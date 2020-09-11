Стан Балуха незмінно тяжкий, медики провели додаткові консультації щодо лікування – Геращенко

Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що стан колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха станом на 11 вересня не покращився, медики оцінюють його як «стабільно тяжкий».

«Новини від лікуючих лікарів В.Балуха: «Пацієнт стабільно важкий. Володя забезпечений всім необхідним. Сьогодні для додаткових консультацій були запрошені і оглянули пана Володимира відомі нейрохірурги, зокрема, професор М.Поліщук. Вчора пацієнта в присутності представників поліції (бо ж триває слідство) навідав отець Климент, прочитав молитву на одужання», – написала Геращенко у фейсбуці.

Раніше Ірина Геращенко повідомила, що Балуха прооперували і перевели в реанімацію. За її словами, у нього тяжка черепно-мозкова травма. Також колишній політв’язень Олег Сенцов повідомляв, що у Балуха зламана рука і ключиця.

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Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території «Гідропарку», востаннє його бачили близько півночі.

В Офісі президента України закликали правоохоронців перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.