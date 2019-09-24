Радіо Свобода Daily: НАБУ просить Зеленського не поширювати дезінформацію

Зеленський порадив телефонувати в НАБУ щодо корупції, там просять його не поширювати «фейки»

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян повідомляти про усі факти корупції на гарячу лінію Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Із відповідним закликом він звернувся до українців через записаний і розміщений у соціальній мережі «Фейсбук» відеоролик.

«Давайте щодня робити маленькі кроки назустріч іншій ментальності. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах «все пропало, ці – такі самі, як ті, Зеленський поставив своїх «рєшал». Ні. Ось телефон, це гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте», – заявив Зеленський.

У Раді громадського контролю НАБУ після поширеного відеоролика закликали президента Володимира Зеленського не «поширювати дезінформацію про повноваження» бюро.

Україна офіційно відмовилася від участі в сесії ПАРЄ – заява

Делегація Верховної Ради України офіційно відмовилася взяти участь в осінній сесії Парламентській асамблеї Ради Європи, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня. Голова делегації Єлизавета Ясько оприлюднила текст заяви у фейсбуці, він також доступний на сайті українського парламенту.

«Ми схвалили рішення не подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПАРЄ з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року. Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України», – вказала Ясько.

Водночас члени делегації проводитимуть консультації з партнерами по ПАРЄ «з метою винайдення спільних підходів і рішень, що дозволили б повернути асамблеї репутацію важливого взірця демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі».

Інтерв'ю Олега Сенцова

Звільнений з російського ув’язнення український режисер і письменник із Криму Олег Сенцов готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради «визволення українських політв’язнів». Про це він сказав в ефірі проекту Радіо Свобода «Радіо Крим.Реалії».

«Якщо треба буде, я і Путіну потисну руку, якщо за кожне це рукостискання буде звільнена одна людина», – сказав Сенцов. Дивіться інтерв'ю повністю:

«Це – наші історії»: ветерани бойових дій на Донбасі грають самих себе в документальній виставі «Голоси»​

У Дніпрі ветерани бойових дій на Донбасі зіграли документальну виставу «Голоси». У форматі «сцена на сцені» семеро бійців та волонтерка розказали свої дуже особисті історії, пов’язані з війною, поділились спогадами, страхами й надіями. Режисер, також ветеран війни на Донбасі, Євген Степаненко каже: спектакль з’явився як результат кількатижневого реабілітаційного тренінгу для бійців у карпатській Верховині і на базі івано-франківського театру. Сказане зі сцени допомагає не тільки самим бійцям пережити моральні травми, здобуті на фронті, а й глядачам – осмислити те, що відбулось із українським суспільством за майже 6 років війни.

Їхні розповіді про себе непересічні й дуже відверті: хтось потрапив до полону бойовиків і, не витримуючи знущань, вчинив спробу самогубства, хтось залишив родину й трьох дітей заради допомоги на фронті, хтось – втратив на війні брата, бійця-добровольця, а чийсь брат, навпаки, – опинився по інший бік «барикад»…

Радіо Свобода поспілкувалось з трьома невигаданими героями драми «Голоси».

Трамп і Байден сваряться, а Україна думає, що робити далі

Володимир Зеленський, за повідомленнями, зазнає тиску з боку президента США Дональда Трампа і його союзників із метою розкопати інформацію про роботу в Україні Гантера Байдена, сина провідного висуванця від демократів на посаду президента Джо Байдена, яка б зашкодила йому. Цей тиск зріс після 25 липня, коли, як стверджують репортажі The Wall Street Journal та інших засобів інформації, президент США вимагав цього від українського колеги цілих вісім разів за одну телефонну розмову.

І ця розмова зараз опинилася в центрі великого політичного протистояння у Вашингтоні і стала предметом скарги представника однієї зі спецслужб США, що викликала заклики до імпічменту Трампа.​ Як діятиме Вашингтон та які небезпеки можуть чекати на Зеленського? Читайте в матеріалі.

Серіал «Чорнобиль» отримав низку нагород «Еммі»

Серіал «Чорнобиль», який​ був номінований у 19 категоріях премії «Еммі», отримав загалом 10 нагoрод, зокрема, три серед основних – «найкращий мінісеріал», «найкращий сценарій» та «найкраща режисура».

Вчені попереджають про різкі кліматичні зміни, які випереджають прогнози

Провідні вчені опублікували звіт, в якому вказали на те, що за останні кілька років підйом рівня моря, потепління планети, скорочення льодових покривів і забруднення атмосфери вуглекислим газом пришвидшилися.

Звіт вчених із закликом до політичних лідерів протидіяти цим процесам оприлюднений 22 вересня, за день до початку саміту ООН з питань зміни клімату. Він містить детальну інформацію про стан клімату і показує тенденції викидів і атмосферні концентрації основних парникових газів.

У звіті також йдеться про те, що до зростання середньої глобальної температури на 1,1 градуса Цельсія вище від допромислових (1850–1900 років) часів і на 0,2°C вище ніж у 2011–2015 роках призвело пришвидшення кліматичних змін, зокрема танення льодовиків, підвищення рівня моря і погодні катаклізми. Детальніше тут.

Бережіть планету!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.