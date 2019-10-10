Радіо Свобода Daily: Чи є у Зеленського формула деокупації Криму?

Зеленський: Формули деокупації для Криму не існує

Деокупація Криму неможлива без допомоги міжнародних партнерів, сказав президент України Володимир Зеленський 9 жовтня в ексклюзивному коментарі журналісту проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії ТБ» під час відвідування виставки «Зброя та безпека».

На запитання журналіста, чи існує для Криму формула деокупації, президент відповів, що зараз такої формули не має.

«Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, сама не впорається. Потрібні умови наших міжнародних партнерів, повинна у нас бути ще потужніша армія. Ми поважаємо наших військових… але, чесно кажучи, треба бути дуже потужними, щоб не тільки в нас дипломатія працювала, щоби армія у нас була дійсно високого рівня», – відповів президент Зеленський.

Якщо говорити про деякі райони Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем російських сил, то послідовність кроків для розв’язання цієї проблеми, так звану «формулу Штайнмаєра», запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Указ Зеленського про «рух товарів» в ОРДЛО: полегшення для мешканців чи припинення блокади?

Уряд повинен найближчим часом спростити порядок руху товарів через лінію розмежування на Донбасі. Таке доручення Кабінету міністрів дав своїм указом президент України Володимир Зеленський. Чи стосуються ці зміни лише простих українців, які купують і везуть додому найнеобхідніше через лінію фронту? Чи йдеться про підготовку до припинення торговельної блокади окупованих районів, яка фактично триває з кінця 2016 року?

Частина експертів, а також колишні та нинішні посадовці, що опікуються прифронтовими районами, говорять, що це – шанс виправити чинні правила для місцевих мешканців, що перетинають пункти пропуску, та поліпшити умови їхнього життя в окупації. Однак є й ті, хто бачить ризик поновлення комерційних товарних перевезень через лінію фронту та де-факто початок легалізації окупаційних адміністрацій на Донбасі.

То яких змін чекати? Читайте у матеріалі.

Гончарук: не маю відповіді, чи будуть підвищені тарифи на опалення

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не дав прямої відповіді, чи будуть підвищені тарифи на теплопостачання в опалювальному сезоні, який розпочинається в жовтні 2019 року.

«Рішення про це приймає не лише уряд. Коли ми підійдемо про прийняття цього рішення, дамо цьому необхідну оцінку. Я не Нострадамус, ми прагнемо зробити так, щоб тариф не збільшувався…Зараз я не хотів би давати пряму відповідь, тому що в мене її немає», – сказав голова уряду на брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів 9 жовтня.

«Єдине, що я можу точно сказати, що сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не приймалося, і уряд не планує найближчим часом робити щось таке, щоб підвищувалися тарифи», – додав прем’єр Гончарук.

Тим часом у Київській міській державній адміністрації заявили, що тарифи на централізоване опалення та водопостачання у Києві поки не підвищуватимуть.

Головою Одеської облдержадміністрації стане підприємець Куций

Новим головою Одеської обласної державної адміністрації стане підприємець Максим Куций – він був одним з п’яти претендентів, кандидатури яких президент України Володимир Зеленський 26 липня у фейсбуці запропонував обговорити одеситам.

Про рішення щодо призначення Куцого журналістам повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

«Є серед кадрових рішень, ви сьогодні побачите голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого. Це одне з кадрових рішень, яке було сьогодні оформлене», – заявив Гончарук. Тепер кандидатуру має затвердити президент, видавши указ про призначення нового керівника Одещини.

На систему пільг військовим-контрактникам чекає революція чи еволюція?

Озвучення народною депутаткою з фракції «Слуга народу» Галиною Третьяковою наміру обмежити або скасувати пільги та соціальні виплати учасникам бойових дій, якщо вони служили за контрактом, спричинило емоційні дискусії й флешмоби з тисячами учасників у середовищі військових-контрактників та ветеранів бойових дій.

Щоправда, як з’ясувало Радіо Свобода, негативну реакцію викликала не стільки ініціатива провести ревізію пільг, скільки те, що Галина Третьякова прирівняла контракт військовослужбовця до звичайного трудового договору між працедавцем і робітником. То що ж чекає на військових контрактників? Читайте у матеріалі.

Український фільм «Додому» потрапив у лонг-лист премії «Оскар»

Стрічка потрапила в перелік із 93 фільмів у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

У серпні фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва був обраний кандидатом на «Оскар» від України.

Повнометражна стрічка «Додому» (Evge/Homeward) – це фільм про кримського татарина Мустафу (його грає Ахтем Саїбтаблаєв), старший син якого був убитий під час війни на Донбасі. Чоловік їде з молодшим сином до анексованого Криму, аби поховати його.

«Відновлюваний світ»: Нобелівську премію з хімії-2019 отримали творці літій-іонної батареї

9 жовтня Шведська королівська академія наук оголосила імена переможців Нобелівської премії з хімії 2019 року. Її розділять між собою троє науковців, які в різний час доклалися до створення сучасних літій-іонних батарей. На думку членів Нобелівського комітету, цей винахід дозволяє знизити вплив людства на клімат.

Як повідомив генеральний секретар Академії Йоран Ханссон, Нобелівську премію з хімії 2019 року присудили за внесок у «відновлюваний світ» – тобто світ пристроїв, які можна перезарядити. Лауреатами стали:

Джон Ґуденаф (97 років) з Німеччини, працює в Університеті Техасу, США. Він став найстаршим лауреатом з хімії в історії

Стенлі Віттінгем (78 років) із Великої Британії, працює в Бінгхемптонському університеті та Університеті штату Нью-Йорк у США

Акіра Йосіно (71 рік), Японія, професор університету Мейо в Нагої

Лауреати отримали премію за свій внесок у розробку літій-іонних батарей. Як розповіла член Нобелівського комітету з хімії Сара Снуґеруп Лінсе, створення літій-іонної батареї відкрило людству шлях до «технічної революції».

«Лауреати розробили літій-іонні батареї з достатнім потенціалом для використання в багатьох напрямках: для портативної електроніки, мобільних телефонів, кардіостимуляторів, але також – електромобілів, які їздять на довгі дистанції. Батарея більше не важить дві тонни – тільки 300 кілограмів. Здатність батарей зберігати енергію з відновлювальних джерел – сонця, вітру – відкриває шлях до споживання сталої енергетики. Щоб зробити це можливим, лауреати вирішили цілу низку хімічних задач», – розповіла Лінсе.

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Питання до Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 10 жовтня проведе пресмарафон, повідомляє Офіс голови держави.

За повідомленням, захід почнеться о 10:00, Зеленський відповідатиме на запитання журналістів «протягом усього дня».

«Формат заходу: представники медіа ставитимуть запитання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації. Кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом», – йдеться в повідомленні.

Ми закликаємо наших читачів також запропонувати своє запитання до Володимира Зеленського! Долучайтесь!

Нехай день буде вдалим!

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