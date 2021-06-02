Байден став першим чинним президентом США, який відвідав місце масового вбивства афроамериканців

Джо Байден 1 червня став першим чинним президентом США, який відвідав місто Талса в штаті Оклахома, де 100 років тому, 1 червня 1921 року, натовп білих погромників вбив сотні афроамериканців, повідомили американські засоби інформації.

Під час відвідин Талси президент зустрівся з трьома людьми, які жили в районі Ґрінвуд під час погрому – Віолою Флетчер, Х’юзом Ван Еллісом і Лессі Беннінгфілд Рендл, вони зараз мають від 101 до 107 років. За словами заступниці речника Білого дому Карін Жан-П’єр, під час зустрічі з жителями Ґрінвуда президент вислухав їх і висловив свою вдячність і співчуття.

Після цього президент Байден виступив із промовою з нагоди роковин погрому в Талсі.

«Події, про які ми говоримо сьогодні, відбулися 100 років тому, і все ж я є першим за 100 років президентом, який відвідав Талсу. Занадто довго замовчувалися ті події. Вони були оповиті темрявою, але мовчання не означає, що цього не було. І хоча пітьма може багато приховати, вона нічого не стирає», – сказав Байден.

Президент оголосив про нові заходи для подолання нерівності, про розширення федеральних контрактів із малими підприємствами. Десятки мільярдів доларів будуть інвестовані в розвиток бідних районів, таких, як Ґрінвуд.

У понеділок, 31 травня, Байден виступив із заявою, в якій закликав усіх американців «задуматися про глибоке коріння расистського терору в країні і підтвердити свою прихильність справі викорінення системного расизму». В останні роки підвищилася увага громадськості до подій в Талсі, які протягом десятиліть не вивчалися на уроках історії і не висвітлювалися в місцевих газетах.

Білі жителі розорили 100 років тому атакували афроамериканську громаду Ґрінвуда, застреливши близько 300 чорношкірих і розграбувавши будинки і підприємства після того, як біла жінка звинуватила чорношкірого в нападі. Його провина так і не була доведена, йдеться в публікації «Голосу Америки».