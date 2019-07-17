Радіо Свобода Daily: Голова Мін’юсту Австрії погодив екстрадицію Фірташа до США

Екстрадиція Фірташа

Голова Міністерства юстиції Австрії Клеменс Яблонер погодив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.

У міністерстві зазначили, що подальший процес видачі є сферою відповідальності іншої юрисдикції – земельного суду Відня.

Австрійський суспільний мовник ORF зазначає, що Фірташ поки залишиться в Австрії, оскільки його адвокати подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Екстрадиція відкладена, поки суд не ухвалить рішення стосовного цього клопотання.

Тепер кілька коротких повідомлень:

16 липня в Україні набрав чинності закон про державну мову. Це сталося через два місяці після опублікування його в офіційній пресі.

Президент України Володимир Зеленський офіційно доповнив склад Ради національної безпеки та оборони кількома людьми.

Український і російський омбудсмени Людмила Денісова і Тетяна Москалькова на зустрічі в Москві обмінялися списками українців і росіян, які перебувають у СІЗО і в’язницях двох країн.

Депутати Європарламенту на засіданні в Страсбурзі підтримали кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Лаєн на посаду президента Єврокомісії.

Конституційний суд України оприлюднив своє рішення, яким визнав конституційним закон, що забороняє пропаганду комуністичного і нацистського режимів.

Амстердамський суд і «скіфське золото» окупованого Криму

Апеляційний суд Амстердаму у справі про так зване «скіфське золото» ухвалив лише проміжне рішення, вимагаючи від сторін подати додаткові аргументи. При цьому суд також відхилив вирішальні позиції суду попередньої інстанції, який 2016 року ухвалив повернути всі предмети колекції Україні. Ідеться про колекцію кримських археологічних та історичних скарбів із кількох музеїв Криму, які разом із предметами з музею в Києві на початку лютого 2014 року були тимчасово вивезені до Нідерландів (договори про це були укладені ще 2013-го) на виставку «Крим – золотий острів у Чорному морі». Цю колекцію неофіційно назвали «скіфське золото» чи «кримське золото». Все, що потрібно знати про «скіфське золото» та рішення Апеляційного суду Амстердаму, читайте в матеріалі.

«Старі» люди нового президента у столиці

Впливати на київську владу, а відтак і на столичний бізнес, на ринок землі та на забудови – таким був один із незмінних пріоритетів переважної більшості українських президентів. Володимир Зеленський – не виняток, свідчать деякі імена учасників проектів, які реалізує президент, а також останні заяви міського голови Києва Віталія Кличка та експертів, опитаних Радіо Свобода. Один із тих, кого вони називають «сірими кардиналами» Києва – колишній посадовець КМДА, забудовник та фігурант журналістських розслідувань Андрій Вавриш, який, до того ж, має впливових друзів в Офісі президента. Радіо Свобода зібрало все, що про нього наразі відомо.

Чи матимуть закарпатські угорці свого депутата?

Однією з інтриг дочасних парламентських виборів на Закарпатті є угорський мандат. Безпрецедентна активність Будапешта напередодні голосування викликала вже навіть застереження Міністерства закордонних справ, яке провело відповідну розмову з угорським послом, пише письменник і журналіст Олександр Гаврош. Лише за останні дні лідер закарпатських угорців Василь Брензович зустрівся з прем’єр-міністром Віктором Орбаном в Будапешті, а на Закарпаття приїхали керівник його апарату Гергей Гуяш та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. На цей візит гостро відреагували в МЗС України, назвавши це «неприпустимою практикою». Що ж такого важливого відбувається в цій найменшій угорській діаспорі з-поміж решти сусідів Угорщини? Відповідь читайте у статті.

Ретельно обирайте, за кого голосувати!

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