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30 січня 2021, Київ 17:45
Новини | Події

Двоє військових поранені біля Мар’їнки – українська делегація в ТКГ

Пораненим надали медичну допомогу, їхній стан стабільний, йдеться в повідомленні

У районі Мар’їнки на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків 30 січня були поранені двоє військовослужбовців Збройних сил України, повідомляє українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі.

За повідомленням, обстріл стався близько 13:00.

Пораненим надали медичну допомогу, їхній стан стабільний, йдеться в повідомленні.

«Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – повідомили в українській делегації у ТКГ.

Раніше сьогодні оперативне командування «Схід» Збройних сил України повідомило про смерть українського військового Романа Дзюбенка, якого 26 січня поранив снайпер на Донбасі.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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