Прем’єр на танку та білоруські спостерігачі: як проходили навчання НАТО в країнах Балтії

Військові штурмують балтійські пляжі. Американські морські піхотинці десантуються, союзники прикривають їх із флангів і з повітря. Військово-морські навчання BALTOPS налічують тисячі військових із 18-ти країн, які тренуються під командуванням Другого флоту ВМС США. Підводні човни, кораблі, літаки і нескінченні тренування: солдати, що говорять різними мовами, вчаться розуміти один одного без слів.

«Ми тут відпрацьовуємо взаємодію з нашими союзниками з різних країн. Наприклад, з іспанцями, з румунами. Ми всі можемо опинитися в різних місцях і умовах. Ми не знаємо, коли і де це трапиться. Але вони повинні розуміти нашу тактику, а ми – їхню. І тут ми обмінюємося інформацією, придивляємося і відпрацьовуємо тактичні прийоми, даємо один одному поради. Це найважливіше в тренуваннях BALTOPS», – розповідає командир роти морської піхоти Ніл Сіммонс.

За часів Холодної війни Захід готувався воювати з Радянським Союзом. Сьогодні потенційний ворог – сучасна Росія. При цьому західні військові наголошують, що вони вчаться не нападати, а захищатися.

На міжнародних сухопутних навчаннях «Залізний вовк» у Литві теж пліч-о-пліч литовці, німці, чехи, американці – загалом солдати з 10-ти країн. Вони вчаться оперативно перекидати військову техніку з однієї точки Литви в іншу і відпрацьовують стрільбу на полігоні. Мета – об’єднати всі ресурси і навички в єдину систему.

«Сьогодні під час відпрацювання військової операції ми продемонстрували єдину роботу авіації, артилерії, танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів на полі бою. Коли попереду діє розвідка, а за нею працює піхота, яка зупиняє противника і йде в контратаку», – каже командир механізованої піхотної бригади Міндаугас Стяпонавічюс.

А так у 21-му столітті виглядає кортеж литовського прем’єр-міністра. Машини з охороною десь позаду, а попереду людина на танку – прем’єр Литви Саулюс Скверняліс. За його словами, натівські навчання – інвестиції в безпеку.

Під час навчань можна оцінити, що було зроблено в системі безпеки регіону, відчути сенс нашого членства в НАТО

«Під час навчань можна оцінити, що було зроблено в системі безпеки регіону, відчути сенс нашого членства в НАТО. Навчання показують результат, а результат дійсно вражаючий! Я пишаюся тим, що можу спостерігати за такими навчаннями, пишаюся нашою армією, яка показала, що наші громадяни сьогодні – як ніколи – в безпеці», – каже прем’єр-міністр.

Останнім часом одні навчання в країнах Балтії змінюють інші, натівські військові в східній Європі тренуються практично без перерви. Литовська влада також запросила на нинішні навчання військових спостерігачів, причому не тільки з Європи, але і з Росії та Білорусі. Однак білоруси приїхали, а росіяни – ні.