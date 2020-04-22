Радіо Свобода Daily: На священника УПЦ (МП) склали адмінпротокол за порушення правил карантину

Івано-Франківщина: поліція склала адмінпротокол на священника УПЦ (МП) за порушення карантину

Поліцейські Івано-Франківської області 21 квітня склали адміністративний протокол на священника Української православної церкви (Московського патріархату) за порушення карантинних обмежень, повідомляє пресслужба обласної поліції.

За даними правоохоронців, поліцейські виявили перевищення допустимої кількості людей на території храму.

«Працівниками поліції під час охорони публічного порядку було виявлено порушення, а саме під час богослужіння на території церкви перебувало більше 10 людей без засобів індивідуального захисту, які не дотримувалися дистанції. На священника було складено адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей – ред.), адже він був суб’єктом проведення релігійного заходу», – йдеться в повідомленні.

Рік після виборів: чи підтримували Зеленського російські боти

Напередодні виборів президента України 2019 року опоненти Володимира Зеленського стверджували, що його кандидатура не лише вигідна Кремлю, але її також просувають росіяни, включно в соцмережах. У Зеленського наполягали, що це проти нього воюють, зокрема, російські боти.

Радіо Свобода зібрало думки про російський чинник в онлайні через рік після виборів, на яких колишній комік здобув впевнену перемогу. Що виявили дослідники і українська спецслужба? Читайте тут.

МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня

Міністерство охорони здоров’я запропонує уряду продовжити карантин до 12 травня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, відповідну постанову МОЗ винесе на найближче засідання уряду.

При цьому, додав Степанов, МОЗ запропонує пом'якшити карантин, зокрема дозволити відвідувати парки, музеї та бібліотеки, однак із дотриманням обмежень.

25 українських медиків погодились на добровільний карантин заради однієї пацієнтки

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова, відділення для коронавірусних хворих, обслуговують три бригади медиків із восьми осіб: реаніматологи, анестезіологи, медсестри і санітарки. У відділенні поки лише одна пацієнтка. Але, щоб знизити ризик зараження оточуючих, всі лікарі, які заходять у «небезпечну зону», пішли в добровільний карантин. Вони не залишають лікарню і не спілкуються зі своїми рідними та близькими. Читайте репортаж про цю лікарню тут.

Лісові пожежі: директор Укргідрометцентру розповів про стан повітря в Києві

Рівень забруднення повітря в Києві не перевищує гранично допустимої норми, повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда на брифінгу 21 квітня.

За словами Кульбіди, продукти горіння переміщуються з пожеж у зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції у західні райони Київської області, а з осередків пожежі на Житомирщині – в напрямку міста Житомир. Швидкість їхнього переміщення – 15-20 кілометрів на годину.

Трамп хоче тимчасово зупинити імміграцію в США

Президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок про намір підписати указ про призупинення імміграції до Сполучених Штатів.

На своїй сторінці у твітері Трамп зазначив, що він підпише указ про тимчасове призупинення імміграції в США, виходячи з необхідності захиститися від «невидимого ворога» і захистити робочі місця американців.

Будь-яка спроба президента зупинити допуск законних іммігрантів у країну найімовірніше буде оскаржена в суді, оскільки імміграція у США регулюється федеральними законами. Колишні спроби президента обмежити або тимчасово заборонити в’їзд до країни біженців та іммігрантів розглядалися судами різних інстанцій, законність більшості цих указів була підтверджена Верховним судом країни.

Українське кіно на фестивалі Docudays: що варто переглянути?

Через карантин 17-й міжнародний фестиваль із прав людини Docudays UA цьогоріч змушений відбуватись в онлайн-форматі з 24 квітня по 3 травня. Втім, програма обіцяє бути настільки захопливою, що такий формат дозволить фізично переглянути більше очікуваних фільмів.

Радіо Свобода вирішило зробити путівник по фільмам українського виробництва або ж за участю України, аби глядачі не загубились у різноманітті запропонованих до перегляду стрічок. Читайте про це тут.

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