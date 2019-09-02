Тут стояли красные и белые, располагались театры Маяковского и Шевченко, был дом Гоголя, а теперь – облгаз. «Где-то что-то сыпется», – такими словами встречает Радио Донбасс.Реалии дежурная. В Славянске требуют спасти дом культуры, который построили сто лет назад. Сейчас зданием владеет «Донецкоблгаз». В 2016 году городской совет решил его купить за 5 миллионов гривен. Но общественные организации через суд это решение отменили. Три года дом культуры был «необитаемым». И вот в конце августа чиновники захотели попасть вовнутрь, чтобы осмотреть здание и внести его в новый реестр Министерства культуры. Но их по указанию руководства облгаза не пустили.

30 августа возле закрытого дома культуры в центре Славянска необычно многолюдно. Здесь и чиновники, и журналисты, и активные горожане. Чиновникам и специалистам надо попасть внутрь, чтобы осмотреть здание и провести паспортизацию. А потом – внести информацию в новый реестр Министерства культуры. Но на порог никого не пустили.

Женщина, которая назвалась дежурной, рассказала Радио Донбасс.Реалии, что двери закрыла по приказу начальницы.

Дежурная сообщила, что была сотрудницей дома культуры еще в те времена, когда в нем кипела культурная жизнь: «Театры приезжали, балет приезжал, кружки занимались… Что с этим надо делать? Надо восстанавливать». А восстанавливать надо много чего, ведь здание в плачевном состоянии:

– Где-то что-то отваливается, где-то что-то сыпется.

– Подвал затоплен водой?

– Сейчас немного ушла вода. Но немного есть.

Зданием владеет «Донецкоблгаз». Заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный говорит, что накануне договорились с собственником о допуске. Подлесный звонит руководителю правления «Донецкоблгаза» Виталию Федорченко. Но разговор не складывается: «Вы совершенно напрасно мне сейчас грубите, потому что ваш юрист приезжал, ваш юрист от вашего имени со мной разговаривал».

И чиновники ушли ни с чем.

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От Гоголя до Ленина

В чем изюминка здания? Александр Плахов, научный сотрудник Славянского краеведческого музея, рассказал нам, что в начале ХХ века улица называлась «Гоголевская», поэтому в некоторых документах, когда собирали деньги на постройку, здание называется «Дом народных собраний имени Гоголя». Само здание в стиле «украинского модерна» построили в 1913–1914 годах архитектор Евгений Сердюков. В документах есть его название – «Дом общественных собраний».

В гражданскую войну в здании располагались разные воинские части: и красные, и белые. В 1938 году туда «подселили» театр имени Маяковского. Во время Второй мировой там был театр имени Шевченко. В 1943 году от здания остались только стены. Его восстановили в 1948 году.

А в 1999 году ДК стал памятником архитектуры местного значения. А еще дом культуры так и не декоммунизировали. Он до сих пор имеет в своем названии «имени Ленина»

Новейшая история

Во время боев времен «русской весны» дом культуры пострадал, собственник восстановил крышу. А в 2016 году городу предложили купить его за 5 миллионов гривен. Местные депутаты согласились. Но представители ряда общественных организаций через суд отменили покупку. Людям было непонятно, откуда взялась цена в 5 миллионов.

Представители горсовета расписались в собственной такой «импотентности»

С тех пор никто ничего не делал. По этому поводу Николай Тишаков, руководитель общественной организации «Громадська варта по боротьбі з корупцією, тероризмом і організованою злочинністю», говорит: «Сейчас представители горсовета расписались в собственной такой «импотентности». Лично я приходил: давайте делать что-то дальше. Мы его сохранили для города. Не продали его за 5 миллионов, деньги сохранили. В ответ я до сегодняшнего дня ничего не услышал».

А теперь, по информации чиновников, дом культуры арестован и его хотят выставить на торги.

Что дальше?

Через три года после отмены покупки городской совет дал деньги на паспортизацию здания. Чиновники надеются, что внесение дома культуры в министерский реестр даст больше рычагов влияния на собственника.

Как рассказала нам Марина Олейник, начальник отдела культуры славянского горсовета, здание который год зимует без отопления, стены трескаются, в подвале вода. ДК надо ремонтировать.

Марина Олейник говорит, что здесь прошли ее лучшие годы в студенческом театре «7 этаж», здесь занимались танцевальные коллективы «Грация» и «Родничок», театр песни «Фейерверк» и другие. Марина Олейник говорит: эти коллективы готовы вернуться и поучаствовать в ремонте.

Я надеюсь на то, что Министерство юстиции имеет понимание

А заместитель городского головы Юрий Подлесный надеется на министерство: «Исполнительная служба выполняет определенные действия, чтобы выставить здание на торги. До тех пор, пока здание не будет паспортизировано и выставлено в реестр, мы будем всячески препятствовать его продаже либо реализации каким-то другим способом. Я надеюсь на то, что Министерство юстиции имеет понимание, что такое архитектурные памятники и почему их надо сохранять».

Почему «Донецкоблгаз» не пустил внутрь специалистов и что будет с вековым зданием? Мы отправили газовщикам запрос и обязательно опубликуем их ответы.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)