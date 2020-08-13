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Ко Дню Независимости Украины Донецкая областная администрация запустила акцию в фейсбуке. Пожелания жителям неподконтрольных территорий будут отбирать по хештегу #УкраїнськийДонецьк. Потом их распечатают и переправят –​ по воздуху.

#УкраїнськийДонецьк. Акция с таким хештегом стартовала в фейсбук. Пользователям предлагают поздравить жителей неподконтрольных территорий с Днем Независимости Украины.

Татьяна Игнатченко-Тюрина, начальник управления информационной деятельности Донецкой обладминистрации, рассказала больше об идее:

Больше всего хочется подарить им какую-то надежду, что мы едины



«Я буду говорить как человек, у которого до сих пор остаются там, на оккупированной территории, люди, которых я знаю. И люди уже в очень угнетенном психологическом состоянии. Просто хочется этих людей поддержать. Хочется сказать им, что мы помним, что никогда не оставим их. Больше всего хочется подарить им надежду, что мы едины, что мы единая страна, что мы к этому стремимся. И мы делаем все для этого», – сказала Татьяна.

Она заверила, что акцию #УкраїнськийДонецьк не будут делать чиновники «из-под палки».

Интересно посмотреть, говорит Татьяна, как общество воспримет эту идею, насколько общество готово принимать друг друга и вступать в диалог.

Пожелания с хештегом #УкраїнськийДонецьк из фейсбука позже распечатают на бумаге.

Как это доставят в Донецк?

Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало про акции граждан, которые называют себя «Третья сила».

С помощью шаров, наполненных водородом, и нехитрого механизма (обычный будильник и электронная спичка) они переправляют на оккупированные территории листовки и государственные флаги Украины.

И в этот раз пожелания с хештегом #УкраїнськийДонецьк переправят на неподконтрольные территории на воздушных шарах.

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