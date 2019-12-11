Експерт: Україна – одна з найбільш толерантних держав у світі

Кожен четвертий європеєць має антисемітські погляди, а найвищий рівень антисемітизму серед європейців демонструють поляки (48 відсотків) та українці (46 відсотків). Найменший рівень антисемітизму зафіксували у Швеції (4%). Ці дослідження, проведені у більш як десяти європейських країнах американською Антидефамаційною лігою (Anti-Defamation League – ADL), викликали обурення в Україні – як серед єврейської спільноти, так і серед соціологів.Тим більше, що дослідження, проведені іншою американською організацією – аналітичним центром Pew Research Center (PRC) – показали протилежний результат: лише 5 відсотків українців не хотіли би бачити євреїв своїми співгромадянами. Це найменший показник з усіх країн Східної та Центральної Європи, зазначили фахівці PRC.

Упродовж 2016-го – по листопад 2019 року в Україні не зафіксовано жодного нападу на українця єврейського походження. Натомість, за 11 місяців цього року фахівці Групи моніторингу прав національних меншин Конгресу національних громад України (за підтримки Асоціації єврейських організацій та громад України – ВААД-Україна) зафіксували 11 випадків вандалізму та наруги над єврейськими пам’ятниками, пам’ятками та культовими спорудами, серед яких (двічі) – наруга над окремими об’єктами на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», над пам’ятником видатному єврейському письменнику Шолом-Алейхему у Києві, побиття вікон та інші акти вандалізму у синагогах Дрогобича та Січеслава, осквернення меморіалів пам’яті жертв Голокосту у Коломиї, на Миколаївщині, у Полтаві.

«Ми фіксуємо конкретні прояви антисемітизму» – Зісельс

Виконавчий віцепрезидент ВААД-Україна, правозахисник Йосип Зісельс зазначив: щоб визначити, чи є вчинений злочин проявом антисемітизму, чи хуліганством, українські експерти використовують визнану в Європі методику, яка базується на фіксації уже скоєного злочину, чи то акту вандалізму.

Ми фіксуємо конкретні прояви антисемітизму,

«Ми фіксуємо конкретні прояви антисемітизму, серед яких – фізичні напади на людей, скоєні на ґрунті антисемітизму, та акти вандалізму. Ще одним проявом антисемітизму є мова ворожнечі, що її треба фіксувати в інформаційному та публічному просторі», – наголосив Зісельс у коментарі для Радіо Свобода.

Таку методику використовують і українські соціологічні інституції, які розкритикували методику, що її при опитуваннях європейців використала Антидефамаційна Ліга: так, як зазначив директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, «проблема не із самим дослідженням, а трактуванням його результатів як антисемітських настроїв».

Прояви антисемітизму в Європі

Про зростання антисемітських, ксенофобських настроях у країнах Західної Європи повідомляють експерти ООН.Згідно наведених вище досліджень ADL, найтолерантнішою країною в Європі є Швеція. Тим часом, кількість злочинів, скоєних на антисемітському та ксенофобському ґрунті, від 2016 року зросла удвічі. у 2016 році скоєно 182 напади на євреїв та представників інших національних меншин, у 2018 році – 280 нападів. У цілому, кількість злочинів, скоєних з ксенофобськими або расистськими мотивами, у порівнянні з 2016 роком зросла майже на 70 відсотків. Про це ідеться у звіті уряду Швеції за 2018 рік.

У Німеччині про небезпеку зростання таких настроїв у суспільстві та відсутність реакції влади кажуть інтелектуали, журналісти та лідери національних і релігійних громад Німеччини: не новиною є напади на синагоги та мечеті, погрози на адресу євреїв, а 9 жовтня цього року двоє людей загинули внаслідок стрілянини біля синагоги у південній Німеччині (місто Галле).

Російський слід українського «антисемітизму»

На цьому тлі, зазначає політолог Олександр Данилюк, Україну можна вважати найбільш толерантною країною в Європі та однією з найтолерантнішим у світі. А створення Україні іміджу «держави-антисеміта» вигідно Кремлю, упевнений експерт.

«Очевидно, що позиціонування України в якості ксенофобської держави здійснюють російські спецслужби з метою дискредитації нашої країни та зменшення її міжнародної підтримки», – каже Данилюк у розмові з Радіо Свобода.