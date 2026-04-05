Командування: на фронті від початку доби відбулось понад 40 боєзіткнень

Від початку доби 5 квітня на фронті відбулось 40 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник один раз атакував позиції наших оборонців, здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у напрямку Стариці», – розповіли у зведенні.

Крім того, на Костянтинівському напрямку сили РФ здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка та Філія. Два боєзіткнення тривають дотепер. На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів наступав у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Вербового, Калинівського», – зазначили у Генштабі.

Відомо, що на Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири російські атаки у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Зеленого. Ворог завдав авіаударів у районах Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка.

«На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Новояковлевка», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 квітня заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.



За його даними, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації Сили оборони України днями зупинили наступ російських військ одразу на декілька населених пунктів, зокрема біля Гришиного, Мирнограда, Таврійська.



В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.



