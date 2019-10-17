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Выписали с полицией. Так окончилась борьба жителя Славянска, сын которого обвиняется в убийстве, с психиатрической больницей. В январе 2018 года Михаил Тышкевич в ссоре нанес удары ножом мужчине – тот умер. Тышкевич болен эпилепсией, и суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом учреждении со строгим надзором. Выполнить решение суда поручили полиции Славянска. Прошло больше года, но решение суда так и не выполнили. На днях Михаила Тышкевича выписали из больницы, и причиной всему – утерянный где-то посреди следствия паспорт. Поскольку человек без документов, лечить его не смогли ни в Днепровской больнице со строгим режимом, ни в обычной психиатрии Славянска

Суд Славянска присудил Михаилу принудительное лечение в психиатрическом учреждении строгого режима. Такая больница есть в Днепре, но Михаила больше года содержали и лечили в психиатрической больнице Славянска. Александр говорит, что паспорт сына пропал где-то в полиции. В материалах делах есть лишь копии документа. И в больнице Днепра Михаила не принимали без оригинала документа.

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Как же Михаила без документов лечили в Славянске? Тем более, что эта больница – не строгого режима. Главный врач Юрий Смаль объяснил это так: «Пациент написал заявление, что он не возражает против лечения и нахождения в нашей больнице».

Выписка с полицией

15 октября Александр Тышкевич пришел в «Областную клиническую психиатрическую больницу Славянска» с намерением забрать оттуда сына Михаила. Для этого Михаил начал писать заявление. Но сотрудники больницы увели его, говоря, что парень недееспособен.

А пока отец вызывал полицию, мы пошли к главному врачу.

«Обратился отец и пациент с заявлением, с просьбой выписать, так как мы не являемся больницей строгого режима. После ряда консультаций и с прокуратурой, и с полицией, и с судьей – не знаю, правильно я поступаю или неправильно – принято решение о выписке пациента из отделения», – говорит главврач Юрий Смаль.

В конце-концов Михаил Тышкевич пишет заявление, и его подписывают. Парень выходит на свежий воздух, но не может в это поверить. По словам Михаила, с июня прошлого года его не выводили на прогулки: «Неужели я сейчас нахожусь здесь, на этой лавочке, а не вот в этом здании напротив, не в отделении этой психбольницы, в которой я находился такое количество времени, и столько всего мне пришлось видеть».

Отец Михаила, Александр, будет добиваться в суде признания действий руководства психиатрической больницы незаконными и такими, которые ограничили права и свободы человека.

Александр Тышкевич говорит: «В жестких условиях, без прогулок, без реабилитации, без молитвенной комнаты… Свежего воздуха не видел больше года, 12 человек палата. И получал психотропные препараты очень много и в хаотичном порядке».

Отец уверяет, что теперь историю болезни Михаила будут изучать адвокаты и правозащитники в области психиатрии. И потом станет ясно, что делать и как жить дальше.

Без бумажки ты… беглец?

Михаила выписали, Тышкевичи уже собирались покинуть больницу, ведь надо и поесть нормально, и «человеческую» одежду купить. Но парень вспомнил, что один из врачей вызвал сотрудников горотдела Славянска. Зачем?

Оказалось, что Михаилу при выписке не дали никаких документов. И если бы его, например, задержали на улице за пределами больницы, он бы никак не смог доказать, что выписан, а не сбежал.

Чтобы получить в больнице хоть какую-то подтверждающую бумажку, пришлось еще раз вызывать патрульную полицию.

С помощью патрульных Михаил получил справку о сроках пребывания в больнице. В это же время приехали и сотрудники горотдела полиции Славянска. Они побеседовали с врачами и уехали. Позднее территорию больницы покинули и Тышкевичи.

По мнению Александра, сотрудники Славянского горотдела полиции незаконно вывозили Михаила из больницы в неизвестном направлении и удерживали в неизвестном месте. Судя по всему, он имеет в виду попытку перевезти парня в Днепр, в больницу со строгим режимом. По этому заявлению ГБР начало досудебное расследование. Также мы отправили запрос в полицию Славянска.

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