Радіо Свобода Daily: Україна вимагає від поліції Британії видалити тризуб із переліку екстремістських символів

Іран передумав повертати чорні скриньки Україні

Іран передумав віддавати Україні чорні скриньки. Про це заявив голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаїфер. «Бортові самописці з українського «Боїнгу» перебувають в руках Ірану і ми не плануємо їх відсилати», – цитують ЗМІ слова Резаїфера. Агенція Reuters наводить його заяву про те, що наразі іранські фахівці намагаються розшифрувати інформацію з чорних скриньок самотужки.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що з Іраном тривають постійні «складні й напружені» переговори.

У «Борисполі» прощалися із загиблими на борту PS572

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» пройшла церемонія прощання із загиблими внаслідок збиття українського літака МАУ в Ірані. Тіла українців, які загинули в катастрофі, доправили літаком вранці 19 січня в Україну. Зустрічали літак президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков та інші представники влади. Фоторепортаж дивіться тут.

А тут – історія загиблого бортпровідника Ігора Матькова. За словами колишньої цивільної дружини загиблого Христини Олександрович, Ігор дуже не хотів летіти в Тегеран. «Там таке коїться, там все майже на межі війни, ракети націлені», – сказав він Христині напередодні злощасного рейсу, коли вони спілкувалися востаннє.

Британська поліція зарахувала український тризуб до екстремістських символів

Посольство України у Великій Британії вимагає від контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. Дипломати звернули увагу на посібник для вчителів та медиків, де серед прикладів символів праворадикальних рухів зазначене й татуювання у вигляді тризуба.

«Додавати тризуб, закріплений в Конституції національний символ і державний герб України до «Посібника з протидії екстремізму», який контртерористична поліція видала для вчителів та медичного персоналу – це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо вилучити тризуб з посібника та офіційних вибачень», – йдеться в заяві посольства.

Ексклюзивне інтерв’ю з Мустафою Найємом

Чи відповідає він керівній посаді в «Укроборонпромі»? Яку саме зарплату отримує в цій компанії? Що роблять для боротьби з корупцією в «оборонці»? Як коментує «касетний скандал» стосовно прем’єра Олексія Гончарука? Наскільки впливає зараз на президента Володимира Зеленського, на політику і бізнес України олігарх Ігор Коломойський? Що було за лаштунками початку Євромайдану – якою була роль тоді глави Адміністрації президента Януковича – Сергія Льовочкіна? Про це – в інтерв’ю Радіо Свобода заступника гендиректора «Укроборонпрому», депутата Верховної Ради 8-го скликання, колишнього журналіста Мустафи Найєма.​

Генерал Кривонос: про зраду в 2014-му, Порошенка, Зеленського, «клоунів» у РНБО і силове звільнення Донбасу

Як українські військові могли протидіяти анексії Криму і якими були б наслідки збройного спротиву? Що руйнує українську армію? Чому вирішив брати участь у виборах президента, та, зрештою, знявся на користь Порошенка? Як змінилось ставлення до Володимира Зеленського? Чому РНБО – назвав «посміховиськом з клоунами», а також про створення приватних військових компаній в Україні і силовий сценарій повернення Донбасу – все це в ексклюзивному інтерв’ю «Донбас.Реалії» із генерал-майором ЗСУ та заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергієм Кривоносом.

«Яд Вашем» пояснив, за яких умов може розглянути можливість визнання митрополита Шептицького «Праведником світу»

Ізраїльський інститут «Яд Вашем» повторно розгляне справу щодо визнання митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького «Праведником народів світу», якщо отримає невідомі досі документи і свідчення, які по-новому висвітлюють діяльність митрополита в період німецької окупації. Чи співпрацював із німецькою адміністрацією митрополит? Чи благословив дивізію військ СС «Галичина»? Чому інститут «Яд Вашем», попри десятки свідчень урятованих євреїв у час Голокосту, зволікає із наданням українському митрополитові звання «Праведника»? Про це – у матеріалі.

Що не так із зимою в Україні?

Цьогоріч зима в Україні тепла, а снігу практично немає. Грудень у Києві метеорологи назвали найтеплішим у XXI столітті. Він поставив 9 температурних рекордів і увійде до «літопису погоди» з максимальною температурою, яка вперше перевищила +15°С.

Теплу зиму кліматологи пов’язують зі зміною клімату і кажуть, що надалі усі пори року будуть ставати все більш теплими. До чого це може призвести і чи варто бити на сполох? Пояснює Наталія Гозак, еколог і директор громадської організації «Екодія».

Бажаємо тепла і комфорту, незалежно від погоди!

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