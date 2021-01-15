Бойовики на Донбасі здійснили 4 порушення з початку доби – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 15 вересня російські гібридні сили здійснили чотири порушення режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил і додає, що втрат серед українських військових немає.

«Поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове збройні формування Російської Федерації декілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – ідеться в повідомленні.

Також у штабі вказують на порушення неподалік Південного, де бойовики вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили у двох обстрілах на півдні Донецької області.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 15 січня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.