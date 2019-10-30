Радіо Свобода Daily: На Луганщині розпочався процес розведення військ, а у Києві – протести

Розведення військ в районі Золотого

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив про початок розведення сил в районі Золотого-4 на Луганщині. У штабі заявили, що це стало можливим завдяки дотриманню тижневого режиму тиші. Однак місцеві жителі стверджують, що обстріли в районі Золотого були, а розведення відбувається не безпосередньо в самому селищі, а в сусідній Катеринівці.

Що ж там відбувається? Ми зібрали все найголовніше в одному матеріалі.

Тим часом у Києві увечері 29 жовтня протестували проти розведення сил у зоні проведення ООС на Донбасі.

Під стіни Офісу президента прийшло понад тисячу людей, серед них ветерани війни, волонтери, громадські активісти, представники націоналістичних організації. Вони вимагали припинити відведення військових та, за їхніми словами, здачу інтересів України. Учасники протесту анонсували масштабну акцію на 21 листопада.

Аналогічна акція відбулася у Львові. Львів’яни зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб висловити своє невдоволення щодо відведення військ від лінії розмежування на Донбасі. Учасники акції скандували «Ні капітуляції!», «Ні розведенню військ!»

Що вдалося зробити Зеленському в Золотому?

«Говорити треба? З ким? Що таке довгий шлях?». У суботу, 26 жовтня, президент Володимир Зеленський поспілкувався в Золотому-4 з ветеранами війни на Донбасі, які протестують проти розведення військ. Також Зеленський вимагав від представників партії «Національний корпус» вивезти зброю із Золотого-4. Пізніше заступник голови Нацполіції Вадим Троян заявив, що добровольці вивезли зброю із Золотого.

Чи переконав Зеленський ветеранів війни? Що дві організації, які протестують проти розведення військ і «формули Штайнмаєра» – «Національний корпус» та «Рух опору капітуляції» – пропонують натомість? І як вони протистоятимуть планам президента?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили екснародний депутат України, учасник «Руху опору капітуляції» Андрій Тетерук, ветеран батальйону «Азов» Артур Литвиненко та громадський діяч, ветеран війни на Донбасі Ілля Кротенко.

Чи віддасть Росія Курили заради Криму?

Чи віддасть Росія Курили заради Криму? І чи можливо це? Про Крим говорили у Токіо. Президент України подякував прем’єр-міністрові Японії за непохитну позицію щодо українського півострова. Японія не визнає анексію Криму Росією і запровадила санкції проти неї.

Але чи зміниться позиція Токіо, якщо Москва поверне частину Курильських островів, анексованих у Японії після Другої світової війни? Чи згодні росіяни поступитися Курилами заради визнання Криму? Як розвивалося кримсько-курильське питання і чим може завершитися?​ Дивіться в сюжеті нашого проекту «Крим.Реалії».

Гончарук підписав меморандум з операторами про покриття 4G на 90% території України

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час інвестиційного форуму в Маріуполі підписав меморандум із чотирма операторами мобільного зв’язку на реорганізацію радіочастот у діапазоні 900 МГц. Як повідомляє сайт уряду, підписантами меморандуму стали оператори Vodafone, Lifecell, «Київстар» та «Інтертелеком».

«Оператори отримають конкурентні умови, за яких будуть змагатися між собою за кращу якість інтернету. Як результат, у компаній будуть нові можливості для інвестицій та розширення набору послуг. А в українців – якісний зв’язок у селах та на дорогах», – сказав прем’єр-міністр.

Як повідомили в уряді, відсутність швидкісного мобільного інтернету в регіонах спричинена тим, що розподіл частот між операторами в діапазоні 900 МГц недостатній для запуску 4G.

Покарання за «кнопкодавство»: Рада схвалила за основу відповідний законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами. За це рішення проголосували 287 народних депутатів із 391, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроєкт передбачає штраф у разі, якщо замість народного депутата проголосував колега, – від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно від 51 до 85 тисяч гривень).

Крім того, законопроєкт передбачає, що після проведення повторного голосування головуючий дає розпорядження апарату парламенту підготувати повідомлення про порушення депутатом.

30 років тому УГКЦ вийшла з підпілля і вимагала легалізації від Кремля

30 років тому, 29 жовтня 1989 року, після 43 років підпілля греко-католики повернули свій Преображенський храм у Львові. Вже через місяць із Москви повідомили про дозвіл реєструвати громади УГКЦ. Із 1946-го до 1989 року УГКЦ перебувала в підпіллі.

Духовенство і миряни пережили важкі періоди в радянський час. 30 років тому церква вийшла з підпілля і розпочався процес її відродження. Як вплинуло підпілля на розвиток УГКЦ і який важливий урок із минулого винесла? Читайте про це тут.

«Підласа-гейт»: «конфлікт інтересів», бізнес-зв’язки і боротьба з «майданчиками Яценка»

Роксолану Підласу, депутатку від «Слуги народу» та співавторку законів щодо регулювання малого бізнесу, звинувачують у конфлікті інтересів. На думку окремих депутатів, Підласа як підприємець отримувала платежі від тих, хто нині може мати зиск від написаних нею законів.

Сама депутатка звинувачення спростовує і пояснює, що на неї тиснуть через її боротьбу з так званими «схемами Яценка» щодо оцінювання майна, які вже спровокували скандал і розкол у фракції «Слуга народу». Радіо Свобода зібрало найважливіше, що відомо про цей конфлікт, та опитало його сторони.

За дитину в машині без автокрісла Рада призначила штраф від 510 гривень​

Верховна Рада 20 жовтня ухвалила в цілому закон про встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення дітей. Рішення підтримали 332 депутати із 393-х.

Законопроєктом встановлюється штраф за порушення правил перевезення дітей у розмірі 510 гривень, за повторне правопорушення – 850 гривень.

Раніше щодо перевезення дітей, які не досягли 12-річного віку та чий зріст менший ніж 145 сантиметрів, у транспортних засобах без використання спеціальних засобів убезпечення не було визначено конкретних штрафів.

Бережіть життя своїх близьких!

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