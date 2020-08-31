Маріїнський палац у Києві з 4 вересня відкривають для екскурсій – Мінкультури

Церемоніальна резиденція президента України, яка розміщується в Маріїнському палаці в центрі Києва, стане доступною для екскурсій з 4 вересня, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Згідно з повідомленням, відвідати палац можна буде в п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00. Екскурсія триватиме 45 хвилин і коштуватиме 150 гривень (для пільгових категорій громадян – 75 гривень). Безкоштовними екскурсії будуть для дітей до семи років.

Для цього необхідно попередньо забронювати дату та час свого візиту на сайті m-palace.com.ua, а безпосередньо перед початком екскурсії – купити квиток.

Повідомляється, що щочетверга доступ до палацу матимуть тільки організовані групи школярів.

Під час екскурсії палацом можна буде ознайомитися з експозицією картин і подарунків президентів України, церемоніальною залою і залою для переговорів.

«Цей палац має довгу та складну історію. Але це також частина української історії. І я вважаю, правильно відкрити двері палацу для всіх людей, всіх українців, щоб кожен зміг торкнутися сторінок цієї історії: інколи драматичних, а інколи – визначних», – цитує слова президента України Володимира Зеленського його Офіс.

Маріїнський палац у Києві є пам’яткою палацової архітектури стилю бароко і внесений до реєстру пам’яток національного культурного надбання. Палац був на реставрації з 2003-го до 2017 року.