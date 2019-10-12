(Друкуємо мовою оригіналу)

Чем опасно отведение украинских вооруженных сил от линии соприкосновения? Почему Украина теряет свои внешнеполитические позиции? И как проходит «перепись населения» в ОРДЛО? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

ВСУ сдает позиции?

Вполне очевидно, что разведение сил и средств на линии соприкосновения (если оно будет синхронным) играет на руку только оккупационному корпусу. Дело в том, что в большинстве мест незаконные формирования чисто формально будут отводить свои вооруженные формирования в населенные пункты, утверждает военный эксперт Михаил Жирохов, пишет «Деловая Столица».

По его словам, если смотреть географию, то ВСУ практически везде теряет господствующие позиции. И это, не говоря о трех десятках населенных пунктов. По словам Жирохова, за пять лет войны их жители в большинстве своем вольно или невольно стали поддерживать Украину – много в этом направлении сделали и волонтеры, и военные. И теперь их жизнь и жизнь членов их семей в огромной опасности.

И еще эксперт акцентирует внимание на том, что в демилитаризованную зону (скорее всего, ее просто займут боевики) попадает Авдеевка, которая с ее коксохимическим комбинатом является лакомой целью для оккупационных властей. Ведь попадание стратегически важного предприятия в «серую» зону будет означать только одно – его полную или частичную остановку.

Не верь, не бойся, не проси

Похожего мнения придерживается ветеран войны на Донбассе, и сотрудник фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук. По его словам, пример Станицы Луганской показывает, что не стоит верить марионеточным «республикам» Кремля. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

Рымарук отмечает, что война, даже если украинская сторона разведет войска по всей линии разграничения, не закончится. Все равно обстрелы будут продолжаться.

Ветеран утверждает, что развести войска – значит получить большой кусок «серой зоны». Если Украина отбросит населенные пункты, которые составляют 15% по всей линии разграничения, то это станет лакомым кусочком для диверсионных групп и спецслужб противника, считает Андрей Римарук. По его словам, отводить армейцев с военной точки зрения – критически опасно.

ЧВК «ЛДНР»

Переговоры с Россией и группировками «ЛДНР» – пустая трата времени, поскольку Кремль просто валяет дурака и не собирается ничего выполнять, пишет донецкий журналист Денис Казанский в своём блоге.

По его словам, сами россияне не признают себя стороной конфликта и говорят, что не могут ничего гарантировать. И пока они занимают такую позицию, подписывать с ними какие-либо документы не имеет никакого смысла.

Казанский утверждает, что «ЛДНР» по факту являются российскими Частными военными компаниями (ЧВК). Следовательно, ни о чем договориться с ними также невозможно так как ЧВК не заключают перемирия. Перемирия заключают те, кто нанимает ЧВК, однако Россия отказывается признавать свое участие в войне, так что получается замкнутый круг.

При этом представители Кремля открыто заявляют, что не собираются возвращать Украине контроль над ОРДЛО даже в том случае, если Украина согласится выполнять минские соглашения. Следовательно, как пишет Казанский, какой смысл при таком подходе продолжать какие-либо переговоры с Россией?

Борьба с самим собой

За последние полгода произошёл обвал внешнеполитических позиций Украины, хотя ещё весной 2019 года уровень её международной поддержки был весьма высоким. Это падение стало прямым следствием все ещё продолжающейся в Украине кампании против «партии войны», утверждает российский политолог Андрей Пионтковский.

По мнению эксперта, обличая предыдущую власть как «партию войны», нынешние представители власти представили мировому сообществу само украинское государство в качестве «партии войны» и тем самым сняли с Путина ответственность за агрессию.

Как отмечает Пионтковский, полгода Запад слышит из Киева, что они победили в Украине некую «партию войны». А теперь поставьте себя на место тех же Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель или других западных политиков, которые худо-бедно достаточно долго поддерживали Украину. Украина сама им говорит, что она, оказывается, пять лет возглавлялась «партией войны» и, следовательно, не было никакой российской агрессии.

Политолог подчеркивает, что в стране, сопротивляющейся агрессии военной сверхдержавы, не может быть «партии войны» по определению.

«Правильная» национальность

Как ни парадоксально, но так называемая «республика» живет сейчас переписью населения – масштабной кампанией, анонсируемой из каждого утюга. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

Как отмечает блогер, вопросы анкетирования сводятся к трём основным – гражданство, национальность, родной язык. Все остальные вопросы – фон. И когда респондент простодушно говорит о том, что по отцу он украинец, рука переписчика как бы невзначай замирает над анкетой: «Вы можете назвать любую национальность». Но такая же реплика переписчика не звучала, когда национальность называлась «правильно» – «русский».

Кучер отмечает, что и о гражданстве тоже как бы невзначай интересуется переписчик: «Паспорт гражданина ЛНР ещё не получили?». И выходит, что вся анкета сводится кроме половой, возрастной и социальной характеристики жителей «республики» к очевидному – сколько здесь проживает русских и говорящих на русском граждан.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)