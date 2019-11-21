«Слова про масовий переїзд українців до Криму ‒ «фейк»: хто і навіщо приїжджає на півострів

Українці переїжджають до анексованого Криму на постійне місце проживання в пошуках соціальних гарантій і кращого життя – таку думку висловила в коментарі російському агентству «РИА Новости Крым» голова російської громадської організації «Українська громада Криму» Анастасія Гридчина. За її інформацією, є кримчани, які переїхали на материк, але «розчарувалися в українському уряді і повернулися».

Раніше на зустрічі з іноземними журналістами спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що з 2014 року до Криму на постійне місце проживання прибули близько 170 тисяч осіб, причому більш ніж 50 тисяч із них – українські громадяни. За словами Константинова, лише 7 тисяч кримчан поїхали на материкову Україну. Водночас, за офіційною статистикою української влади, як внутрішньо переміщені особи зареєстровані понад 40 тисяч жителів півострова.

Кримський політолог Євгенія Горюнова впевнена, що російська влада півострова має невірну статистику.

«Я просто не розумію, звідки вони беруть такі цифри. Таке враження, що цей набір формують просто зі стелі: якщо ми подивимося офіційну статистику, якій можна довіряти чи ні, але це єдине, що у нас є щодо Криму, – то вона дає абсолютно інші цифри. З 2014 до 2019 року до Криму приїхали 252 тисячі осіб, з них 154 тисячі в Автономну Республіку Крим і 98 тисяч – у Севастополь. Серед них 161 тисяча росіян, решта – жителі інших країн пострадянського простору. За офіційною статистикою не можна зрозуміти, хто з них приїхав із материкової частини України, але з решти 90 тисяч ніяк не виходить 170, про які говорив Константинов», – каже вона.

Євгенія Горюнова вказує на те, що українці їхали до Криму головним чином у 2014–2015 роках, під час найбільш «гарячої» фази війни на Донбасі.

Слова про масовий переїзд тисяч українців до Криму – «фейк» і нахабна брехня

«Хтось зумів там закріпитися, хтось не зміг – хтось повернувся на територію, підконтрольну так званим «ЛДНР», хтось поїхав на територію, підконтрольну Києву. Все це абсолютно не прораховано, так що слова про масовий переїзд тисяч українців до Криму – «фейк» і нахабна брехня. А кримчан, навпаки, стало виїжджати дуже багато, особливо у 2017–2018 роках, судячи з офіційної статистики. Вона не дуже чітка, бо кримчани, які виїжджають на материкову Україну, не завжди виписуються і знімаються з реєстраційного обліку. Мінсоцполітики України наводить відомості, що тільки на офіційному обліку стоїть понад 40 тисяч вимушених переселенців із Криму. Враховуючи тих, хто не оформляв ці довідки, ми можемо додати ще 10–15–20 тисяч. Це однозначно десятки тисяч людей. Із кожним роком кількість людей, які залишають «щасливий Крим», зростає», – каже політолог.

Євгенія Горюнова додає, що багато молодих кримчан їдуть на заробітки до сусідньої Росії, переважно до Москви і Санкт-Петербурга. На думку кримського політолога, відтік населення дітородного віку негативно впливає на демографічну ситуацію в Криму, де залишаються люди старшого віку і пенсіонери – все це на тлі високої смертності.

«До речі, Анастасія Гридчина забула сказати, що соціальні гарантії не поширюються на українців без кримської прописки. Люди, які таким чином приїдуть до Криму, вважатимуться іноземцями, там ціла процедура отримання дозволу на проживання. Їм нелегко буде вирішити соціальні питання. До того ж, місць у дитячих садках у Криму не вистачає за тієї кількості росіян, які приїжджають зі своїми дітьми. Так що тут брехня на брехні й брехнею поганяє, аби показати, як «чудово жити в російському Криму», – наголошує вона.

Завідувач сектору міграційних досліджень українського Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк припускає, що відомості, озвучені Володимиром Константиновим, – не більше ніж політична заява.

Озвучені цифри викликають великі сумніви. Мені здається, це чиста політика

«Узагалі, всі ці цифри беруться зі статистики реєстрації місця проживання, де, зокрема, фіксується і громадянство. У мене немає інформації, яка підтвердила б або спростувала твердження кримської влади. Але з огляду на загальне розуміння ситуації, озвучені цифри викликають великі сумніви. Мені здається, це чиста політика. Кримська влада хоче продемонструвати, начебто до них приїжджають із материкової частини України, акцентують на цьому увагу. Звичайно, вони не уточнюватимуть, що це відбувається з території України, де ведуться бойові дії», – звертає увагу фахівець.

Керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв вважає, що українцям небезпечно відвідувати Крим навіть як туристам.

Анексований півострів відвідувати небезпечно

«За спостереженнями наших активістів, дійсно, у перші роки після анексії з Донбасу їхали українські громадяни в пошуках кращого життя. Але вони залишаються «іноземними громадянами»: тільки ті, хто мав кримську прописку на момент окупації, відповідно до так званого російського законодавства, автоматично стали громадянами Росії. Дійсно, отримати дозвіл на проживання жителю материкової України складно. Зі свого боку, ми завжди закликали українців не відвідувати Крим, тому що була маса випадків, коли щодо них проводилися репресії, їх викрадали тощо. Все-таки анексований півострів відвідувати небезпечно. Окупаційній владі, звичайно ж, дуже важливо демонструвати всьому світові інформацію, нібито в Криму все спокійно і добре. Насправді вони позбуваються невгодних і залякують населення репресіями», – каже він.

Ескендер Барієв зазначає, що на цьому тлі йде активний процес заміщення кримчан росіянами.

«Із кожним роком кількість росіян, які приїхали на територію Криму, збільшується. Це російські держслужбовці, співробітники спецслужб і їхні сім’ї, військовослужбовці і, звичайно, пенсіонери з північних регіонів Росії. У Сімферополі й Севастополі йде масова забудова багатоквартирними будинками. Таким чином Росія намагається закріпити окупований Крим за собою, порушуючи четверту Женевську конвенцію», – наголошує кримськотатарський діяч.