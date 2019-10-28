Радіо Свобода Daily: Міністр культури прокоментував вчинок хору Верьовки і слова Коломойського

Зеленський в Золотому

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав прифронтове місто Золоте на Луганщині, заявляє, що за результатами зустрічей там «зрозумів одне: всі хочуть миру, всі готові до розведення» сил і що мешканці міста «не на жарт стурбовані» наявністю там добровольців, які виступають проти цього розведення.

Він також вкотре запевнив, що «капітуляції не буде в жодному разі».

«Провів дві доби у Золотому. Їздив на передову. Зустрічався з учителями та лікарями, які, попри складні умови, продовжують робити свою роботу. Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення», – мовиться в дописі у фейсбуці президента.

Раніше спільнота «Останній блок-пост #Ні_капітуляції» оприлюднила відео, на якому Зеленський спілкується з людьми у камуфляжі.

Під час розмови один із ветеранів, який представився Денисом, сказав президенту, що в разі відведення військ (яке заплановане в районах Золотого та Богданівки-Петрівського) можливі жертви як серед українських військовослужбовців, так і проукраїнського цивільного населення.

Велике інтерв'ю із міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським

Він цінує те, що було зроблено в Україні в останні п’ять років. «Проти нас працює масштабна, серйозна, відлагоджена машина по спотворенню інформації. І Україна у цьому вистояла». Але разом з тим «багато грошей витрачено неефективно, й країна, яка воює, не може собі дозволити так витрачати гроші».

А ще він вважає, що має бути відповідальність за маніпуляції, закони мають виконуватись, і «коли правда на твоїй стороні, ти повинен стояти до кінця». Він – міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. Читайте та дивіться велике інтерв'ю з ним, в якому він прокоментував і вчинок хору Верьовки і слова Коломойського

Патріоти або терористи: чому у США намагаються внести «Азов» до «чорних списків»

Лист чотирьох десятків американських конгресменів, які вимагають від Державного департаменту США внести український батальон «Азов» (полк Національної гвардії – ред.) до переліку іноземних терористичних організацій (FTO, Foreign Terrorist Organization list), знову викликав дискусію і у Сполучених Штатах, і в самій Україні – як ставитися до бійців «Азову»? Виникло і питання – чим члени Палати представників мотивують свою вимогу?

В офісі конгресмена Макса Роуза, який ініціював це звернення до Майка Помпео, відмовились офіційно коментувати для Радіо Свобода його мотиви та підстави. Але із джерел в Конгресі стало відомо – найвагомішим аргументом законодавці вважають доповідь нью-йоркської аналітичної структури Soufan-center, яка моніторить діяльність радикальних угрупувань та терористичних структур.

Кореспондент української служби Радіо Свобода поговорив з одним із авторів цієї доповіді, Коліном Кларком, який є експертом із боротьби з тероризмом та автором кількох книг про «Аль-Каїду» та «Ісламську державу».

Спалах дифтерії в Україні: як не захворіти?

Дифтерія в Україні вже зафіксована в Ужгороді та Києві. Які ознаки цієї хвороби? Як та кому потрібно робити щеплення? Чи буде епідемія? Та чи може вакцинія повністю вберегти від цього захворювання? Пояснює директорка Центру громадського здоров’я у місті Києві Олена Лукашевич.

Трамп підтвердив смерть лідера угруповання «Ісламська держава» аль-Багдаді

Президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про смерть лідера угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. Про це він заявив під час пресконференції в Білому домі 27 жовтня.

За словами президента, спецоперація відбулася у суботу ввечері на північному заході Сирії. Як зазначив Трамп, аль-Багдаді намагався втекти тунелем з трьома своїми дітьми, а коли йому це не вдалося, підірвав на собі жилет, убивши і себе, і їх.

У Дніпрі вперше активісти та підприємці організували обмін сміття на подарунки

Цієї неділі у Дніпрі вперше сміття, зібране на 13 різних локаціях, обмінюють на подарунки. Акцію «Екодяка» організували активісти громадського об’єднання «Дніпро дизайн».

За словами організаторів, їх надихнув приклад Фінляндії.

Умови такі: за кожен повний мішок неорганічного сміття людина отримує 1 «дяку». Потім ці «дяки» можна обміняти на десятки різних подарунків на вибір. Наприклад, 1 «дяка» – кава, 4 – чізкейк, 5 – тренування з хокею від жіночої збірної, 8 – екосумка з авторським принтом, 10 – 1 кілограм живих мідій. Серед подарунків є жіноча та чоловіча стрижка, квитки до театру та кіно, урок англійської, участь у тренінгу і навіть стоматологічна процедура. Максимальна «вартість» – 10 «дяк».

Акцію підтримали надавачі товарів та послуг – підприємства середнього та малого бізнесу Дніпра. Активісти також домовились із профільним департаментом мерії про транспортування усього зібраного сміття на полігон.

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