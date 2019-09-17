Росія хоче затягти Україну в енергетичну пастку (огляд преси)

Росіяни пропонують Україні газ зі знижкою у 25 відсотків. Це наживка, Москва хоче затягти Київ в енергетичну пастку, стверджує в «Газеті по-українськи» експерт з енергетики Михайло Гончар. Він вважає, що переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом» матимуть сенс тільки після того, як Росія заплатить 2,8 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Інакше гарантії Росії нічого не варті. Якщо Київ погодиться на прямий імпорт із Росії за знижкою, за рік Кремль збільшить ціну та прив’яже Україну до себе енергетично, прогнозує експерт. Держава змарнувала час, який варто було використати на розробку родовищ. Необхідні ресурси є. Але потрібні інвестиції, нові технології. Потрібно далі скорочувати споживання. 25 листопада буде чотири роки, як Україна напряму не імпортує газ із Росії. Відмовилася від прямого імпорту з країни-агресора та купує сировину на європейському ринку. Так само варто робити з вугіллям і нафтою. Росія досі може скористатися залежністю Києва щодо цих ресурсів. Проте газова була найбільша, зазначає експерт.

Зеленський переміг на президентських виборах і утвердився на парламентських. Це дало йому непогану основу. Та він досі перебуває в режимі виборчої кампанії – грає на позитиві, порушує популярні теми. Про це в «Газеті по-українськи» наголошує політолог Микола Давидюк. Серпень додав успішності Зеленському – коли всі політсили взяли паузу, а президент зі «Слугою народу» були на виду. Допомогли нові люди у списках і хамовита поведінка в розмовах із чиновниками. Зеленський намагається відповідати на запити, які показує соціологія. 92 відсотки українців хотіли зняття з депутатів недоторканності – її зняли. Однак лишається питання – чи зможе він ухвалювати непопулярні, але потрібні країні рішення. Політолог вважає, що Українці ще переживають «медовий місяць» – багато чого пробачають. Наприклад те, що Кабмін боїться брати на себе політичне лідерство, сказати щось не те, ховається (прем’єр-міністр Олексій Гончарук 2 вересня заявив, що відтепер засідання Кабінету міністрів будуть закритими для ЗМІ). Українці дають владі шанс. Надіються, мріють і вірять. Якщо станеться обрив рейтингу, він буде різкий, вважає Давидюк.

Поки земля буде звичайним товаром, то перевага в його купівлі буде в того, хто матиме більше грошей, вважає дописувач газети «День» історик-міжнародник Руслан Гарбар. Він переконує, що Україна повинна змінити погляд на землю. Для неї це не просто товар, за допомогою якого можна розв’язати низку поточних фінансових проблем. Для українців земля – це один із визначальних чинників їхньої національної ідентичності, і це – перепустка до клубу геополітичних гравців ХХІ століття. Якщо донедавна проблеми української землі були внутрішніми проблемами, то сьогодні вони стали вагомою часткою глобальної політики. І це сталося поза зусиллями самої України. Земля для українців – це не товар, а шанс на майбутнє. Особливо, коли вони зможуть об’єднати два драйвери економіки – аграрний сектор і сектор ІТ-технологій. І на їхній базі створити потужну переробну промисловість, яка разом із біотехнологією забезпечить можливість піднятися на п’ятий технологічний устрій. Тому потрібно бути дуже обережними й далекоглядними, щоб Україні не перетворити глобальні здобутки на примітивні гроші. На цьому наголошується в статті «Чому українцям слід перечитати Мальтуса?»