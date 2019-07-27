Риторика Зеленського вже має позитивний вплив – Курт Волкер про мир на Донбасі

Сполучені Штати повністю віддані справі повернення миру на Схід України, і очевидно, що Президент Зеленський також хоче цього. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер разом із Тимчасовим повіреним у справахСША Посольства США в Україні Вільямом Тейлором 27 липня, підбиваючи підсумки дводенного візиту до України.

Після зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським та лідерами українських політичних сил, спецпредставник Госдепу відвідав Станицю Луганську на лінії зіткнення, де інженери намагаються відновити пішохідний міст.

Президент Зеленський взяв ініціативу з розводу сил у Станиці Луганській, він звертається до громадян на окупованих територіях східної України

«Президент Зеленський чітко висловився на підтримку спроб принести мир, він взяв ініціативу з розводу сил у Станиці Луганській, він звертається до громадян на окупованих територіях східної України. І це вже має позитивний вплив, – наголосив Курт Волкер. – В Станиці Луганській керовані Росією сили також вже трохи відійшли від своїх позицій. Вони ще мають трохи з того, що мають зробити, але вони рухаються».

Волкер констатував, що українські інженери вже отримали можливість оглянути міст для його відновлення, і планують повторити це наступногопонеділка.

На запитання Радіо Свобода про подальші кроки України щодо миру на Донбасі він заявив, що успіх у Станиці Луганській дозволить продовжити відведення військ на всій лінії зіткнення, що дасть можливість спростити доступ жителів ОРДЛО до урядових послуг, пенсій та освіти, а також убезпечити від обстрілів критичну інфраструктуру регіону, таку як водогони та електромережі.

«Ми сподіваємось на такі речі, як створення додаткових зон розведення сил, відкриття додаткових пунтків перетину між окупованою територією та рештою України, наприклад, у Золотому, де Україна вже готова до цього, але Росія досі не хоче цього робити, – заявив Волкер. – Але мета – щоб це відбувалося в інших зонах, І це дає надію для перемовин, щоби цей конфлікт закінчився назавжди».

Також, за словами спецпредставника, Президент Зеленський «дуже чітко висловився за проведення реформ в Україні». Найважливішими він назвав «верховенство права, реформу судів та створення привабливого для інвесторів клімату». Наразі, за словами Волкера, його команда разом із українськими колегами готує візит Президента Зеленського до США. Точна дата його поки невідома.

