Грузія відкликала посла в Україні

Міністерство закордонних справ Грузії відкликало надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе.

Як повідомляє видання «Грузія Online», повідомлення про це, за розпорядженням президента Грузії, посол отримав у суботу вранці. Разом з Думбадзе будуть замінені кілька дипломатів.

У МЗС Грузії пояснили, що посла відкликали з метою призначення його на іншу посаду. «Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося і у випадку з Гелою Думбадзе. Міністерство вважало за потрібне використати його ресурс у центральному апараті – на позиції посла з особливих доручень, і йому буде довірена сфера, в якій вони мають великий досвід діяльності. Про це відомо і пану Думбадзе, і це рішення було ухвалено в результаті консультацій з ним», – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Як зазначає видання, на місце посла Грузії в Україні розглядають дві кандидатури – колишній посол Грузії Григол Катамадзе і Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

Гела Думбадзе був надзвичайним і повноважним послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.