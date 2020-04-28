Радіо Свобода Daily: Для суду у справі Гандзюк може не вистачити доказів проти Мангера – батько загиблої активістки

СБУ заявляє про завершення досудового розслідування у справі Гандзюк

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, повідомляє пресслужба СБУ.

«Усі матеріали готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці й замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання», ‒ заявив голова СБУ Іван Баканов.

За версією слідства, Мангер підозрюється в тому, що, за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.

Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим і їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надали доступ до матеріалів слідства. Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх направлять до суду для розгляду по суті.

Тим часом адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив, що «жодних доказів вини Мангера так і не з'явилося».

Для суду у справі Гандзюк може не вистачити доказів проти Мангера – батько загиблої активістки

Розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк може завершитися виправданням Владислава Мангера. Через поспішне припинення розслідування у прокурорів може не вистачити аргументів для суду. Про це заявляє сторона потерпілих, а також громадські активісти.

Вони припускають, що такі дії Офісу генерального прокурора можуть свідчити, якщо не про змову з підозрюваними, то, принаймні, про бажання якомога швидше відрапортувати про завершення справи, а відповідальність за результат перекласти на суд. Аргументи сторін – у матеріалі.

Кордон із Польщею. Українців перевозили за гроші незаконно?

Поліція перевіряє, на яких умовах здійснювали приватні підприємства платні перевезення у пункті пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні Львівської області. Лише через цей пункт за період карантину перевезли безкоштовно і за гроші близько 40 тисяч громадян.

Однак, які саме фірми перевозили людей за гроші – невідомо. Свою причетність до цих перевезень і заробітку в час епідемії заперечують обласні чиновники і прикордонники. Від 27 квітня приватні перевезення через кордон заборонені. То як здійснювались перевезення? Та як будуть шукати порушників? Читайте про це у матеріалі.

Уряд хоче дозволити працювати «деяким продовольчим ринкам». Це сталося після протестів підприємців

Уряд України має намір 29 квітня розглянути питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради з президентом України Володимиром Зеленським щодо питань боротьби з COVID-19.

За словами Шмигаля, це стало можливим завдяки тому, що Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.

«Йдеться про відкриття 281 продовольчого ринку по всій території України, які зможуть функціонувати в режимі не гірше, ніж супермаркети. Тобто з дотриманням жорстких санітарних норм, порушення яких будуть суворо каратися, аж до закриття роботи ринків на певний період», – повідомив Денис Шмигаль.

У гуртожитку на Київщині виявили масове захворювання на коронавірус – ОДА

У селі Петропавлівська Борщагівка Київської області в гуртожитку виявили масове захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації. На даний час підтверджено вже сім випадків COVID-19, всього в гуртожитку мешкають близько півтори сотні людей, переважно іноземних студентів.

«Це 20-поверхова споруда, що належить приватному ВНЗ. Система – блочна. На кожному поверсі по чотири блоки. На кожні три кімнати: кухня і санвузол. За попередніми оцінками, наразі там знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. Захворіло шість із них та комендант гуртожитку», – йдеться в повідомленні.

Лідер КНДР «живий і здоровий» – Сеул

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин «живий і здоровий», повідомляють західні агенції з посиланням на інтерв’ю каналу CN Мун Джон Іна, головного радника з питань безпеки президента Південної Кореї.

«Кім Чен Ин живий і здоровий. Він із 13 квітня перебуває в районі Вонсана (курортне місто на сході країни – ред.). Ніяких підозрілих переміщень поки не було зафіксовано», – сказав радник.

Водночас у Північній Кореї привітання Кім Чен Ина будівельникам туристичної зони Вонсан-Кальма поширили офіційна газета владної Трудової партії «Нодон сінмун» і центральне телебачення країни. Кадри з керівником країни так і не показали.

Чутки про погіршення здоров’я Кім Чен Ина і навіть повідомлення про його смерть почали ширитись після того, як лідера КНДР не було на святкуванні 15 квітня – дня народження його діда Кім Ір Сена, засновника Північної Кореї. Цей день відзначають як одне з головних державних свят.

Переможець Roland Garros-2019 працює в супермаркеті, щоб вижити

Німецький тенісист Кевін Краветц, який у 2019 році в парі Антуаном Місом виграв відкритий чемпіонат Франції, змушений працювати в супермаркеті через припинення тенісних змагань у зв’язку з коронавірусом. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Der Spiegel.

«Я вже кілька тижнів працюю в супермаркеті зі ставкою 450 євро. Я сортую товар на полицях, переконуюсь, що ковбаса та сир не є простроченими і викидаю порожні коробки», – повідомив спортсмен. Він додав, що за умов карантинних обмежень має дозвіл «три-чотири рази на тиждень тренуватися» в місцевому спортзалі.

«З іншого боку, я мав розкіш перетворити моє хобі (гру в теніс – ред.) на професію», – розмірковує 28-річний чоловік. 2019 рік був для Краветца та Міса проривним у тенісі, крім перемоги в Парижі, вони вийшли до півфіналу на відкритому чемпіонаті США.

До цього, визнав Краветц, він «кілька років завершував зі збитками». «Одного разу я виграв трохи більше від тисячі євро призових грошей на турнір в Італії, це була моя тижнева зарплата. Я маю сплатити податок з цього, відняти витрати на проїзд і оплату тренера. Залишається небагато», – розповів про свої спортивні доходи Краветц.

Він підтримав ідею створення спеціального фонду допомоги спортсменам, які не належать до тенісної еліти.

«Це, безумовно, може допомогти деяким гравцям вижити. В цілому було б непогано, якби ми, незалежно від коронавірусу, змогли б отримати дохід від спорту навіть поза межами чільної сотні», – сказав Краветц.

У Києві зацвіла алея сакур – яскравий фоторепортаж

Алея сакур зацвіла в київському парку «Кіото» поблизу станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». У 2012 році алею внесли в Книгу рекордів України. Її довжина становить понад 987 метрів. Сам парк заснували на знак дружніх відносин між Києвом та японським Кіото у 1972 році.

Нехай в душі кожного буде весна!

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