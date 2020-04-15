(Друкуємо мовою оригіналу)

«Путин увидел в коронавирусе возможность физического внедрения на территорию Италии».

Итальянская газета «La Stampa» сообщает об опасениях итальянских чиновников и генералов перед российской «гуманитарной помощью» и «специалистами» для борьбы с COVID-19. По данным газеты, 80% помощи – бесполезна для Италии, а все прибывшые россияне «находятся в чинах генералов, полковников, майоров, подполковников».

Чем на самом деле занимаются «российские военные врачи» в Италии? Зачем Рим пустил сомнительный груз и возможных шпионов? И какие сценарии может развернуть в Италии Россия, которая за каждый месяц карантина, по подсчётам экономистов, теряет около 40 миллиардов евро?

Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии говорили эксперт-исследователь внешней политики Италии, ассоциированный член Совета внешней политики «Украинская призма» Виктория Вдовиченко и эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса.

– В статье на сайте «Европейская правда» вы сказали, что название спецоперации «Из России с любовью» – от названия известного фильма об Агенте 007 – стало символом особых задач Минобороны Российской Федерации. Что вы имеете ввиду? Считаете ли эту «спецоперацию» успешной?

Виктория Вдовиченко: В Министерстве обороны Италии говорят, что около 120 специалистов, включая эпидемиологов и вирусологов, грузовики КАМАЗ для дезинфекции, и вообще всё, что прибыло на военный аэродром «Pratica di Mare» произошло также в контексте с сотрудничества двух министерств обороны – Италии и Российской Федерации. Причиной этого стала встреча два на два ещё 18 февраля, когда было далеко до карантина, министра иностранных дел Италии с министром иностранных дел Российской Федерации. На ней присутствовали министры обороны обеих стран. Тогда, как отметил министр обороны Италии Лоренцо Гуерини, был откровенный конструктивный разговор. Я так думаю, что касается конструктива, мы увидели почти через месяц – 22 марта, когда произошла эта спецоперация, как я ее называю в статье. Но не только я: журналист Якобони издание «La Stampa», который получил обвинения от посольства напрямую. Это была нота, которую передавал посол РФ.

– О чём договорились, с вашей точки зрения, в феврале итальянские и российские чиновники, что прилетят военные самолеты на территорию Италии?

Пропустить такие самолеты Итальянская Республика не могла бы просто так. Поэтому, я думаю, что определенные рамочные договоренности были сделаны ещё в феврале



Виктория Вдовиченко: Пропустить такие самолеты Итальянская Республика не могла бы просто так. Поэтому, я думаю, что определенные рамочные договоренности были сделаны ещё в феврале. Каким образом происходило это проявление и как действует «мягкая сила» РФ, если можно так это назвать, конечно, итальянцы уже увидели в марте. Не только журналисты «La stampa» назвали эту помощью в размере 80% неэффективной, но и ещё Высший институт здравоохранения Италии. Это тоже важно, потому что когда такую оценку и анализ предоставляет профильная организация – это весомо. До сих пор спорят как украинские журналисты, так и итальянские «кто кому позвонил», потому что очень интересно прозвучало: «Конте позвонил Путину, или Путин позвонил Конте»? В пресс-релизе было заявлено, что по просьбе премьер-министра Италии: все-таки говорится, что Италия получила такой призыв помощи.

Напомню, в марте состоялась паника как на политическом, так и на экономическом уровне – тогда ещё не был определён план помощи ЕС. Это тоже один из факторов, который очень чутко использовала РФ, чтобы вкрапливать больше месседжей, что итальянцев «кинул» ЕС и мы пришли на помощь.

Ходят призывы через WhatsApp и TicToc записать коротенькое видео, что итальянцы благодарят россиян за помощь, прибывшую вовремя, и добавить пассаж, что эта помощь никоим образом не может быть раскритикована



Ходят призывы через социальные сети WhatsApp и TicToc к молодым итальянцам, чтобы записать коротенькое видео, что они благодарят россиян за помощь, прибывшую вовремя, и добавить пассаж, что эта помощь никоим образом не может быть раскритикована. То есть сообщения, которые должны распространяться среди молодёжи, что эта помощь была сознательной, поддерживается и тепло воспринимается самими итальянцами. Журналисты «La repubblica» спросили одну из участниц этого видеоблогинга, зачем это делать. Она говорит, друг пообещал 20 евро – вот такая цена коротенького видеообращение. Как она говорит, пост WhatsApp или пост в какой-либо из социальных сетей стоит немного дешевле, а видео – более ценные. Это свидетельствует, что такие вкрапления будут продолжаться, несмотря на то, что будет происходить в Италии даже уже после того, как ЕС утвердил в частности экономический план помощи для Итальянской Республики.

– Не видите ли возможность не только гуманитарной, пропагандистской спецоперации, но и военной, потому что военные самолеты прилетели на территорию Итальянской Республики?

Илия Куса: Я не думаю, что речь идёт о том, что они сейчас что-то аннексируют, захватят, поработят всю Италию. Как по мне, это слишком апокалиптические теории.

Конечно, влияние России на Италию всегда было велико. Ещё в годах Холодной войны за Италию боролись широкий Запад и СССР. В принципе, для России Италия – одно из уязвимых мест в ЕС, потому что у них есть опыт, наработки, как туда проникать, в том числе через информационное пространство, и они, в принципе, это делают.

То, что сейчас происходит с коронавирусом – это битва за общественно-политический наратив вокруг него



То, что сейчас происходит с коронавирусом – это битва за общественно-политический наратив вокруг него. Все будут бороться за дискурс вокруг коронавируса: откуда он начался, кто кому помог, кто был прав и неправ, кто больше помог, кто меньше, кто плохой, а хороший в этой истории. Это сражение за то, какую историю в будущем расскажут следующие поколения – о том, что россияне прибыли на белых самолетах в Италию и всех спасли или о том, как, условно, американцы подняли итальянскую экономику до границ, или о том, что Турция создала первую в мире вакцину и все излечились. Конечно, в условиях этой информационной борьбы все хотят усилить свои позиции, используя пропагандистские инструменты, которые имеют у себя. Китайцы не просто так отправляют эту помощь, тонны грузов, которые везут в Британию, в ту же Италию, в другие страны. Турция, например, отправила целый борт с грузом в Британию. Это политические сигналы. Россия делает то же самое – помогает Италии, каким-то другим странам, и это подает как победу: смотрите, мы помогаем.

Сейчас идея загнивающего Запада сменилась, последние несколько лет говорят, что в Европе нет солидарности, мол это всё – внешняя обертка, внутри которой, на самом деле, циничная политическая система, культура массового потребительства, которое бездушное, безбожное, в общем без духовных скреп. Поэтому сейчас Россия и разворачивает этот дискурс, что мы помогаем, пока между собой французы с итальянцами, немцы с британцами ссорятся постоянно, решают свои проблемы: кто-то кому-то не довёз маски, у кого-то маски украли. На этом фоне Россия раскрывается как «мы такие благородные, приехали вам помогать».

– Вы думаете, что действительно военные врачи, которыми руководит министерство обороны, а не здравоохранения, приехали помогать, а не собирать определенную информацию и разворачивать операции?

Илия Куса: Конечно. Собирать тоже, но тут одно другому не мешает. Во многих странах сейчас именно по коронавирусу многие правительства, неспособны по разным причинам нормально реагировать или проводить какие-то действия, перепоручают это все военным: посмотрите, что твориться в Румынии, например, там военные, по сути, взяли всю систему здравоохранения под контроль.

Одна из функций военно-медицинской миссии России в Италии – собрать информацию о самой болезни в стране, которая переживает пик заболеваемости



Я думаю, одна из функций вот этой военно-медицинской миссии России в Италии – собрать информацию о самой болезни в стране, которая переживает пик заболеваемости. Потому что России это ещё предстоит увидеть, я думаю, что они еще не дошли до этого. И, конечно, помочь или показать, что они помогают. Этим надо заниматься для усиления собственного влияния во внешней политике на определенных направлениях, которые для себя государство считает критическими.

– Прокремлевские СМИ сейчас сообщают, что на итальянских улицах звучит российский гимн массово, флаги ЕС срываются, меняются на российский триколор. Насколько это соответствует действительности? Меняется ли общественное мнение в Италии по отношению к РФ и какую стратегию с вашей точки зрения преследует РФ? Это такой «итаэкзит»: подготовка Италии к выходу из ЕС после завершения карантина?

Осенью в Италии будут региональные выборы именно на тех территориях, где пик заболеваемости



Виктория Вдовиченко: Стратегия очень простая – осенью в Италии будут региональные выборы именно на тех территориях, где пик заболеваемости.

На этом сейчас спекулируют политики итальянские, в частности последние экзит-полы говорят, что лидирует партия «Liga»: я думаю, не нужно рассказывать, насколько тесно она связана, в том числе с пророссийскими воздействиями, и культурные центры РФ открывались именно на территориях этих северных регионов Италии. Я абсолютно не согласна с той информацией, что российские триколоры висят по всей Италии: триколоры, но итальянские. Не нужно стереотипно мыслить об итальянцах, они так же читают различные СМИ и им становится понятно, что не все так гладко. Как левые, так и правые силы критически относятся к тому, что представители РФ находятся на территории Италии, но сказать «нет» стране, требует максимальной помощи политически было бы тоже не совсем корректно.

– Экономисты посчитали, что Италия теряет 40 млрд евро за месяц карантина. Сейчас его продлили. Ваш прогноз: что ожидает Италию после окончания карантина? Не будет ли каких-то политических очень серьезных потрясений там?

Если объявят дефолт, тогда потрясение ожидают не только Италию к выборам осенью, а и вообще весь ЕС



Илия Куса: Всё зависит от того, как они переживут карантин. Очевидно, что долго его удерживать они не могут. Под вопросом, на сколько ЕС будет помогать и как долго. Сейчас всем нужны ресурсы и деньги. Конечно, Италия проблемная, много разговоров ходило, что, если в худшем сценарии, они не выдержат экономическую нагрузку, могут объявить дефолт. Я думаю, что европейские страны сделаю всё, чтобы этого не было: если это случится, тогда потрясение ожидают не только Италию к выборам осенью, а и вообще весь ЕС. Потому что это будет полная катастрофа, ещё рядом не менее проблемная Греция, в Испании свои проблемы. Думаю, всё будет зависеть от того, когда они начнут выходить из карантина. Очевидно, многие страны не могут себе позволить карантин надолго, как, например, Украина, – нет просто ресурсов, соответственно надо что-то делать.

Я не верю в выход Италии из ЕС. Италии наоборот, как по мне, выгодно оставаться, пока эта шумиха с короновирусом не закончится. Они слишком слабые, чтобы сейчас ещё и демонстративно выходить с ЕС. Мне кажется, что все эти месседжи, что сейчас кто-то выйдет – это либо вбросы, которые делаются из подачи российских медиа, чтобы вбивать клин между разными политическими силами в ЕС, либо это используется политиками чисто для раскрутки.

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