«Ми люди мистецтва, нам би попрацювати» – український учасник фестивалю в Луганську

На відкритті міжнародного фестивалю «Циркове майбутнє» в окупованому Луганську серед табличок із назвами країн, звідки приїхали учасники, була й «Україна». Радіо Свобода з’ясувало, хто представляв країну на заході окупаційної адміністрації ОРЛО, і навіть отримало коментар від артиста.

Фестиваль дитячих і молодіжних колективів «Циркове майбутнє» проводився в Луганську з 2002 року, з 2007-го він став міжнародним. До війни на Донбасі проходив за підтримки Мінкульту України, а з 2015 року організатором заходу стало так зване «міністерство культури» угруповання «ЛНР».

На початку «ЛНРівської» історії фестивалю «міжнародний» статус підтримували учасники з окупованої частини Донецької області (з «братньої ДНР») та країни-агресора Російської Федерації. Після до Луганська приїздили конкурсанти також і з-за кордону – з Італії, Швейцарії. Повідомлялося і про учасників «від України».

Звідки беруться закордонні учасники в «ЛНР»

Як усі «міжнародні» заходи у ОРДЛО, цей фестиваль призначений створювати видимість визнання «республік» світовою спільнотою. На створення уявної «окремішньості» цих утворень працює також наявність у переліку поряд з учасниками від угруповань «ДНР» та «ЛНР» конкурсантів від України.

Участь європейських циркачів у фестивалі забезпечують російські куратори угруповань «Л/ДНР» через вихідців з російського/радянського манежу. Керівники закордонних циркових шкіл, вихованці яких брали участь у цьогорічному «Цирковому майбутньому», увійшли до складу журі. Це Лідія Мігані (Швейцарія), Юрій Крейс (США), Ігор Матюшенко (Італія), Ігор Стефановський (Естонія) та інші.

Звісно, щороку шле своїх учасників країна-агресор Російська Федерація. Цікаво, що в гонитві за кількістю державних прапорів на арені цього року в Луганську стався конфуз. Поруч з державними гербами інших країн на арену винесли герб… Республіки Бурятія – суб’єкта федерації у РФ, який не є незалежною державою.

Якщо з іноземними учасниками формально обійшлися без брехні, то у випадку українських циркачів довелося вдаватися до маніпуляцій. Переважна більшість учасників «від України» насправді мали стосунок до окупованих частин Луганської та Донецької областей.

«Українські циркачі» з Луганська та Харцизька

Так у 2016 році Україну представляв нібито від Миколаєва еквілібрист на моноциклі Володимир Кшнякін. Він дійсно родом з Миколаєва. Однак навчався в Луганську і закінчив Луганський державний інститут культури та мистецтв, який згодом став академією. Тепер Кшнякін живе і виступає в окупованому Донецьку.

Був «представником України» в тому ж 2016 році ще один випускник ЛДАКМ Дмитро Климчук, який нині мешкає в Луганську. Він брав участь нібито від рідного міста Острог (Рівненська область).

У 2018 році «Україну» представляли акробати на підкидних дошках Дмитро Зеленський та Станіслав Процевський. Обидва родом з окупованого Харцизька, що видно зі сторінки Зеленського «Вконтакте» та з відео на каналі Процевського на YouTube.

Отримавши дипломи фестивалю, пара відпрацювала сезон 2018-19 в донецькому цирку «Космос». А після цього відправилися виступати за кордон. Що цікаво – від українського міста Донецька.

Того ж року гран-прі взяв дует, представлений як «Україна – Велика Британія» у складі Джулії Макарової й Олексія Малого. Джулія, за її словами, виросла у Британії, але приїздила до України, де її бабуся з дідусем керували цирковою студією. В цій студії займався й Олексій Малий, з яким вони покохали одне одного. Про це артисти розповідають в інтерв’ю після того, як зайняли друге місце на фестивалі в Москві (2019).

В інтерв’ю вони стверджують, що представляють Національний цирк України, на базі якого нібито репетирують. Хоча, судячи зі сторінок в соцмережах, живуть в Англії.

Як видно з профілю Олексія в Facebook, він народився в Луганську. Там же займався в цирковій студії, а зрештою закінчив коледж культури та мистецтв. Можна припустити, що бабуся й дідусь Джулії Макарової – відоме циркове подружжя, яке багато років керує в Луганську народним цирком «Родник», заслужений артист України Віктор Шульженко та заслужений працівник культури України Тетяна Маслова.

«Крим – наш, Донбас наш, ми працюємо для наших людей»

Колектив на ходулях «Арго» був заявлений у якості учасників фестивалю в 2017 році. Цирковий колектив із такою назвою працює в ДК металургів (тепер це «Український дім», – ред.) в Маріуполі, і в його репертуарі справді є шоу ходулистів. Радіо Свобода звернулося по коментар до керівниці колективу Оксани Гурьєвої.

«Ні, у 2017 році ми не брали участі в цьому фестивалі. Останній раз були в Луганську на «Цирковому майбутньому» у 2013 році», – заявила пані Оксана.

А нинішнього року учасник від України був лише один. У переліку конкурсантів його прізвище приховали, підписавши «Силове жонглювання «Посвята в козаки» Р. Давид, 13 років», і навіть фото не помістили. Однак у списку переможців читаємо: «Рубец Давид, група силового жонглювання під керівництвом Сергія Рубця (Україна)». Та й фото знайшлися на пропагандистських ресурсах «ЛНР».

На сторінці Сергія Рубця у Facebook теж багато фоток з цього виступу, і навіть одна з них – на фото профілю артиста. «Фантастичний фестиваль – фантастичне журі», – підписав він свої й синові знімки з фестивалю, щоправда, не зазначивши, про який саме захід йдеться.

Давид Рубець – досить відомий хлопець. Він – житель селища Дачного у прифронтовому Мар’їнському районі Донецької області. Під керівництвом свого батька він тренувався з 5 років. У 2016 дійшов до півфіналу у телешоу «Україна має талант». У 2017 році брав участь у шоу Максіма Галкіна на останкінському «Першому каналі» «Лучше всех!».

Після участі у телепроекті «Інтеру» «Круче всіх» Давид відпрацював сезон в Національному цирку України і в сезоні 2017–2018 об’їздив усі стаціонарні цирки країни з програмою «Козацькі забави». У травні-червні 2019 року Давид з батьком Сергієм цю ж програму показували у цирку «Космос» в окупованому Донецьку. Радіо Свобода вдалося поспілкуватися з Сергієм Рубцем.

«Так, ми брали участь у фестивалі «Циркове майбутнє», і залишилися працювати в програмі – саме зараз іде генеральна репетиція. Ми виступали з козацьким номером, прославляючи історію українського народу, і я пишаюся цим. Крим – наш, Донбас наш, ми працюємо для наших людей. Ми люди мистецтва, нам би попрацювати», – сказав Сергій Рубець.

За його словами, публіка приймає їхній номер на ура, і жодного негативу вони не отримували.