Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Вересень 2019, Київ 21:08
Донбас.Реалії

В Славянске рушится «украинский модерн»: чиновники и газовщики спорят из-за дома культуры с вековой историей

Дом культуры в Славянске построен в 1913–1914 годах

Дивитись коментарі

Тут стояли красные и белые, располагались театры Маяковского и Шевченко, был дом Гоголя, а теперь – облгаз. «Где-то что-то сыпется», – такими словами встречает Радио Донбасс.Реалии дежурная. В Славянске требуют спасти дом культуры, который построили сто лет назад. Сейчас зданием владеет «Донецкоблгаз». В 2016 году городской совет решил его купить за 5 миллионов гривен. Но общественные организации через суд это решение отменили. Три года дом культуры был «необитаемым». И вот в конце августа чиновники захотели попасть вовнутрь, чтобы осмотреть здание и внести его в новый реестр Министерства культуры. Но их по указанию руководства облгаза не пустили.

30 августа возле закрытого дома культуры в центре Славянска необычно многолюдно. Здесь и чиновники, и журналисты, и активные горожане. Чиновникам и специалистам надо попасть внутрь, чтобы осмотреть здание и провести паспортизацию. А потом – внести информацию в новый реестр Министерства культуры. Но на порог никого не пустили.

Женщина, которая назвалась дежурной, рассказала Радио Донбасс.Реалии, что двери закрыла по приказу начальницы.

Чиновников горсовета Славянска Юрия Подлесного и Марину Олейник не пустили в здание ДК
Чиновников горсовета Славянска Юрия Подлесного и Марину Олейник не пустили в здание ДК

Дежурная сообщила, что была сотрудницей дома культуры еще в те времена, когда в нем кипела культурная жизнь: «Театры приезжали, балет приезжал, кружки занимались… Что с этим надо делать? Надо восстанавливать». А восстанавливать надо много чего, ведь здание в плачевном состоянии:

– Где-то что-то отваливается, где-то что-то сыпется.

– Подвал затоплен водой?

– Сейчас немного ушла вода. Но немного есть.

Зданием владеет «Донецкоблгаз». Заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный говорит, что накануне договорились с собственником о допуске. Подлесный звонит руководителю правления «Донецкоблгаза» Виталию Федорченко. Но разговор не складывается: «Вы совершенно напрасно мне сейчас грубите, потому что ваш юрист приезжал, ваш юрист от вашего имени со мной разговаривал».

И чиновники ушли ни с чем.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

От Гоголя до Ленина

В чем изюминка здания? Александр Плахов, научный сотрудник Славянского краеведческого музея, рассказал нам, что в начале ХХ века улица называлась «Гоголевская», поэтому в некоторых документах, когда собирали деньги на постройку, здание называется «Дом народных собраний имени Гоголя». Само здание в стиле «украинского модерна» построили в 1913–1914 годах архитектор Евгений Сердюков. В документах есть его название – «Дом общественных собраний».

В гражданскую войну в здании располагались разные воинские части: и красные, и белые. В 1938 году туда «подселили» театр имени Маяковского. Во время Второй мировой там был театр имени Шевченко. В 1943 году от здания остались только стены. Его восстановили в 1948 году.

А в 1999 году ДК стал памятником архитектуры местного значения. А еще дом культуры так и не декоммунизировали. Он до сих пор имеет в своем названии «имени Ленина»

Новейшая история

Во время боев времен «русской весны» дом культуры пострадал, собственник восстановил крышу. А в 2016 году городу предложили купить его за 5 миллионов гривен. Местные депутаты согласились. Но представители ряда общественных организаций через суд отменили покупку. Людям было непонятно, откуда взялась цена в 5 миллионов.

Представители горсовета расписались в собственной такой «импотентности»
Николай Тишаков

С тех пор никто ничего не делал. По этому поводу Николай Тишаков, руководитель общественной организации «Громадська варта по боротьбі з корупцією, тероризмом і організованою злочинністю», говорит: «Сейчас представители горсовета расписались в собственной такой «импотентности». Лично я приходил: давайте делать что-то дальше. Мы его сохранили для города. Не продали его за 5 миллионов, деньги сохранили. В ответ я до сегодняшнего дня ничего не услышал».

Николай Тишаков, житель Славянска
Николай Тишаков, житель Славянска

А теперь, по информации чиновников, дом культуры арестован и его хотят выставить на торги.

Что дальше?

Через три года после отмены покупки городской совет дал деньги на паспортизацию здания. Чиновники надеются, что внесение дома культуры в министерский реестр даст больше рычагов влияния на собственника.

Как рассказала нам Марина Олейник, начальник отдела культуры славянского горсовета, здание который год зимует без отопления, стены трескаются, в подвале вода. ДК надо ремонтировать.

Марина Олейник говорит, что здесь прошли ее лучшие годы в студенческом театре «7 этаж», здесь занимались танцевальные коллективы «Грация» и «Родничок», театр песни «Фейерверк» и другие. Марина Олейник говорит: эти коллективы готовы вернуться и поучаствовать в ремонте.

Я надеюсь на то, что Министерство юстиции имеет понимание
Юрий Подлесный

А заместитель городского головы Юрий Подлесный надеется на министерство: «Исполнительная служба выполняет определенные действия, чтобы выставить здание на торги. До тех пор, пока здание не будет паспортизировано и выставлено в реестр, мы будем всячески препятствовать его продаже либо реализации каким-то другим способом. Я надеюсь на то, что Министерство юстиции имеет понимание, что такое архитектурные памятники и почему их надо сохранять».

Почему «Донецкоблгаз» не пустил внутрь специалистов и что будет с вековым зданием? Мы отправили газовщикам запрос и обязательно опубликуем их ответы.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG