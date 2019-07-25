Радіо Свобода Daily: Ярослав Годунок подає в суд на Зеленського

«Розбійник» проти президента

Хто такий секретар міськради, який хоче судитися з Зеленським і чекає від нього вибачень?

Ярослав Годунок, український чиновник, якого Володимир Зеленський публічно назвав розбійником і вигнав із зали під час наради в Борисполі, має намір подати в суд на президента.

Журналіст Тимур Олевський зустрівся з чиновником, який вважає, що поплатився за правду. Годунок заявив, що чекає від Зеленського вибачень, і розповів про свої кримінальні справи. Читайте інтерв'ю тут.

Що Україні від прем’єрства Бориса Джонсона?

Новим прем’єр-міністром Великої Британії став 55-річний Борис Джонсон. Його стратегічним завданням є вихід держави з Європейського союзу – крок, який новий очільник британського уряду хоче здійснити 31 жовтня цього року. Джонсон відомий палкою прихильністю до України за час своєї дворічної каденції як міністр закордонних справ, а ще раніше він був мером Лондона.

Що нині Україні від «​Брекзиту»​, який незабаром може стати реальністю, і від того, що Борис Джонсон став новим главою уряду Великої Британії? Читайте тут.

Наші колеги з «Голосу Америки» також зібрали найяскравіші цитати Джонсона в одному матеріалі. Почитайте.

Велике інтерв'ю з Дмитром Гордоном

Під час інтерв’ю журналіст і керівник виборчого штабу партії «Сила і честь», що, за останніми даними ЦВК, набрала 3,82% голосів виборців, Дмитро Гордон запевнив, що немає запитань, на які він би не зміг відповісти.

Щоправда, під час розмови неодноразово відмовлявся це робити. Так, наприклад, не захотів говорити про жінок, засуджених у Росії за шахрайство, в яких знайшли посвідчення позаштатних кореспондентів газети «Бульвар». Не зміг згадати, що був засновником двох компаній, через які простежується зв'язок із бізнес-діяльністю «гадалок» і «ясновидців». Запевнив, що не знає, хто саме заробляв на продажу «золотих пірамідок», хоча виготовляли їх люди з оточення Гордона. На які ще запитання керівник виборчого штабу партії «Сила і честь» не знайшов відповідей, читайте в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.

Командувач ССО розповів, чому не віддав честь Зеленському в день інавгурації

Командувач Сил спеціальних операцій України Ігор Луньов у коментарі Радіо Свобода пояснив, що не віддав честь президенту Володимиру Зеленському в день його інавгурації через «рефлекторну необачність».

«Ніякого подвійного дна у цих діях немає. Це рефлекторна дія без будь-якого підтексту. Ті, хто проходив службу в армії, знають, що при перебуванні в розгорнутому одношеренговому строю рука до головного убору не прикладається. Незважаючи на те, що нас інструктували. Але це суто рефлекторна моя необачність», – сказав Луньов у коментарі проекту Донбас.Реалії.

20 травня 2019 року відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського. Луньов та голова Служби безпеки України Василь Грицак не віддали йому честь, порушивши протокол.

Із окупованої частини Луганщини українській владі передали 64 в’язні – Денісова

24 липня на мосту в Щасті бойовики російських гібридних сил передали на контрольовану українською владою територію 64 громадян України з в’язниць окупованої частини Луганщини, які на момент окупації частини Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини.

«Це вже шостий етап передачі ув’язнених з окупованої частини Луганської області. З грудня 2018 року по липень 2019-го ми перемістили 319 засуджених. З них 124 особи або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення», – повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Загалом протягом 2014–2019 років переведено 519 засуджених, уточнила вона.​

Опитування: у Чехії найпрестижнішою вважають професію лікаря, найменш шанованою – депутата

Професія лікаря вже кілька років поспіль у рейтингу професій займає в чехів перше місце. На це вказують результати останнього опитування, яке провів Центр з вивчення громадської думки Чехії.

Другу сходинку за результатами опитування зайняли вчені, на третьому місці – медичні сестри, при чому ці показники не міняються вже кілька років поспіль, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Із пошаною ставляться чехи також до професії викладачів вишів і вчителів, за ними йдуть судді, проектанти, приватні землероби і поліцейські. Найменшу повагу і відповідно – останню сходинку серед усього 26 професій – зайняли депутати, яких випередили прибиральниці і священники.

Гривня знову посилюється до річного максимуму

На українському міжбанківському валютному ринку триває посилення гривні щодо долара. Опівдні 24 липня Національний банк України встановив довідкове значення курсу 25 гривень 53 копійки за долар, це було на 10 копійок менше за офіційний курс на той день.

Вдалого дня!

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