимкнена система AIS), враховуючи обставини та відповідно до положень Міжнародної конвенції про територіальне море, Конвенції ООН по морському праву, судно Melita було без затримок спрямовано безпечним маршрутом до пункту призначення без будь-яких дій, спрямованих на силове захоплення, догляд або арешт екіпажу. На відміну від керівництва РФ, яка грубо порушила цілу низку міжнародних нормативних документів під час силового захоплення 25 листопада 2018 року катерів та суден ВМС ЗСУ у нейтральних водах біля Керченської протоки», – йдеться в повідомленні українських ВМС.

Мер Дніпра Філатов про стосунки із Зеленським, Коломойським і не тільки

Мер Дніпра, мільйонер Борис Філатов довгий час працював юристом у команді олігарха Ігоря Коломойського, а коли останній був призначений головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації, став його заступником. У 2014-му Філатов був обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом, а в 2015 році став мером четвертого за чисельністю населення міста України.

Він близько 10 років знайомий із президентом України Володимиром Зеленським та, за його словами, називає його Володею (а Зеленський його – Борею). Також він чудово знайомий із нинішнім главою адміністрації Зеленського Андрієм Богданом.

Що становлять собою Зеленський і Коломойський в особистому спілкуванні? Скільки партія «Слуга народу» може отримати на виборах у Верховну Раду і чи можна називати нового президента України «маріонеткою Коломойського»? Про все це Філатов розповів у великому інтерв’ю журналістці «Настоящего времени» – проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

«Усієї правди про Чорнобиль ми ніколи не дізнаємося» – ліквідатор аварії коментує серіал

У травні-червні відбулася прем’єра серіалу «Чорнобиль» виробництва американського каналу HBO і британської телемережі Sky. Фільм відразу ж вийшов на перші місця в рейтингах найкращих серіалів за версією сайту Internet Movie Database (IMDb), обійшовши навіть найпопулярнішу на той час «Гру престолів». У той час, як соціальні мережі в Україні жевріють відгуками про «Чорнобиль», у Росії цей серіал про трагічні події 1986 року спричинив у глядачів полярні реакції.

Хтось вважає його абсолютно правдивим і дивується, чому таке кіно про чорнобильську катастрофу не зняли в Росії. Комусь багато чого із показаного в серіалі видається щонайменше перебільшенням. А деякі глядачі угледіли у фільмі пропаганду, причому одні – прорадянську, а інші – антирадянську...

То як було насправді та що кажуть про серіал ліквідатори? Читайте у матеріалі.

Що і чому зміниться в українському правописі

3 червня в Україні почав діяти оновлений український правопис. «З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення», – йдеться в повідомленні Кабінету міністрів.​

Навіщо оновлювати правопис? Навіщо потрібні фемінітиви? Як складати іспити дітям у школі? Ці та інші запитання ми поставили ​голові робочої групи з підготовки нової редакції українського правопису​, ​завідувачці відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України​ Світлані Єрмоленко.

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