«Череп потрощений, все лице синє» – мати українця, який потрапив у ДТП в Чехії

13 липня 2019 року біля чеського містечка Раковник у смертельну ДТП потрапив автомобіль із українцями. За інформацією чеських правоохоронців, мікроавтобус виїхав на залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора, в результаті чого зіштовхнувся із потягом. Одна з пасажирок автівки, жителька Івано-Франківщини, загинула на місці. Ще один 20-річний громадянин України отримав тяжкі травми мозку та внутрішніх органів та нині перебуває без тями в одній із лікарень міста Плзень. Мати 20-річного хлопця побоюється, що оплачувати лікування у чеській лікарні та транспортування сина в Україну, ймовірно, їй доведеться самій.

Наталія Шнейдер, жителька Виноградова, показує фото свого 20-річного сина. Розповідає: він поїхав на заробітки до Чехії 2 місяці тому, працював на будівництві. 13 липня хлопець ще з чотирма українцями на мікроавтобусі поверталися до України.

За інформацією чеської поліції, водій пасажирського мікроавтобуса не дотримався сигналу, що забороняє рух, та виїхав на залізничний переїзд, намагаючись проскочити його швидше за потяг. В результаті авто, в якому було п’ятеро українців, зіштовхнулося із рейковим автобусом. Від удару мікроавтобус відкинуло на кілька метрів, а вагон зійшов із рейок.

«У наслідку цієї аварії одна людина, на жаль, померла, троє людей перебувають у важкому стані, одна людина зазнала легких поранень. 25-річний водій отримав легкі поранення. Після аварії його затримали поліцейські. 16 липня обласний суд прийняв рішення щодо його затримання», – розповів Радіо Свобода спікер обласного управління поліції Середньочеського краю Чехії Павел Труска.

За інформацією українського консульства у Чехії, тіло загиблої українки було відправлене до України вже 18 липня 2019-го. Двох пасажирів мікроавтобуса, які отримали незначні поранення, виписали з лікарні за декілька днів. І один постраждалий, саме Василь Шнайдер, досі перебуває у лікарні.

Про те, що трапилося із сином, Наталі Шнейдер повідомили телефоном працівники українського посольства у Чехії вже наступного дня після ДТП. Жінка одразу ж вирішила їхати до сина: «Подзвонили, сказали, що ось така біда сталася – він потрапив у аварію. Я назбирала так у родини якісь кошти і поїхала туди».

За словами матері 20-річного Василя Шнейдера ще з кількома постраждалими доставили в одну з лікарень міста Плзень гелікоптером. Там одразу ж зробили операцію на мозку, однак важких травм зазнало все тіло: «Я приїхала туди, я його бачила. Він в тяжкому стані. Мозок пошкоджений, череп потрощений, крововилив у мозку, все лице синє. Ребра зламані, легені пробиті, кров із них витягали. Нирки не працюють, печінка ушкоджена, таз поламаний. Кажуть: прогнози не дуже втішні».

Після 10 днів реанімації хлопця транспортували до іншої лікарні міста. Радіо Свобода намагалось розпитати її представників детальніше про стан українця, однак через таємницю нерозголошення лікарі повідомили небагато: «Молодого чоловіка повітряним шляхом транспортували у лікарню 13 липня після автомобільної аварії поблизу Раковніка, він отримав важкі поранення. Зараз він перебуває у дуже важкому стані. Більше ми не можемо вказати жодних деталей щодо стану його здоров’я», – розповіла спікерка Університетської лікарні міста Плзень Габріела Леворова.

Мати хлопця невдовзі повернулась додому, в Україну, до Виноградова Закарпатської області. Грошей на подальше перебування у Чехії жінка не мала. Наталія працює санітаркою у місцевій лікарні. 8 років тому овдовіла, залишилась сама із 3 дітьми – старший син Іван з інвалідністю, середній Василь та 9-річна Кароліна. Розповідає: лікарі мусять повідомити, коли її син прийде до тями. Тоді ж має відбутися транспортування хлопця до української лікарні. Однак Наталія переживає, що грошей на це у неї може не вистачити.

Коли буде транспортування додому – тоді викладуть рахунок. То все, кажуть, дуже-дуже буде дорого

«Рахунок мають виставити в кінці. Коли його звідти випишуть, коли буде транспортування додому – тоді викладуть рахунок. То все, кажуть, дуже-дуже буде дорого. Українці, які там працюють, кажуть, що там були схожі випадки і хто попадав у лікарню, то за один день просили 30 тисяч крон (приблизно 33 тисячі гривень)», – розповідає мати Василя.

В лікарні Наталії Шнейдер повідомили – її син буде перебувати під наглядом чеських медиків ще протягом 30 днів. Щойно українець прийде до тями, він має дати свідчення поліції, як свідок, щодо деталей ДТП. Водія, який перевозив Василя Шнейдера та ще трьох українців, чеські правоохоронці затримали одразу після аварії. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Смертельна ДТП за участі українців у Чехії стається не вперше. 11 листопада мікроавтобус «Мерседес», в якому перебували п’ятеро закарпатців, зіткнувся з великим вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо українців загинули.

Аварії ж на залізничних переїздах для України не рідкість.

13 жовтня 2010-го поблизу Києва на закритий залізничний переїзд виїхала швидка, в якій перебувала вагітна жінка та її чоловік. В результаті зіткнення із пасажирським потягом подружжя загинуло на місці.

4 лютого 2014 року на залізничному переїзді в Сумській області сталося зіткнення дизельного потягу із рейсовим маршрутним автобусом, в якому перебували 18 пасажирів та водій. Унаслідок ДТП 12 людей загинули.

27 липня 2019 року у селі Хлопчиці Львівської області пасажирський потяг зіштовхнувся на залізничному переїзді з легковим автомобілем. Унаслідок ДТП 22-річний водій загинув.

Як повідомляла раніше «Укразалізниця», протягом 2018 року на залізничних переїздах і коліях сталося 79 ДТП. При цьому 16 людей загинули, 30 отримали поранення.