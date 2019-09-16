Радіо Свобода Daily: Розвідник Дмитро Гержан розповів, як вивозили Цемаха

Розпочнемо з масштабних акцій, які відбулися у минулі вихідні.

24 міста долучилися до Всеукраїнського маршу за тварин – обласні центри, а також учасники української антарктичної експедиції. Учасники акції висловили декілька вимог, серед яких заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях, для жебракування і фотопослуг, розвиток центрів утримання тварин, які постраждали від людини, заборона хутрових ферм, сприяння створенню зоополіції тощо.

Кілька сотень людей вийшли у центрі Харкова на «ХраківПрайд». Марш рівності там провели вперше. В управлінні Нацполіції Харківської області повідомили, що поліцейські не зафіксували грубих порушень правопорядку.

В Одесі командування Військово-морських сил України, екіпажі військових кораблів, волонтери, громадські активісти і родичі зустрічали звільнених з російського полону українських моряків.

Бюджет-2020 – останній, що ухвалюється терміном на один рік

Уряд подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2020 рік. Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1 170,0 мільярда гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, складатиме 4723 гривні. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вже повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».

Як витягували Цемаха

Він втратив ногу під час спецоперації з вивезення Володимира Цемаха. Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з Дмитром Гержаном, розвідником 74-го окремого розвідбату ЗСУ. Цей підрозділ разом зі спецслужбами забирав з окупованої території фігуранта справи про збиття «Боїнга» рейсу МН17 Володимира Цемаха, якого в числі інших передали Росії задля звільнення з російських тюрем українців-політв'язнів. Як усе відбувалося того дня, та як він ставиться до подальших подій довкола бойовика Цемаха, Дмитро Гержан розповів Радіо Свобода.

Чому польській «Солідарності» вдалося повалити комунізм?

30 років тому в країнах Центрально-Східної Європи відбувалися революційні зміни, які історики називають «осінню народів». Одну з провідних ролей у розвалі комуністичного табору відіграла польська профспілка «Солідарність». На початку своєї діяльності ця організація об’єднувала 10 мільйонів поляків, тобто кожного четвертого мешканця країни. Хоча в грудні 1981 року її діяльність комуністична влада визнала незаконною, у 1989-му «Солідарність» переможно ввійшла до парламенту і почала демонтаж комуністичного устрою. У чому секрет феномену «Солідарності»? Як їй вдалося вистояти протягом восьми років заборон і переслідувань? Радіо Свобода запитало про це діячів профспілки, на яких комуністична влада у вісімдесятих роках влаштувала справжнє полювання.

П'ять Ліг Чемпіонів за участю українських клубів, які варто не пропустити

І про спортивні змагання, які варті вашої уваги. 18 вересня донецький футбольний клуб «Шахтар» стартує у груповому раунді Ліги Чемпіонів. Проте не лише «гірники» цієї осені боротимуться за звання найкращих на континенті. Українські команди також представлені у баскетбольній, гандбольній, волейбольній, міні-футбольній та футзальній Лігах Чемпіонів. За кого та коли вболівати, які шанси та хто протистоятиме клубам з України? Радіо Свобода підготувало шпаргалки для українських вболівальників.

Слідкуйте за перемогами інших, але й про свої не забувайте!

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