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20 січня 2020, Київ 07:29
Політика

Радіо Свобода Daily: Україна вимагає від поліції Британії видалити тризуб із переліку екстремістських символів

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Іран передумав повертати чорні скриньки Україні

Іран передумав віддавати Україні чорні скриньки. Про це заявив голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаїфер. «Бортові самописці з українського «Боїнгу» перебувають в руках Ірану і ми не плануємо їх відсилати», – цитують ЗМІ слова Резаїфера. Агенція Reuters наводить його заяву про те, що наразі іранські фахівці намагаються розшифрувати інформацію з чорних скриньок самотужки.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що з Іраном тривають постійні «складні й напружені» переговори.

У «Борисполі» прощалися із загиблими на борту PS572

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» пройшла церемонія прощання із загиблими внаслідок збиття українського літака МАУ в Ірані. Тіла українців, які загинули в катастрофі, доправили літаком вранці 19 січня в Україну. Зустрічали літак президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков та інші представники влади. Фоторепортаж дивіться тут.

А тут – історія загиблого бортпровідника Ігора Матькова. За словами колишньої цивільної дружини загиблого Христини Олександрович, Ігор дуже не хотів летіти в Тегеран. «Там таке коїться, там все майже на межі війни, ракети націлені», – сказав він Христині напередодні злощасного рейсу, коли вони спілкувалися востаннє.

Британська поліція зарахувала український тризуб до екстремістських символів

Посольство України у Великій Британії вимагає від контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб. Дипломати звернули увагу на посібник для вчителів та медиків, де серед прикладів символів праворадикальних рухів зазначене й татуювання у вигляді тризуба.

«Додавати тризуб, закріплений в Конституції національний символ і державний герб України до «Посібника з протидії екстремізму», який контртерористична поліція видала для вчителів та медичного персоналу – це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо вилучити тризуб з посібника та офіційних вибачень», – йдеться в заяві посольства.

Ексклюзивне інтерв’ю з Мустафою Найємом

Чи відповідає він керівній посаді в «Укроборонпромі»? Яку саме зарплату отримує в цій компанії? Що роблять для боротьби з корупцією в «оборонці»? Як коментує «касетний скандал» стосовно прем’єра Олексія Гончарука? Наскільки впливає зараз на президента Володимира Зеленського, на політику і бізнес України олігарх Ігор Коломойський? Що було за лаштунками початку Євромайдану – якою була роль тоді глави Адміністрації президента Януковича – Сергія Льовочкіна? Про це – в інтерв’ю Радіо Свобода заступника гендиректора «Укроборонпрому», депутата Верховної Ради 8-го скликання, колишнього журналіста Мустафи Найєма.​

Генерал Кривонос: про зраду в 2014-му, Порошенка, Зеленського, «клоунів» у РНБО і силове звільнення Донбасу

Як українські військові могли протидіяти анексії Криму і якими були б наслідки збройного спротиву? Що руйнує українську армію? Чому вирішив брати участь у виборах президента, та, зрештою, знявся на користь Порошенка? Як змінилось ставлення до Володимира Зеленського? Чому РНБО – назвав «посміховиськом з клоунами», а також про створення приватних військових компаній в Україні і силовий сценарій повернення Донбасу – все це в ексклюзивному інтерв’ю «Донбас.Реалії» із генерал-майором ЗСУ та заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергієм Кривоносом.

«Яд Вашем» пояснив, за яких умов може розглянути можливість визнання митрополита Шептицького «Праведником світу»

Ізраїльський інститут «Яд Вашем» повторно розгляне справу щодо визнання митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького «Праведником народів світу», якщо отримає невідомі досі документи і свідчення, які по-новому висвітлюють діяльність митрополита в період німецької окупації. Чи співпрацював із німецькою адміністрацією митрополит? Чи благословив дивізію військ СС «Галичина»? Чому інститут «Яд Вашем», попри десятки свідчень урятованих євреїв у час Голокосту, зволікає із наданням українському митрополитові звання «Праведника»? Про це – у матеріалі.

Що не так із зимою в Україні?

Цьогоріч зима в Україні тепла, а снігу практично немає. Грудень у Києві метеорологи назвали найтеплішим у XXI столітті. Він поставив 9 температурних рекордів і увійде до «літопису погоди» з максимальною температурою, яка вперше перевищила +15°С.

Теплу зиму кліматологи пов’язують зі зміною клімату і кажуть, що надалі усі пори року будуть ставати все більш теплими. До чого це може призвести і чи варто бити на сполох? Пояснює Наталія Гозак, еколог і директор громадської організації «Екодія».

Бажаємо тепла і комфорту, незалежно від погоди!

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