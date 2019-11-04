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4 ноября в Краматорске представители командования Операцией объединенных сил (ООС) рассказали журналистам о ситуации в районе населенного пункта Золотое-4, где продолжаются мероприятия по разведению войск. Как сообщил командующий ООС, генерал-лейтенант Владимир Кравченко, стороны отошли на определенные участки «зеркально». Жители Золотого-4, а также Катериновки, по его словам, не будут жить в «серой зоне» и остаются под контролем Украины.

После отвода войск с двух сторон создается не «серая зона», а район безопасности

Разведение войск, прежде всего, должно нейтрализовать угрозы мирным жителям и сберечь жизни и здоровье военнослужащих. Об этом заявил командующий ООС Владимир Кравченко на встрече с журналистами в Краматорске.

«Ведь после отвода войск с двух сторон создается не «серая зона», а район безопасности. Войска отводятся не менее, чем на один километр с двух сторон, что значительно сокращает возможность ведение прицельного огня из стрелкового оружия», – подчеркнул Кравченко.

По его информации, российские гибридные войска в районе Золотого также зеркально отошли на позиции. «Была информация, что они заняли наши позиции. Это неправда», – заявил командующий ООС.

Гуманитарная ситуация

В Золотом-4 работают и украинские, и международные гуманитарные организации. Об этом рассказал Дмитрий Бородавко, заместитель начальника штаба ООС.

По его словам, Норвежский совет по делам беженцев организовал выдачу денежной помощи. «Норвежский совет ввел финансовую помощь. Порядка 970 гривен. Люди по соответствующим документам приходят и получают», – отметил Дмитрий Бородавко.

По его информации, для жителей Золотого-4 сотрудники Международного комитета Красного Креста начали оборудовать мобильный медицинский модуль. Командование ООС также создало мобильные медицинские группы для оказания помощи местным жителям.

Что касается охраны порядка, то Вадим Троян, заместитель руководителя Национальной полиции Украины, заверил: ситуация под контролем. Территорию патрулируют и полицейские, и бойцы Национальной гвардии. В самом Золотом-4, как сказал Троян, уже открыли отделение полиции.

Где и когда разведут снова

Не мы стреляли – стреляли они

Следующий участок разведения войск – Богдановка-Петровское в Донецкой области. То, что российские гибридные силы в этом районе запустили белую ракету как сигнал готовности к отводу, командующий ООС назвал провокацией.

«По Петровскому: сегодняшний запуск ракеты – это провокация. Было договорено: семь дней тишины. Не мы стреляли – стреляли они», – заявил Владимир Кравченко.

По его словам, украинские военные готовы начать отведение войск в этом районе уже 8 ноября. Но только при условии, если режим прекращения огня не будет нарушен.

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