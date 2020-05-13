«Кількість смертей від коронавірусу в США є напевне більшою, ніж зареєстровано» – Ентоні Фаучі

Директор Інституту з алергічних та інфекційних захворювань та провідний експерт оперативної команди Білого дому для боротьби з коронавірусом доктор Ентоні Фаучі заявив, що кількість смертей від CODID-19 у США є «майже напевне більшою, ніж зареєстровано». Про це він сказав протягом слухань у комітеті з охорони здоров’я Сенату США, які відбулись дистанційно.

«Враховуючи ситуацію, зокрема, в Нью-Йорку, який постав перед дуже серйозним викликом, там можуть бути люди, які мали COVID-19 і померли вдома. Але їх не внесли в статистику, бо ці люди не були госпіталізовані», – заявив Ентоні Фаучі.

Станом на 12 травня у США внаслідок коронавірусу померло вже понад 82 тисячі людей. Згідно з новими прогнозами дослідників Інституту Вашингтона, до початку серпня це число може становити 137 тисяч.

Також Ентоні Фаучі наголосив: не слід думати, що «вірус просто зникне» до осені, дуже ймовірно, що наприкінці року буде нова хвиля хвороби. Втім, він висловив сподівання, що до того часу США будуть готовими краще, ніж зараз.

«Зважаючи на можливість проведення тестів, можливість запастися засобами персонального захисту, а також відслідковувати хворобу, сподіваюсь, що якщо в нас буде загроза другої хвилі, ми зможемо справитись з нею дуже ефективно, щоб запобігти новому спалаху», – сказав Фаучі.

Крім цього, експерт додав: зараз у США одночасно працюють над декількома вакцинами, і він сподівається, що успішною буде не одна розробка.