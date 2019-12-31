Радіо Свобода Daily: Яким 2019 рік був для українців і чим увійде в історію?

Сьогодні останній день 2019 року, тож пропонуємо пригадати, яким він був і що залишив по собі.

Розпочнемо з останніх подій – обміну 29 грудня. Кого Україна та Росія ховають «на темній стороні» списку?

Україна звільнила з полону російських гібридних сил на Донбасі 76 своїх громадян, але кого віддала натомість? Серед тих, кого звільнили з в’язниць та СІЗО і передали російській стороні – громадяни України, Росії та ще кількох країн, яким інкримінують розстріл Небесної сотні, тероризм і військові злочини, а також засуджені за них.

Однак повного списку тих, кого віддали в обмін на полонених українців – не наводять ні українська, ні російська сторони. Деякі з організаторів обміну з українського боку пояснюють це «захистом персональних даних». Українська влада боїться негативного суспільного резонансу, а у Кремлі – також не зацікавлені розкривати перелік тих, кого вони отримали під час обміну, стверджують опозиційні політики та громадські активісти, опитані Радіо Свобода. Тим часом, українські журналісти та правники змогли ідентифікувати частину з тих, кого передали російським гібридним силам на Донбасі в рамках «великого новорічного обміну».

Чим запам'ятався 2019 рік для України і світу

2019 рік видався багатим на визначні події як для України, так і для інших країн. Томос для ПЦУ, феноменальні результати президентських та парламентських виборів, протести в Гонконгу та початок процедури імпічменту президенту США.

Радіо Свобода підготувало фотопідбірку ключових подій в Україні 2019-го – пропонуємо згадати, як це було.

Про історичні наслідки 2019 року Радіо Свобода поговорило з політологом Віталієм Куликом.

Крім того, на завершення другого десятиліття 21-го століття пропонуємо згадати головні події цього часу в добірці фотографій Reuters. Серед яких – Революція гідності в Києві, окупація Криму, збитий над Донбасом «Боїнг», смерть Карімова, біженці в Сирії, пожежа в соборі Паризької Богоматері та багато іншого.

І трохи прогнозів щодо Донбасу в 2020 році

Що відбуватиметься на Донбасі у 2020 році? Разом з експертами журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» спробували спрогнозувати розвиток подій на сході України. Які кроки зробить президент Росії Володимир Путін? І до чого готуватися президентові України Володимиру Зеленському?

Чого потребує і яке озброєння отримає армія у 2020 році

Яку зброю українська армія отримає в 2020 році? Снаряди, ракети, бронемашини, авіація, флот – чим забезпечать ЗСУ? А що так і залишиться експонатом військової виставки?​ Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

10 фейків 2019 року

«Втеча» Порошенка, Зеленський та Раша Срака»​ – в цій публікації Радіо Свобода згадує 10 фейків, які сколихнули український інформаційний простір у 2019 році.

Вибуховий хіп-хоп та модний фольк: 20 українських треків року

Поки Billie Eilish та Lil Nas X запалювали світ, українська музика теж відзначалася яскравими дебютами та хітами. Радіо Свобода провело опитування серед читачів і всередині редакції та зібрало 20 головних треків року.

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