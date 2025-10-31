У Києві тимчасово закрили торговельно-офісний комплекс Gulliver – «Ощадбанк»

Торговельно-офісний комплекс Gulliver буде тимчасово закритий з 22:00 30 жовтня 2025 року. Про це йдеться у заяві «Ощадбанку», якому належить 80% права власності на комплекс.

«Мета цього кроку – безпека відвідувачів та представників орендарів комплексу, а також гарантоване уникнення аварій та техногенних загроз, які можуть бути спричинені колишнім власником об’єкта. Про дату і час відновлення роботи комплексу буде повідомлено додатково – це відбудеться одразу після стабілізації ситуації. Орендарі ТОК Gulliver отримають канікули зі сплати орендних платежів на час тимчасового призупинення роботи комплексу», – йдеться у заяві.

26 липня цього року Ощадбанк (80% – лід) та Укрексімбанк (20%) набули права власності на торговельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver, який слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ «ТРИ О» – боржником, який був власником комплексу, своїх зобов’язань за кредитним договором.

За твердженням «Ощадбанку», представники колишнього власника «всіма способами саботують передавачу банкам ефективного управління комплексом», зокрема, заблоковано доступ до приміщень комплексу, в яких знаходяться інженерні комунікації, передачу основних систем його функціонування, не передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень, у яких розташоване обладнання, що забезпечує функціонування систем комплексу.

Також «Ощадбанк» стверджує, що ТОВ «ТРИ О» в період запроваджених обмежень щодо користування електричною енергією максимально перевантажує енергомісткі системи комплексу.

«Консорціум банків вдався до всіх необхідних юридичних кроків для реагування на ці незаконні дії: повідомлено правоохоронні органи, військову адміністрацію тощо. Банки будуть у законному порядку вимагати відшкодування збитків та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб – як організаторів, так і виконавців», – додається в заяві.

ТОВ «Три О» цю заяву не коментував. Але на момент передачі комплексу Gulliver у фактичне володіння і управління консорціуму державних банків компанія заявляла, що «залишається відкритою до конструктивного діалогу» та готова поділитися з кредиторами результатами аудиту й фінансового моделювання, аби комплекс «не став жертвою виключно юридичних формальностей».

У червні 2024 року Шевченківський районний суд Києва передав майно торговельно-розважального центру «Гулівер» бізнесмена Віктора Поліщука в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У березні того ж року журналісти «Схем» (Радіо Свобода) опублікували розслідування, в якому розповіли про те, як структури бізнесмена Віктора Поліщука, який володіє «Гулівером» і мережею «Ельдорадо» і має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. При цьому, в той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, в тому числі, пересувається сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.