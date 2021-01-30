У штабі ООС повідомили деталі обстрілу, в результаті якого були поранені 2 військових

Підтримувані Росією бойовики 30 січня неподалік Новомихайлівки на Донеччині обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого були поранені двоє військових, повідомили в пресцентрі операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

Поранених військових, про яких раніше повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі, доправили до лікувального закладу, де їм надають медичну допомогу.

Загалом, за даними пресцентру ООС, від початку доби 30 січня підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

«Зі станкових протитанкових гранатометів російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь у передмісті Авдіївки. Поблизу населеного пункту Золоте-4, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», противник застосував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також – стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

На обстріли бойовиків українські військові «відкрили вогонь у відповідь», а про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.