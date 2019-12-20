(Друкуємо мовою оригіналу)

20 декабря утром «загорелась» одна из аудиторий на втором этаже Славянского государственного педагогического университета, до приезда пожарных с огнем боролись сотрудники добровольной пожарной дружины – такова легенда учений в Славянске. Из здания за четыре минуты эвакуировали почти четыреста человек. После трагедии в одесском колледже такие проверки проведут в школах, детсадах и других учреждениях Славянска, Славянского района и Николаевки. Мы прошли учебную тревогу вместе со студентами.

Пожар в аудитории на втором этаже главного корпуса педагогического университета в Славянске «вспыхивает» около 10 часов утра. В это время в здании – 392 человека. Длинный звонок дает сигнал к эвакуации. Все студенты и преподаватели покидают здание за четыре минуты. В университете говорят, что это неплохой показатель.

До приезда пожарных все собрались на улице. Одна из студенток вышла с охапкой курточек, ее подружки одевали верхнюю одежду уже на свежем воздухе.

Когда объявили эвакуацию, Дмитрий, студент первого курса, как раз сдавал экзамен по языкознанию. Парень говорит, что об учениях никто заранее не предупреждал:

– Что ты подумал, что ты почувствовал, когда этот длинный звонок был?

– Надо тикать! Вот что я подумал (смеется).

– А если будет настоящий пожар, ты знаешь, что делать?

– Ну конечно. На первом этаже висит план эвакуации, и знаю, куда что идет.

Если зазвонил звонок, долго звенит, – все оделись, взяли личные вещи и быстренько вышли на улицу



Паники нет. Светлана, которая работает в университете секретарем, сообщила нам: «Это уже все отработано. У нас не первый раз проходит такое мероприятие… Если зазвонил звонок, долго звенит, – все оделись, взяли личные вещи и быстренько вышли на улицу».

Студентка второго курса Александра говорит, что ее уже натренировали, как вести себя во время ЧП: «Эвакуация учебная, поэтому все-таки, наверное, не страшно. Тем более, у нас экзамен. Нам вообще ничего не страшно. Главное – нас вывели».

Как устроена пожарная безопасность в университете

Владимир Проскунин, проректор по научно-педагогической работе и социально-экономическому развитию, рассказал нам, что такие учения проводят каждые полгода как минимум.

До приезда пожарных с огнем боролась добровольная пожарная дружина, которую создали в университете. Проскунин говорит: «Люди проходят соответствующую подготовку вместе с ГСЧС. На 2019 год эта дружина была вся застрахована в размере должностного оклада».

Чтобы обезопасить преподавателей и студентов от пожара, тут обработали чердаки, перезарядили или заменили все огнетушители, заменили пожарный водопровод. В планах – переоборудование противопожарной сигнализации. Вот только денег у государства на сигнализацию нет. Приходится собирать средства с различных платных услуг.

И очень досадно, когда мы становимся свидетелями выпусков новостей, когда речь идет о трагедии



А еще Владимир Проскунин рассказал, что студентов сложно заставить быстро и адекватно реагировать на опасность для жизни. Например, во время предыдущих учений пожарные использовали пену. Вот как реагировали на это студенты: «У них ассоциации с какими-то пенными вечеринками, с каким-то шоу. Что это красиво, что это интересно. И даже когда мы им позволили гасить пожар, они с каким-то элементом театральности берут эти огнетушители. Для них интересно сфотографироваться... И очень досадно, когда мы становимся свидетелями выпусков новостей, когда речь идет о трагедии».

Если вы на верхнем этаже

Сергей Шпаковский, капитан Службы гражданской защиты, эвакуацию оценивает на «удовлетворительно».

Когда люди вышли на улицу, Шпаковский и другие пожарные пообщались с ними. Пришлось ответить и на каверзные вопросы. Мол, как будете вытаскивать людей с восьмого этажа?

На это Сергей Шпаковский отвечает так: «Так как это здание повышенной этажности, в случае настоящего пожара привлекаются две автолестницы, которые с легкостью достанут с последнего этажа пострадавших, если они будут там заблокированы».

Если во время пожара кто-то оказался заблокированным на верхних этажах, пожарные советуют не паниковать, а любыми способами привлечь к себе внимание: или по телефону, если есть связь. Или какими-нибудь тряпками (желательно – яркими) из окна. Или громко кричать.

После Одесской трагедии проверяют школы

Александр Стрельников, заместитель начальника Славянского районного управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций сообщил, что в Славянске, Славянском районе, Святогорске и Николаевке запланировали проверить 129 объектов, в том числе школы, детские сады и вокзалы.

Уже проверили 13 школ, 15 детских садов и стоматологическую поликлинику. По результатам проверок 31 должностное лицо привлекли к административной ответственности.

Самые частые нарушения – это отсутствие пожарной сигнализации и отсутствие огнезащитной обработки деревянных крыш и чердаков.

Пока нарушений не нашли лишь в нескольких школах в Славянске, а также в школе и детском саду поселка городского типа Райгородок Славянского района.

Со следующей недели материалы о выявленных серьезных нарушениях передадут в административный суд. Спасатели будут настаивать на приостановке работы учреждений до устранения нарушений.

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