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22 грудня 2019, Київ 15:36
Суспільство

Святий Миколай на сході України: розповідь капелана

Максим Стрихар – капелан і науковець

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Кров, біль, душевні й фізичні страждання, зруйновані життя й домівки – такі асоціації має капелан Максим Стрихар, представник Православної церкви України (ПЦУ), коли розповідає про свою душпастирську місію на передовій. Спогади отця Максима увійшли до збірки «Капелани. На службі Богу і Україні». Кілька разів отцю Максиму Стрихарю доводилось виконувати функції… Святого Миколая: разом із побратимами він привозив різдвяні подарунки у зону бойових дій. Про різдвяні свята у зоні бойових дій та свою «Свято-Миколаївську» місію отець Максим Стрихар розповів Радіо Свобода.

Серед воїнів є люди різних релігійних уподобань, але зимові свята, і Миколая, і Різдво вони охоче відзначають

– На Миколая ми збирали подарунки і везли їх на Донеччину у грецькі села – Старогнатівку та Гранітне. То були подарунки для дітей і для військових.

Спершу завозили дарунки до сільських шкіл, вітали дітлахів, роздавали подарунки, а тоді їхали до військових у Піски, де тоді стояла 93-я бригада (93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» – ред.), якою ми з кількома волонтерами опікувалися.

Подарунки оборонцям України від волонтерок із групи «Бойові швачки». Київ, грудень 2015 року
Подарунки оборонцям України від волонтерок із групи «Бойові швачки». Київ, грудень 2015 року

Серед воїнів є люди різних релігійних уподобань, але зимові свята, і Миколая, і Різдво вони охоче відзначають, звісно, якщо мають таку можливість: обстріли наших позицій тривають.

– Якісь моменти чи ситуації запам’яталися?

Ми перед тим приїздили до цього підрозділу, і коли перед святом «нагрянули», бійці зраділи, оскільки не дуже вірили, що ми до них знову приїдемо

– Так: напередодні свята приїжджаємо ми ввечері у бригаду, в розташування медиків, а у них темно, немає електрики – зате стоїть прикрашена гарна ялиночка. Тихо було довкола. Дах у приміщення пробитий, чутно було, як вода крапає.

Ми перед тим пару разів приїздили до цього підрозділу, і коли ми перед святом «нагрянули», бійці зраділи, бо, як з’ясувалось, не дуже вірили, що ми до них знову приїдемо. Один боєць аж геть просльозився, коли нас побачив.

– У мирному житті ви досліджуєте історію, а як ви стали капеланом?

Розстріляли наших солдатів біля Зеленопілля в липні 2014 року з російських ракет «Град». І я поїхав до військового шпиталю й став капеланом

– Побачив по телевізору, як розстріляли наших солдатів біля Зеленопілля у липні 2014 року, з російських ракет «Град». І я поїхав до Головного військового клінічного шпиталю й став там капеланом. До речі, до шпиталю привезли на лікування тих, хто вижив при обстрілі.

Фактично, з літа 2014 року і до весни 2015 року я був капеланом у шпиталі, а вже потім почав їздити в АТО. І бійцям на передовій, і пораненим у шпиталі – я усім надавав душпастирську підтримку, чи це були військовослужбовці, чи добровольці.

Капелан Максим Стрихар у мирному житті досліджує історію України. Київ, 2019 рік
Капелан Максим Стрихар у мирному житті досліджує історію України. Київ, 2019 рік

– А хто чи що запам’яталось із спілкування з бійцями?

– Серед добровольців були цікаві люди, багато хто з них пішов боронити Україну на Донбас просто з Майдану. Серед бійців добровольчих батальйонів були не лише громадяни України, наприклад, я у шпиталі спілкувався із хлопцем, який приїхав із Грузії допомагати українцям боронити свою країну.

Серед тих, хто боронить Україну, є вірні різних конфесій

Серед тих, хто боронить Україну, є вірні різних конфесій. З одним з добровольців – вірянином Української православної церкви (Московського патріархату) трапився прикрий випадок у Києво-Печерській лаврі: почувши, хто він є, священник відмовився з ним спілкуватись, вигнав його. Хлопець був настільки ображений, що доволі тривалий час взагалі ні з ким зі священників спілкуватись не хотів, – я дуже повільно, потрошку, але відродив йому віру у православ’я.

А яким чином ви стали, сказати б, «опікуном» 93-ї бригади?

– У березні 2015 року почув, що нашим танкістам потрібне тепло. Ми з однодумцями й побратимами набрали пічок, теплих речей, теплих спальників та їм відвезли. Знов-таки, виконали функції Святого Миколая – «Миколая весняного».
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