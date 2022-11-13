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ВМС: Росія вивела в Чорне море 14 бойових кораблів, у тому числі один носій «Калібрів»

У Середземному морі чергують десять російських кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет, повідомляють українські військові

РФ вивела в Чорне море 14 кораблів, один із яких є носієм крилатих ракет «Калібр», його загальний залп складає вісім ракет, повідомляє пресслужба Військово-морських сил.

Крім того, за інформацією військових, армія РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи в Азовському морі на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі чергують десять російських кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

Окрім того, зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 30 суден, із них чотири судна рухалось із протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 32 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також повідомляється, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Вдень 9 листопада Військово-морські сили Збройних сил України повідомляли, що Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі три своїх кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет «Калібр».

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

«По «Іскандерах» – це близько 13% залишилося, по ракетах типу «Калібр-ПЛ», «Калібр-НК» – близько 43%, по ракетах Х-101 і Х-555 – теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ (недоторканий запас – ред.)», – заявив він.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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