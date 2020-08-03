Радіо Свобода Weekly: Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків

Білорусь, бойовики ПВК «Вагнер» та Україна

Розпочнемо з подій у Білорусі, які, втім, надзвичайно важливі і для України. Білоруські правоохоронці стверджують, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Ще одного затримали пізніше на півдні Білорусі. Усі затримані є громадянами Росії. Згодом телеканал «Білорусь-1» показав відео спецоперації і повідомив, що затримані належать до так званої «приватної військової компанії «Вагнер», відомої через участь у бойових діях в Україні, Сирії та Лівії.

24 з 33 затриманих «вагнерівців» були занесені в «чорні списки» українського сайту «Миротворець» іще до їхнього затримання. «Миротворець» називає підстави, що дозволяють зробити висновок, що ці особи могли воювати на Донбасі проти українських сил.

Із них семеро на початок війни на Донбасі, згідно з білоруськими даними, були українськими громадянами, а потім отримали ще й російські паспорти. Служба безпеки України вже заявила, що ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків, які є уродженцями України. Але є різні думки щодо того екстрадиції кого домагатися – чи всіх, хто воював на Донбасі проти українських сил, чи лише громадян або уродженців України, чи ж лише тих, хто скоїв злочини під час бойових дій.

Тим часом білоруські оглядачі припускають, що влада може використати ситуацію з «Вагнером» для обмеження участі людей в опозиційних заходах, мотивуючи потребою посилення безпеки, пропуску через рамки, складанням списків учасників тощо.

Також озвучують й версію тренувальних зборів російських бойовиків у Білорусі або відпочинку перед закордонним «відрядженням». Ми уважно слідкуємо за розвитком подій на нашому сайті.

«ZPSanek: ЗЕ-бізнес»

А далі просимо вас уважніше придивитись до Олександра Куницького – «нового обличчя» української влади. Він – втоблогер ZPSanek з мільйонною аудиторією, який став відомим завдяки роликам про свавілля «ДАЇшників», а згодом і поліціянтів – у 2019 році пройшов до Верховної Ради як мажоритарник від політсили «Слуга народу» президента Володимира Зеленського.

Цього літа обличчя депутата Куницького з’явилося на київських заправках для електромобілів і на спеціально створеному сайті, де парламентар – в амплуа блогера ZPSanek – заохочує стати його «партнером» та «разом із ним» інвестувати в «Автоентерпрайз» – компанію, що займається встановленням зарядних станцій для електрокарів та їхнім імпортом з-за кордону.

У компанії – в коментарі «Схемам» перед виходом цього розслідування – назвали ці зображення «​витівками конкурентів». Але журналісти віднайшли цілу низку документальних фактів та доказів того, що депутат Куницький дійсно займається операційною діяльністю цього приватного бізнесу та його просуванням, в тому числі прямо у стінах парламенту.

Кравчук змінив Кучму у ТКГ

Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу замість Леоніда Кучми. Він дав уже численні інтерв’ю, в одному з яких заявляв, що бачить своєю місією на новій посаді у тому, щоб «закінчити війну» і буде робити для цього «все, що зможе», зокрема «йти на компроміси».

При цьому Кравчук наголосив, що є «речі, які компромісам не піддаються, – це суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів».

Журналіст Денис Казанський, введений українською стороною до делегації в ТКГ як представник окремих районів Донецької області, заявив у відповідь, що йому складно уявити компроміси на переговорах ТКГ: «Насправді Україна в ході мінських переговорів ішла на компроміси вже не раз… А на які компроміси за цей час пішла Росія і її окупаційна адміністрація? Хтось може назвати хоч один крок, який був зроблений ними назустріч Україні? Позиція росіян і їхніх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах в ТКГ, – «буде або так, як хочемо ми, або ніяк». Мені складно уявити собі компроміси в такій ситуації».

«Королі доріг»: як Зеленський, Єрмак, Суркіс та інші порушують ПДР і чому їм за це нічого не буде?

Та поки ми обговорювали шляхи вирішення ситуації на Донбасі, наші колеги зі «Схем» уважно придивлялись як українськими автошляхами їздять кортежі перших осіб. Перед виборами президент Володимир Зеленський обіцяв, що владні привілеї – зокрема, і президентський кортежі – залишаться у минулому. Очоливши державу, він повторював, що «президент – такий самий учасник руху, як і всі» і його «автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок».

Насправді ж у кортежі президента близько шести машин. Більше того, журналісти програми «Схеми» неодноразово фіксували, як кортеж Зеленського порушував ПДР: значно перевищував допустиму швидкість, перетинав подвійну суцільну та здійснював поворот у заборонених місцях, створюючи небезпечні ситуації для інших учасників руху. При чому, робив це не тоді, коли поспішав на важливу робочу зустріч – а коли їхав додому або ж у приватних справах (наприклад, у торговельний центр).

Попри це, ані президент, ані його Офіс, ані Держуправління справами не отримають штрафів – адже номерні знаки кортежу Зеленського неможливо знайти в жодній базі.

До того ж розслідування «Схем» встановило, що насправді цією опцією користується значно ширше коло осіб, на яких заходи держохорони не розповсюджуються.

Наприклад, чинний керівник ОП Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, перший помічник президента Сергій Шефір. А також низка депутатів і колишніх високопосадовців.

Вони – не є охоронюваними особами – відповідно до закону «Про державну охорону». Однак через непрозорий механізм погодження використання «несправжніх» номерів – фактично неможливо дізнатись, хто і на яких підставах надав їм цей привілей.

Розподіл України на зони карантину

І до карантинних нововведень. Від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, який уряд раніше продовжив до 31 серпня. Так, Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на зони за кольорами і вирішила, що за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19 до «червоної» зони буде віднесено Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Загалом до «червоної», «помаранчевої» і «жовтої» зони розповсюдження коронавірусу потрапили адміністративно-територіальні одиниці восьми областей України: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької.

Для визначення, до якої із зон належить той чи інший регіон, застосовуються такі показники, як завантаженість у лікарнях «не більше ніж 50% ліжко-місць), середня кількість проведених тестів (не менш ніж 24 на 100 тисяч населення), коефіцієнт виявлення випадків інфікування (не більш ніж 11%), показник динаміки зростання випадків інфікування (не більш ніж 10%).

Щоб дізнатись правила, які діятимуть у кожній із кольорових зон країни, клікайте сюди.

Український безвіз для Китаю

І поки всередині країни почали діяти нові умови карантину, Україна надала Китаю безвізовий режим: з першого серпня громадяни КНР можуть подорожувати до України на місяць, без оформлення віз, ідеться в указі президента Володимира Зеленського. Цей крок поліпшить співпрацю між двома державами, а також привабить туристів та інвестиції, пояснюють в МЗС України та у парламентській більшості. Експерти ж вважають таку співпрацю України та Китаю нерівнозначною та вказують серйозні ризики. До того ж, президент України ухвалив своє рішення про безвіз для китайців на тлі зростання напруги між країнами Заходу та Китаєм: після того, як у ЄС звинуватили КНР у дезінформації щодо коронавірусу, а в США – у спробах підірвати світовий порядок.

Спорт за тиждень: Іванчук, «Ігри нескорених» і допінг російських спортсменів

І трохи новин спорту насамкінець. Повернення Мірчі Луческу до України, а тим паче як наставника київського «Динамо», стало справжньою сенсацією тижня. «Містер» збирався підняти київський клуб на європейський рівень, потім ішов від киян, бо було непорозуміння зі вболівальниками, потім знову повертався. Тому не дивно, якщо в цьому урагані новин про «Динамо» й екстренера «Шахтаря» ви пропустили перемоги українських спортсменів. Проте найцікавіше Ольга Модіна пише у своєму традиційному огляді.

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