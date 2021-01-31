Бойовики п’ять разів за добу порушили режим тиші на Донбасі – штаб ООС

Гібридні російські сили п’ять разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій за добу 30 січня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, як повідомлялося напередодні, двоє військових отримали поранення в районі Новомихайлівки.

Крім того, бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів в районі Авдіївки.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Золоте-4, окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться в зведенні штабу.

З початку доби, згідно з повідомленням, обстрілів з боку бойовиків не фіксували.

Незаконні збройні угруповання не робили заяв про бойові дії протягом доби 30 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.