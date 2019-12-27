«Втеча» Порошенка, Зеленський та Раша Срака: 10 українських фейків 2019 року

Радіо Свобода згадує 10 фейків, які сколихнули український інформаційний простір у 2019 році.

«Порошенко втікає з мітингу»

У розпал передвиборчої кампанії низка українських видань поширила фотографію, на якій тоді ще чинний президент України Петро Порошенко нібито «втікає з мітингу в Житомирі». Згодом виявилося, що світлина обрізана. На її повній версії можна побачити, як Порошенко прямує до громадян, які стоять за огорожею.

«Газманов провалився під сцену в Донецьку»

На початку березня українські журналісти та посадовці сміялися над відео, на якому російський співак Олег Газманов «провалився під сцену» під час виступу в непідконтрольному українській владі Донецьку. Насправді відео з’явилося ще влітку 2018 року, на ньому зображений інший музикант.

Антикорупційне «розслідування» проти Порошенка в ЄС

За тиждень до першого туру виборів президента кандидатка Юлія Тимошенко заявила, що нібито Європейське управління з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) і Офіс розслідувань тяжкого шахрайства Великої Британії (SFO) відкрили корупційні справи проти Петра Порошенка. Втім, обидві інституції заперечили слова Тимошенко.

Зеленський та його остання поїздка до Росії

19 квітня на стадіоні «Олімпійський» в Києві відбулися дебати тодішніх кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Зеленський тоді сказав, що «не був у Росії з початку війни». Як встановили журналісти програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»), насправді нині вже чинний президент літав до Москви чотири рази в травні і червні 2014 року – уже після анексії Росією українського Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

«Нова столиця України»

У червні тодішній кандидат у народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Рабінович заявив, що нова українська влада нібито планує перенести столицю України «в інше місце». «Столицю Київ потрібно перенести в інше місце. Це офіційна заява партії Зеленського», – переконував Рабінович.

Чи не першими про нібито наміри «Слуги народу» «перенести столицю» з Києва «в інше місце» повідомили видання «Савранські вісті» та «Красноокнянські новини». Вони посилалися на тодішнього лідера «Слуги народу» Дмитра Разумкова.

Партія «Слуга народу» у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що «насправді ні Дмитро Разумков, ні хтось інший з представників партії ніколи не заявляв нічого подібного».​

Раша Срака

У серпні низка українських ЗМІ повідомила, що «послом Словенії в Росії стала словенська дзюдоїстка Раша Срака». Журналісти посилалися на російську «Панораму». Під кожною своєю публікацією цей сайт попереджає: усі тексти «є гротескною пародією на реальність і не є реальними новинами».

До речі, Раша Срака – чемпіонка Європи та неодноразова призерка чемпіонатів світу з дзюдо.

«Найслабше місце» Яворівського полігону

У серпні з’явився англомовний «блог» нібито американського підполковника Роберта Трейсі під назвою «Українські солдати – найслабше місце Яворівського навчального центру».

Командир «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» нібито звинуватив українських військових у незнанні англійської мови, ледарстві, жадібності, поголовному пияцтві, слабкій освіченості та корумпованості.

Згодом іноземні військові офіційно заявили, що «блог» від імені Роберта Трейсі написав «самозванець».

«Заборонена» сукня Олени Зеленської

У жовтні президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою відвідав церемонію інтронізації імператора Японії Нарухіто. Жінку розкритикували через її сукню. Користувачі соціальних мереж із посиланням на українську «Вікіпедію» стверджували, що одяг сумахового кольору може носити нібито лише японський монарх.

Японський кореспондент «Укрінформу» Такаші Хірана зазначав, що в японській «Вікіпедії» нічого не написано, чи запроваджена у восьмому столітті заборона і досі актуальна. До того ж, він не знайшов жодного документа, який визначає «заборонені кольори». Хірана додав, що влада вимагала від учасниць церемонії інтронізації одягати «довгу сукню, денну сукню, кімоно з білим коміром або подібні». Про кольори там – ні слова.

Через кілька днів після інтронізації посольство Японії в Україні подякувало Зеленським за візит і написало, що «їхній одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя та Україну».

Президент Чехії «визнав Крим російським»

Наприкінці жовтня українські ЗМІ масово написали, що президент Чехії Мілош Земан «визнав Крим російським». Вони посилалися на підконтрольну російській владі організацію «Кирим бірлігі», яка поїхала до Праги святкувати 101-шу річницю створення Чехословаччини.

Ця організація написала: «Мілош Земан – європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації». Згодом із допису це речення зникло, а спікер Земана повідомив: «Позиція президента є незмінною: анексія Криму була і залишається протиправною».

«Американське громадянство» Арахамії

У листопаді колишній народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив про «американське громадянство» лідера парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії і оприлюднив нібито фотокопію «американського паспорта». Цей же «документ» оприлюднив у Telegram «Темний лицар». Арахамія тоді назвав бездоказовими заяви про його «американське громадянство».

Сам «паспорт» мав низку недоліків. Там, наприклад, хибно вказали «місце народження» і переплутали ім’я з прізвищем.

Згодом Мосійчук визнав свою помилку та написав, що «став об’єктом маніпуляцій з боку Давида Арахамії, який таким чином вирішив злити питання по своєму американському громадянству!».