(Друкуємо мовою оригіналу)

Отбирали деньги и били – это обвинения жительницы Краматорска в адрес детей, которые учатся с ее сыном в одной школе. О буллинге женщина заявила и в администрацию школы, и в управление образования, и в полицию. Везде говорят: все проверили, буллинг не подтвердился. По тому, как стороны конфликтуют, трудно представить дальнейшую учебу ребенка в этом классе.

В этой истории Радио Донбасс.Реалии убедилось, как сложно разбираться с обвинениями в буллинге. Сначала доводы обеих сторон казались нам правдоподобными, но потом, вдруг, мы узнали, что на родительском собрании рассказывали о журналисте то, чего на самом деле не было.

Как разбирать факты буллинга, если линия правды и лжи не проходит по водоразделу: учитель-ученик?

Поэтому, журналисты собрали точки зрения разных сторон. Среди читателей наверняка есть те, кто разберется с тем – кому верить..

Аргументы мамы

«Мой сын стал жертвой буллинга в школе» – с этой фразы начинается наш разговор с Елизаветой, мамой второклассника одной из школ Краматорска.

Вот подробности: «Со слов ребенка, это все тянется с прошлого года. Его толкают, ставят подножки, обзывают, и вымогали у ребенка деньги. Если он деньги самостоятельно не отдавал, ему устраивали обыск, доставали деньги из карманов. И, если деньги находили, его избивали за то, что он не отдал их самостоятельно».

Елизавета говорит, что узнала об издевательствах недавно, когда шла с ребенком в магазин. И эти дети начали преследовать и цепляться к сыну, не обращая внимания на маму.

Женщина говорит, что на ее заявления руководство школы и правоохранители дают один ответ: «факт буллинга не подтвердился».

«После заявления в полицию, которое было написано 19 января, моему сыну 27-го представитель полиции вместе с директором устроили допрос», – сообщила женщина.

Ребенок весь день находился грязный, мокрый. Учитель говорит, что такого не было



По словам Елизаветы, после визита полицейских «обидчики вываляли моего сына в грязи перед уроками».

Ребенок, говорит мама, весь день находился грязный, мокрый. А учитель говорит, что такого не было

«Учитель скрывают факт издевательств над ребенком», – думает Елизавета.

А спустя неделю маме с сыном уже пришлось вызывать «скорую» и фиксировать факт побоев

«А 4 декабря ребенок пришел из школы на час позже, чем обычно. И с следами побоев на лице. Мы обратились в полицию, зафиксировали», – рассказывает мама мальчика. Но дело так и не возбудили, поэтому, пришлось обратиться к следственному судье.

После таких историй изменились отношения с классным руководителем сына, утверждает Елизавета.

«Классный руководитель ребенка в группе в «вайбере», не разъяснив ситуацию, натравливает родителей, как-то их настраивает… написала, что она будет отказываться от класса», – говорит Елеизавета.

Никаких нарушений – аргументы школы

Исполняющая обзанности директора школы Ирина Фролова, педагог со стажем. Она говорит, что за 20 лет работы, тако скандал – первый в ее практике.

Директор утверждает, что до того как мама принесла в школу заявление – о буллинге здесь не слышали. Ни дети, ни родители не жаловались.

Как отреагировали на жалобу в школе?

Собрали вместе родителей и учеников для беседы. По словам педагога, эта встреча ничем не закончилась: «Во время беседы... (мама ученика – ред.) постоянно оскорбляла находящихся здесь родителей, на контакт с ними не шла, используя ненормативную лексику».

Ребенок поскользнулся, упал и щекой проехал по льду. И были небольшие царапины



А вот что говорят в школе о побоях: «Классный руководитель их вывел из школы. Предупредил, чтобы они сразу шли домой. Те родители, которые забирают деток – забрали детей. Остальные гуляли за территорией школы «в снежки»… Мальчик бежал, поскользнулся (выпал первый снег, было скользко). Ребенок поскользнулся, упал и щекой проехал по льду. И были небольшие царапины, – все, что нам известно», – поясняет Ирина Фролова.

По ее словам, в школе дежурят учителя, и «если бы где-то была драка, о ней сразу же все узнали бы».

Педагоги провели служебное расследование. Результаты его, по словам Фроловой, такие: «Никаких нарушений со стороны ни учителей, ни учащихся обнаружено не было».

Разговаривали и с учителями, никто не подтверждает какого-то особенного негативного отношения к этому ребенку



Марина Мозолева, руководитель управления образования Краматорска, говорит, что случаи буллинга в других школах есть, и никто их не скрывает. Родителей даже привлекали к административной ответственности. Но в этом случае буллинга нет, считает Марина Мозолева: «В школе разговаривали и с учителями, никто не подтверждает какого-то особенного негативного отношения к этому ребенку. Не наблюдали учителя каких-то конфликтных ситуаций. Мы считаем, что ситуация мамой надумана. Как минимум, как буллинг квалифицировать ее нельзя. Это мальчики, растут вместе, учатся вместе, разные бывают случаи, когда там и толкотня бывает. Ну это же дети».

А что полиция?

Инспекторы ювенальной превенции выезжали в школу, общались с классным руководителем, общались с директором школы



Валерия Осипец, инспектор отдела мониторинга Краматорского отделения полиции, сообщила Радио Донбасс.Реалии, что в отделение полиции поступило несколько жалоб от Елизаветы: «Инспекторы ювенальной превенции выезжали в школу, общались с классным руководителем, общались с директором школы. По просьбе полицейских директор школы собирала родительское собрание с родителями детей, на которых указывает мать мальчика. Беседовали с ними. Но такого факта, что именно совершается буллинг относительно того ребенка, не подтвердилось».

Однако полицейские говорят, что поговорили с родителями и детьми, чтобы предупредить возможный буллинг в будущем.

Валерия Осипец рассказала нам, что детей не допрашивали, как считает Елизавета, и не говорили с ними в формате допроса.

Версия других родителей

Во время работы над материалом с нами связался Владимир – отец одного из мальчиков, который, как говорит Елизавета, издевался над ее сыном и вымогал деньги.

Владимир рассказывает, что дети живут рядом и гуляют вместе. «Может, что-то не поделили», – говорит Владимир. Его жена Анна говорит, что несколько раз пыталась встретиться с Елизаветой.

Эта семья тоже обратилась в полицию – после того, как Елизавета якобы душила их сына. Вот что рассказал Владимир: «Старшая дочка наша рассказала нам, что случилась такая ситуация, что женщина схватила ребенка за шею и начала его душить. Ребенок не рассказывал. Говорит, я боялся».

Елизавета утверждает, что впервые услышала историю о том, что кого-то душила, в кабинете директора школы.

Мы: мамы, папы, бабушки, дедушки 28-ми учеников, – мы за учителя



Также с нами связалась Светлана, ее ребенок ходит в один класс с сыном Елизаветы. Светлана рассказала, что из-за конфликта классный руководитель собралась уходить: «Мы: мамы, папы, бабушки, дедушки 28-ми учеников, – мы за учителя. Потому что она нас устраивает полностью».

Родители предоставили нам коллективное обращение к администрации школы и управлению образования. Они просят перевести сына Елизаветы в другой класс и защитить профессиональную честь и достоинство классного руководителя.

А где же выход?

Может, было бы проще устроить сына в другую школу? Елизавета говорит, что очень хотела бы этого, но в той, куда хочет, нет мест.

Между тем по обращению Елизаветы о побоях в полиции открыли криминальное производство и проводят досудебное расследование по статье «Умышленные легкие телесные повреждения».

Сейчас конфликт не исчерпан. Школу сменить пока не вышло. Отношения в коллективе испорчены. Перед и после родительского собрания, посвященному воспитанию детей, был спор между педагогом, Елизаветой и родителями.

Женщине жаловались, что ее ребенок якобы ругается матом и «прыгал» на одноклассницу. По мнению родителей, Елизавета хочет «своим поведением, своими обращениями выгнать учителя». Елизавета утверждает: претензий к учителю и к детям у нее нет, все перекрутили.

Но внезапно прозвучало, что виноват еще и журналист, который пришел в школу разбираться в конфликте.

Одна из мам сообщила: «Был журналист, который во время урока отрывал ее (учителя – ред.) от детей, от учебного процесса. Спрашивал, почему она предвзято относится к вашему ребенку».

На самом деле, учителя пригласила к разговору директор школы. Никто никого не «отрывал» и тем более о предвзятости учителя не спрашивал – ведь на него и не жаловались.

Учительница отказалась давать интервью, и мы с ней просто поговорили.

Кто вообще разбирается в буллинге? Мнение эксперта

Получается, и участники опрошены, и собрание провели, и ювенальная полиция вмешивалась – но конфликт только разгорелся.

Полицейская Валерия Осипец советует родителям в случае подозрений в буллинге обращаться и к администрации школы, и в полицию, а детям – снимать буллинг, если он действительно есть, на видео, это может стать лучшим доказательством издевательств.

Анатолий Пазычук, эксперт в сфере защиты прав человека, рассказал нам, что описанная выше ситуация отнюдь не уникальна, – она типична для всей страны. По мнению Пазычука, в первую учитель должен четко реагировать на действия, которые могут быть буллингом. А еще лучше, уверен он, создать такую атмосферу в коллективе, при которой буллинг невозможен.

Если же появилось заявление о буллинге или учитель стал его свидетелем, надо, по словам Анатолия Пазычука, действовать так: «Во-первых, информировать руководителя учреждения образования в письменном виде о случае буллинга. Директор школы должен рассмотреть это обращение и выяснить обстоятельства. В дальнейшем директор должен созвать заседание комиссии по рассмотрению случаев буллинга и определить дальнейшие действия». Анатолий Пазычук советует: не надо начинать разговор с дирекцией с агрессии: это может вызвать лишь агрессию в ответ. Если комиссия признает буллинг, а не единоразовый конфликт, то руководитель школы обязан сообщить в Национальную полицию и службу по делам детей.

Елизавете эксперт советует обращаться к образовательному омбудсмену. Эта служба начала работать с ноября 2019 года. Ею руководит Сергей Горбачов.

Анатолий Пазычук говорит: «Я считаю, что для сатисфакции надо, чтобы пострадавшее лицо обратилось к образовательному омбудсмену, чтобы он дал свои выводы по действиям всех участников этого случая. Как реагировал учитель, как реагировала администрация школы».

А администрации школы Анатолий Пазычук советует наладить диалог: «Возможно, в этой школе надо подумать про создание «Школьной службы понимания». Это такая структура, которая помогает построить диалог между учениками, которые находятся в конфликте, между учителями, между учителями и детьми».

А еще при буллинге или детском насилии можно звонить на Национальную детскую «горячую» линию по номеру 116111.

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